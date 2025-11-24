ETV Bharat / international

ലെബനനില്‍ വ്യോമാക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേല്‍; ഹിസ്‌ബുള്ള നേതാവിനെ വധിച്ചു

ബെയ്‌റൂത്തിലെ ഹരേത്‌ ഹ്രെയിക്കിലെ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഹിസ്‌ബുള്ള നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹെയ്‌തം തബ്‌തബായ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 25 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം.

HEZBOLLAH BEIRUT HAYTHAM TABTABAI KILLED HEZBOLLAH CHIEF OF STAFF KILLED
Lebanese Civil Defence workers inspect the damage at an apartment hit during an Israeli airstrike on Dahiyeh in the southern suburb of Beirut (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
ഹരേത്‌ ഹ്രെയിക്: ലെബനനില്‍ ഇസ്രയേലില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഹിസ്‌ബുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഹെയ്‌തം തബ്‌തബായ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്നലെയുണ്ടായ (നവംബര്‍ 23) ആക്രമണത്തിലാണ് നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തബ്‌തബായ് അടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ബെയ്‌റൂത്തിലെ ഹരേത്‌ ഹ്രെയിക്കിലാണ് ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണം കടുപ്പിച്ചത്. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഹിസ്‌ബുള്ള നേതാവാണ് ഹെയ്‌തം തബ്‌തബായ്. വെടിനിര്‍ത്തലിന് ശേഷം വീണ്ടും സംഘര്‍ഷം പുനരാരംഭിക്കരുതെന്ന് ഹിസ്‌ബുള്ളയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ലൈബനന്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്ന്‌ ഒരു വര്‍ഷം തികയുമ്പോള്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇസ്രയേലിന്‍റെ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് തങ്ങള്‍ മുന്‍കരുതല്‍ നല്‍കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണി തടയാന്‍ ശക്തമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഹിസ്‌ബുള്ളയുടെ ആക്രമണങ്ങള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കാന്‍ തബ്‌തബായ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നുവെന്നും ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഹിസ്‌ബുള്ളയെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്രയേല്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളുകയാണ് ലെബനൻ സർക്കാർ. മാത്രമല്ല വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് ശേഷം ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബെയ്‌റൂത്തിന്‍റെ തെക്കന്‍ മേഖലയിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് ലെബനനിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല മേഖലയിലെ ഹാറത് ഹരീക്കിലെ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയും ആക്രമുണ്ടായെന്നും മൂന്ന് മിസൈലുകളാണ് കെട്ടിടത്തില്‍ പതിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ആക്രമണത്തില്‍ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ വീടുകള്‍ക്കും വാഹനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചതായും മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അഖീലിന്‍റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു തബ്‌തബായ്. ഹിസ്‌ബുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഹസ്സൻ നസ്രല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം അഖീലി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ എലൈറ്റ് റദ്വാൻ യൂണിറ്റിനെയും തബ്‌തബായ് നയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

2016ൽ യുഎസ് തബ്‌തബായ്‌യെ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിറിയയിലും യെമനിലും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പ്രത്യേക സേനയെ നയിച്ച സൈനിക നേതാവാണെന്ന് തബ്‌തബായ്. ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 5 മില്യൺ ഡോളറും യുഎസ് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹിസ്‌ബുള്ള പൊളിറ്റിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാനായ മഹ്മൂദ് ഖമതി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയുണ്ടായ ആക്രമണം ലെബനനിലെ മുഴുവന്‍ ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് വഴിത്തുറക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ലെബനന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ജോസഫ് ഔണ്‍ അപലപിച്ചു. ലെബനന് എതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ തടയാന്‍ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്‌ട്ര സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. തിരക്കേറിയ ഹാരത് ഹ്രെയിക്കിലെ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കിയില്ലെന്നും ഔണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ ഒന്നിച്ച് പോരാടണം; ലോക നേതാക്കളെ കണ്ട് മോദി

