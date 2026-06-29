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ഇസ്രയേലുമായുള്ള ചട്ടക്കൂട് കരാര്‍; ലെബനനില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധം, ഹിസ്‌ബുല്ല കേന്ദ്രം തകര്‍ത്ത് ഐഡിഎഫ്

തെക്കന്‍ ലെബനനില്‍ ഹിസ്‌ബുല്ലയുടെ പതാകയുമായി പ്രതിഷേധക്കാര്‍. ചട്ടക്കൂട് കരാര്‍ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനെന്ന് വിമര്‍ശനം.

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Photos from Lebanon. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 7:30 AM IST

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ബെയ്‌റൂട്ട്: ലെബനനില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങള്‍. മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ലെബനനും ഇസ്രയേലും കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിഷേധം. ഇസ്രയേല്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും സൈന്യം പിന്മാറാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത കരാറിനെ സംഘം വിമര്‍ശിച്ചു. യുഎസിന്‍റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടത്. തെക്കന്‍ ലെബനനില്‍ ഹിസ്‌ബുല്ലയുടെ പതാകയുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെത്തിയത്.

2023 ഒക്‌ടോബര്‍ മുതല്‍ നിരവധി തവണ ഇസ്രയേലും ഹിസ്‌ബുല്ലയും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമുണ്ടായ ഇരു സംഘര്‍ഷങ്ങളും ഏറെ വഷളായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത് 2024 സെപ്‌റ്റംബറിലാണ്. ഇസ്രയേല്‍ യുദ്ധം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ച ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് ലെബനന്‍. നിരവധി പേര്‍ നിഷ്‌കരുണം കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്‍ പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇറാനിയന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹിസ്‌ബുല്ല ആദ്യമായി ഇസ്രയേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയത്.

ടെഹ്‌റാനിലുണ്ടായ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന കരാര്‍ അസാധുവായെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള മേധാവി നയിം ഖാസിം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'ഇത് അപമാനകരവും ലജ്ജാകരവും പരമാധികാരത്തിന്‍റെ കീഴടങ്ങലുമാണെന്ന്' ഖാസിം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഹിസ്ബുല്ല നിയമസഭാംഗമായ ഹസ്സൻ ഫദ്‌ലല്ല ലെബനനിൽ "ആഭ്യന്തര സംഘർഷം" ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

നടപ്പിലാക്കാന്‍ പ്രയാസം:

ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിൽ ഈ ആഴ്‌ച ഒപ്പുവച്ച കരാര്‍ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും നടപ്പിലാക്കാൻ അസാധ്യവുമാണെന്ന് ലെബനൻ പാർലമെന്‍റ് സ്‌പീക്കറും അമൽ മൂവ്‌മെന്‍റ് പാർട്ടിയുടെ തലവനുമായ നബിഹ് ബെറി പറഞ്ഞു. 'ഇത് ലെബനന്‍റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കരാര്‍ അല്ല. ലെബനീസ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്ന കരാറാണിത്. അത്തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇത് താന്‍ വ്യക്തമായി നിരസിക്കുന്നുവെന്നും' അദ്ദേഹം വിദേശ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഹിസ്‌ബുല്ല കേന്ദ്രം തകര്‍ത്തു: കരാറിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ തെക്കന്‍ ലെബനനിലെ ഹിസ്‌ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പൊളിച്ച് നീക്കി ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്). കേന്ദ്രത്തോട് ചേര്‍ന്ന് ഒരു തുരങ്ക പാതയും സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇതിന് 200 മീറ്ററിലധികം നീളവും 25 മീറ്ററിലധികം ആഴവുണ്ടെന്ന് ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു.

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'തെക്കൻ ലെബനനിലെ സുരക്ഷ മേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ മജ്‌ദൽ സൂണില്‍ ഭൂഗർഭ ഹിസ്ബുല്ല സമുച്ചയം കണ്ടെത്തി. ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം നൽകിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും വൈദഗ്ധ്യവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂഗർഭ സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചത്. തുരങ്ക പാതയ്ക്ക് 200 മീറ്ററിലധികം നീളവും 25 മീറ്ററിലധികം ആഴവുമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയുധങ്ങളും ലോഞ്ച് ഷാഫ്‌റ്റുകളും കണ്ടെത്തിയെന്നും ' ഐഡിഎഫ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഇരു സംഘങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഹിസ്‌ബുല്ല നേതാവായ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ വിപുലമായ തെരച്ചിലുകൾക്കിടെയാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയതും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഐഡിഎഫ് പറയുന്നു.

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LEBANON AGAINST FRAMEWORK AGREEMENT
LEBANON AND ISRAEL ATTACK
US ISRAEL CONFLICT
FRAMEWORK AGREEMENT WITH US
PROTEST IN LEBANON

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