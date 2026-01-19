ETV Bharat / international

അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 21 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

സ്‌പെയിനില്‍ ട്രെയിന്‍ അപകടം. 21 പേര്‍ മരിച്ചു. അപകടം പാളം തെറ്റിയ അതിവേഗ ട്രെയിന്‍ മറ്റൊരു ട്രെയിനില്‍ ഇടിച്ച്.

This video grab taken from UGC images posted on social media and verified by AFPTV teams in Madrid, shows emergency personnel working after a train accident in Adamuz, southern Spain, on January 18, 2026. (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 9:51 AM IST

3 Min Read
മാഡ്രിഡ്: തെക്കൻ സ്പെയിനിൽ അതിവേഗ ട്രെയിനുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു. 21 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 73 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആറ് വ്യത്യസ്‌ത ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. മലാഗയ്ക്കും മാഡ്രിഡിനും ഇടയില്‍ ഞായാറാഴ്‌ചയാണ് (ജനുവരി 18) അപകടം. മലാഗയിൽ നിന്ന് മാഡ്രിഡിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അതിവേഗ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി തൊട്ടടുത്ത ട്രാക്കിലേക്ക് വീണു. ഇതേസമയം എതിർ ദിശയിൽ മാഡ്രിഡിൽ നിന്ന് ഹുവെൽവയിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഇതിലേക്ക് ഇടിച്ച് പാളം തെറ്റി. ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.

300 ഓളം യാത്രക്കാരുമായി പോയിരുന്ന അതിവേഗ ട്രെയിന്‍ കോർഡോബയ്ക്ക് സമീപത്ത് വച്ചാണ് പാളം തെറ്റിയത്. എതിര്‍ ദിശയില്‍ എത്തിയ ട്രെയിനില്‍ 200 ഓളം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. സ്‌പെയിനില്‍ നിന്നെത്തിയ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് റെയിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആഡിഫ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി പ്യൂൻ്റെ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ 73 യാത്രക്കാരെ ആറ് വ്യത്യസ്‌ത ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി അൻഡലൂഷ്യയുടെ റീജിയണൽ ഹെൽത്ത് മേധാവി അൻ്റോണിയോ സാൻസ് പറഞ്ഞു.

അപകടം വിശദീകരിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി: മെയ് മാസത്തിൽ നവീകരണം നടന്ന ട്രാക്കിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നത് തീര്‍ത്തും വിചിത്രമായ കാര്യമാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി പ്യൂൻ്റെ വ്യക്തമാക്കി. പാളം തെറ്റിയ ട്രെയിൻ നാല് വർഷത്തിൽ താഴെ പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ഇറിയോയുടേതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം എതിര്‍ ദിശയില്‍ സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിന്‍ റെൻഫെ കമ്പനിയുടേതാണെന്നും ഈ ട്രെയിനിനാണ് കൂടുതല്‍ ആഘാതം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്യൂൻ്റെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ പിൻഭാഗം പാളം തെറ്റി എതിര്‍ ദിശയില്‍ സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിനിൻ്റെ മുന്‍ഭാഗത്ത് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. റെൻഫെ ട്രെയിനിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്‌ടം സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാസമാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കി.

പ്രതികരിച്ച് സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇറിയോ: അതിവേഗ ട്രെയിനുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച സംഭവത്തിന് പുറകെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ഇറിയോ പ്രതികരണം നടത്തി. സംഭത്തില്‍ അഗാധമായി ദുഃഖിക്കുന്നുവെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇറിയോ ഒരു പ്രസ്‌താവന ഇറക്കി.

പ്രതികരിച്ച് അഗ്നിശമന സേന: ട്രെയിനുകളിലൊന്ന് ഗുരുതരമായി തകർന്നുവെന്നും നാല് കോച്ചുകളെങ്കിലും പാളത്തിൽ നിന്ന് മാറിയെന്നും കോർഡോബയിലെ അഗ്നിശമന സേനാ മേധാവി ഫ്രാൻസിസ്കോ കാർമോണ സ്‌പാനിഷ് ദേശീയ റേഡിയോ ആർ‌എൻ‌ഇയോട് പറഞ്ഞു. അപകടസ്ഥലത്തെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണ്. രാത്രിയിലെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വളരെ ദുഷ്‌കരമായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴ്‌യ്‌ക്ക്: പാളം തെറ്റിയ ട്രെയിനുകളിലൊന്നിൽ സ്‌പാനിഷ് ബ്രോഡ്‌കാ സ്റ്റർ ആർ‌ടി‌വി‌ഇയുടെ പത്രപ്രവർത്തകയായ സാൽവഡോർ ജിമെനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭൂകമ്പം പോലെ തോന്നിയ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് താന്‍ കടന്നു പോയതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാർ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് ജനാലകൾ തകർത്തുവെന്നും ചിലർ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ചിലർ ജനാലകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. സംഭവം രാത്രിയായിരുന്നതിനാല്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ദുഷ്‌കരമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിച്ച് സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മേധാവി: എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് റീജിയണൽ സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മേധാവി മരിയ ബെലൻ മോയ റോജാസ് പറഞ്ഞു. ഇരകളെ സഹായിക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾ വെള്ളവും പുതപ്പും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും നല്‍കിയെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സ്പെയിനിലെ സൈനിക അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ യൂണിറ്റുകളും മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളുടെ വിന്യസത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. റെഡ് ക്രോസ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിന്തുണയും നൽകി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

