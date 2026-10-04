'ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ'... ഇസ്രായേൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിലേക്ക് സ്മിത് മച്ചാറിനെ ക്ഷണിച്ച് നെതന്യാഹു
ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.
Published : October 4, 2026 at 8:15 AM IST
ദുബായ്: ഇസ്രായേൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിനെ ക്ഷണിച്ച് നെതന്യാഹു. 'ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ' എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനം തകർക്കാൻ സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ശ്രമം പരാചയപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്.
നിലവിൽ യുഎഇയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പൈലറ്റുമായി സംസാരിച്ച നെതന്യാഹു, ഇസ്രായേൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ദീപം തെളിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും മച്ചാറിനെയും ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു.
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: "You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day." 🇮🇱🇮🇳 During the emotional conversation that took place this evening, the Prime Minister asked Captain Machchhar how it all started, and Machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
"ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണിത്. സാധാരണയായി ഇത് ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിനാൽ, വളരെ വേഗം തന്നെ നിങ്ങളെ ഇസ്രായേലിൽ കാണാനാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," 38-കാരനായ മച്ചാറുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ഇസ്രായേലിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും ലോകം മുഴുവനും ഒരു നായകനാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എക്സിലൂടെയും വ്യക്തമാക്കി.
"നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും ലോകം മുഴുവനും ഒരു നായകനാണ്. ഇസ്രായേൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ദീപം തെളിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടന്ന വൈകാരികമായ സംഭാഷണത്തിനിടെ, സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിനോട് ചോദിച്ചു. കോക്ക്പിറ്റിലുണ്ടായ ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ മച്ചാർ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു," ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് 'എക്സിലൂടെയും വ്യക്തമാക്കി.
ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സഹപൈലറ്റിന് പ്രാർഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതായും നെതന്യാഹുവുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ സ്മിത് വെളിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആദരസൂചകമായി ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയിരുന്നു. പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. പെട്ടെന്ന് - ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റിനുശേഷം തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ശക്തമായ ഒരടി കിട്ടി.
വിമാനത്തിന് ഗുരുതരമായ എന്തോ തകരാറ് സംഭവിച്ചുവെന്നും എന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്നും ആണ് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്നാൽ തുടർന്നും ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അടികൾ വന്നപ്പോൾ, പ്രശ്നം വിമാനത്തിനല്ല, മറിച്ച് കോക്ക്പിറ്റിൽ എന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലാക്കിയെന്നും സ്മിത് മച്ചാർ പറഞ്ഞു. മച്ചാറിനെ ആക്രമിച്ച സഹപൈലറ്റ് ഒമാൻ സ്വദേശിയായ ഹമാം അൽ-ഹമ്മാമി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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