വെടിനിർത്തൽ കരാർ തള്ളി ഹിസ്ബുല്ല; ഇസ്രയേൽ സേന പൂർണമായും പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യം
ഇസ്രയേൽ സേന പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണ ലബനാനിലെ ദിബ്ബിൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യുഎൻ സമാധാന സേനയുമായി സഹകരിച്ച് ലബനാൻ സൈന്യം നീങ്ങിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ
Published : June 5, 2026 at 7:35 AM IST
ബെയ്റൂത്: ഇസ്രയേലും ലബനാൻ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പുതിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ തള്ളി ഹിസ്ബുല്ല. ലബനാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സേന പൂർണമായും പിന്മാറണമെന്നാണ് സായുധ സംഘടനയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ലബനാനിലെ തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങൾ വലിയ തടസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. ഇതിനിടെ ഒരു യുഎൻ സമാധാന സേനാംഗവും വർധിച്ച പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ തികച്ചും അസംബന്ധവും അപമാനകരവുമാണെന്ന് ഹിസ്ബുല്ല തലവൻ നഈം ഖാസിം പ്രതികരിച്ചു.
ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന നഈം ഖാസിമിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രാദേശിക ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ ദക്ഷിണ ലബനാനിൽ നിന്ന് ഹിസ്ബുല്ല പോരാളികൾ പിന്മാറണമെന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇത് കീഴടങ്ങലാണെന്നും ശത്രുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുമാണ് ഹിസ്ബുല്ലയുടെ നിലപാട്.
ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുക, വെടിനിർത്തൽ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുക, ഇസ്രയേൽ സേന അടിയന്തരമായി പിന്മാറുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഹിസ്ബുല്ല ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കാലത്തോളം, അവ ബോംബിട്ട് തകർക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴും വടക്കൻ ഇസ്രയേലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് നഈം ഖാസിം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ ഷ്ലോമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി.
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇവിടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. സൈറൺ മുഴങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് നെതന്യാഹു ഈ പ്രദേശം വിട്ടതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദക്ഷിണ ലബനാനിൽ സൈനികർക്ക് സമീപം പതിച്ച ഡ്രോണുകൾ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ തുടർന്നാണ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ നിരന്തരമുള്ള ആക്രമണ ഭീഷണി വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈനിക മേധാവി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഇയാൽ സമീർ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലും ലബനാനിലും ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പുതിയ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൈനിക നീക്കം
ഇസ്രയേൽ സേന പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണ ലബനാനിലെ ദിബ്ബിൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യുഎൻ സമാധാന സേനയുമായി സഹകരിച്ച് ലബനാൻ സൈന്യം നീങ്ങിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ഇസ്രയേൽ-ഹിസ്ബുല്ല പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ദക്ഷിണ ലബനാനിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സേന പിന്മാറുന്നത്. ദക്ഷിണ ലബനാൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഇസ്രയേൽ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഈ മേഖലയിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
എണ്ണ, വാതക നീക്കങ്ങളുടെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനും ഇത് തടസമായി തുടരുകയാണ്. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലബനാനിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ആവശ്യം. അതേസമയം ഹിസ്ബുല്ല ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും വരെ സൈനിക നടപടി തുടരാനാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം. നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള സ്തംഭനാവസ്ഥയും വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലെ പരാജയവും ലഘൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചത്. മിതമായി വെടിയുതിർക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം.
യുഎൻ സേനാംഗത്തിൻ്റെ മരണം
ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ മർജയൂണിന് സമീപം മോർട്ടാർ ആക്രമണത്തിലാണ് യുഎൻ സമാധാന സേനാംഗമായ സെർബിയൻ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും യുഎൻ ദൗത്യ സംഘമായ യൂണിഫിലും സെർബിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎൻ സേനാംഗത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഹിസ്ബുല്ലയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഎൻ നേതൃത്വമോ ഹിസ്ബുല്ലയോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇതിനിടെ മാറൂബ് ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ലബനാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു സായുധ പോരാളിയെ വധിച്ചതായും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഹിസ്ബുല്ലയുടെ തോക്കുകൾ, ഗ്രനേഡുകൾ, മിസൈലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധശേഖരം കണ്ടെത്തിയതായും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.
തീരദേശ നഗരമായ ടയറിനും ഷക്രയ്ക്കും സമീപം വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായും സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബെക്കാ വാലിയിലെ സോഹ്മോർ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദക്ഷിണ ലബനാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധി
ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനിൽ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹിസ്ബുല്ല വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. 2024ലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലനിൽക്കെ ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലബനാനിൽ ഇസ്രയേൽ നിരന്തരമായി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരാണ് കൂടുതലും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹിസ്ബുല്ല റോക്കറ്റ്, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലബനാൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും ഇസ്രയേൽ സേന പിടിച്ചെടുത്തു.
1982 മുതൽ 2000 വരെയുള്ള അധിനിവേശ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത്രയധികം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കടന്നുകയറുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ സംശയത്തോടെയാണ് തെക്കൻ നഗരമായ സിഡോണിലെ താമസക്കാർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെടുകയാണെന്നും സമാധാനം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുകയാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
നിരന്തരം സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ലബനാനിൽ തുടരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 3,500ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 27 ഇസ്രയേൽ സൈനികരും മൂന്ന് സാധാരണക്കാരും സംഘർഷങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
നിർണായക കരാർ
യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രയേലും ലബനാൻ സർക്കാരും തമ്മിൽ നടത്തിയ അവലോകന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പുതിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സുരക്ഷാ മേഖലകളുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ലബനാൻ സായുധ സേന ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ. രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിന് ഹിസ്ബുല്ലയെ ലബനാൻ സർക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പുതിയ കരാർ സമഗ്രവും അന്തിമവുമായ വെടിനിർത്തലിനുള്ള അവസാന അവസരമാണെന്ന് ലബനാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔൻ വ്യക്തമാക്കി. ഹിസ്ബുല്ലയുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രതികരണം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ലബനാൻ സജ്ജമാണെന്നും ഒപ്പം മാറ്റങ്ങൾ എന്ന്, എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക നിർണയിക്കുമെന്നും ജോസഫ് ഔൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേൽ, യുഎസ്, ലബനാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവായാണ് കരാർ ഹിസ്ബുല്ലയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘടനയെ നിരായുധീകരിക്കുവാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സൈനികമായി ഹിസ്ബുല്ലയെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കാനുള്ള ശേഷി ലബനാൻ സർക്കാരിനില്ലെന്നാണ് സൂചന. ദക്ഷിണ ലബനാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ എപ്പോൾ പിന്മാറുമെന്ന് കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കാൻ ലബനാൻ സൈന്യത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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