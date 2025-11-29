ETV Bharat / international

ഹൈതം അലി തബ്‌തബായിയുടെ കൊലപാതകം; 'പകരം' വീട്ടാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ്

ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് തബ്‌തബായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് നയിം ഖാസിം. തബ്‌തബായിയുടെ മരണം ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമെന്നും അദ്ദേഹം. നവംബര്‍ 23നാണ് ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ തബ്‌തബായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

HEZBOLLAH HAYTHAM ALI TABTABAI KILLED HAYTHAM ALI TABATABAI HEZBOLLAH HEZBOLLAH REVENGE AGAINST ISRAEL
Hezbollah fighters carry the coffin of Hezbollah's Chief of Staff Haytham Tabtabai who was killed with other Hezbollah fighters in Sunday's Israeli airstrike, during his funeral procession in the southern suburb of Beirut, Lebanon (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെയ്‌റൂത്: ഇസ്രയേലിന് എതിരെ ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ്. ലെബനനില്‍ ഹിസ്‌ബുള്ള നേതാവ് ഹൈതം അലി തബ്‌തബായിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് പകരം വീട്ടാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് നയിം ഖാസിം പറഞ്ഞു. തബ്‌തബായിയുടെ കൊലപാതകത്തെ ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യം" എന്നും നയിം ഖാസിം വിശേഷിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് "പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അതിനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ നിർണയിക്കും" ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് പറഞ്ഞു.

ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന ഇസ്രയേലുമായുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നടന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ സംഘം മാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ലെബനനിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഖാസിം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഇപ്പോഴും സാധിക്കുമെന്നും ഖാസിം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഭാവി നടപടികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ നാല് സഹായികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് തബ്‌തബായിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്."ഹിസ്ബുള്ളയിലെ നിരവധി അംഗങ്ങളെ ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ വധിച്ച ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഹിസ്ബുള്ള കമാൻഡറാണ് ഹൈതം അലി തബ്‌തബായി" ഖാസിം പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുള്ളയെ വീണ്ടും ശക്തിയാർജ്ജിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് തബ്‌തബായിയുടെ കൊലപാതകം നടന്നത്. തബ്‌തബായിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്‌സ് കോർപ്‌സ് "പ്രതികാരം" ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആരാണ് 'ഹൈതം അലി തബ്‌തബായി'?

നവംബര്‍ 23ന് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് തബ്‌തബായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഹിസ്‌ബുള്ള നേതാവാണ് ഹെയ്‌തം തബ്‌തബായ്. ആക്രമണത്തിൽ തബ്‌തബായ് അടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ബെയ്‌റൂത്തിലെ ഹരേത്‌ ഹ്രെയിക്കിലാണ് ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണം കടുപ്പിച്ചത്.

2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിസ്‌ബുള്ള നേതാവ് ഇബ്രാഹിം അഖീലിന്‍റെ പിൻഗാമി കൂടിയാണ് തബ്‌തബായി. ഹിസ്‌ബുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഹസൻ നസ്രല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം അഖീലി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ എലൈറ്റ് റദ്വാൻ യൂണിറ്റിനെയും തബ്‌തബായ് നയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

2016ൽ യുഎസ് തബ്‌തബായ്‌യെ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിറിയയിലും യെമനിലും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പ്രത്യേക സേനയെ നയിച്ച സൈനിക നേതാവാണെന്ന് തബ്‌തബായ്. ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 5 മില്യൺ ഡോളറും യുഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ALSO READ: ചൈനയുടെ അതിർത്തി കാക്കാൻ റോബോട്ടുകൾ: സുരക്ഷാ പട്രോളിങിന് റോബോട്ടുകളെ വിന്യസിക്കാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ

TAGGED:

HEZBOLLAH
HAYTHAM ALI TABTABAI KILLED
HAYTHAM ALI TABATABAI HEZBOLLAH
HEZBOLLAH REVENGE AGAINST ISRAEL
HEZBOLLAH RIGHT TO RESPOND ISRAEL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.