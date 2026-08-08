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കാട്ടുതീ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു; ശക്തമായ തീപിടിത്തം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിര്‍ത്തി

ഒറിഗോണിൽ നിയന്ത്രണാതീതമായ കാട്ടുതീയിൽ ബുൾഡോസർ ഓപ്പറേറ്റർ മരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ അതിരൂക്ഷമായ ചൂടും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും ശക്തമായ കാറ്റും കാട്ടുതീ കൂടുതൽ അപകടകരമാക്കുകയാണ്.

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This undated photo provided by the U.S. Forest Service on Friday, Aug. 7, 2026, shows the Widemouth 2 wildfire burning near Richfield, Utah (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 10:35 AM IST

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റിച്ച്ഫീൽഡ്: അമേരിക്കയിലെ റിച്ച്ഫീൽഡിൽ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് പേരുമായി പറന്ന ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു. അതേസമയം ഒറിഗോണിൽ നിയന്ത്രണാതീതമായ കാട്ടുതീയിൽ ബുൾഡോസർ ഓപ്പറേറ്റർ മരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ അതിരൂക്ഷമായ ചൂടും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും ശക്തമായ കാറ്റും കാട്ടുതീ കൂടുതൽ അപകടകരമാക്കുകയാണ്.

യൂട്ടയിലെ റിച്ച്ഫീൽഡിന് സമീപമാണ് കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ Sikorsky S-64 ‘Skycrane’ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണത്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അപകടസ്ഥലം കാട്ടുതീ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയിലായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഉടൻ അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടാകുമെന്നതിനാലാണ് പ്രവേശനം വൈകിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപകടസ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ. രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ അനാവശ്യമായ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവിടുത്തെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ജുലൈ 27ന് മിന്നലിനെ തുടർന്നാണ് യൂട്ടയിലെ ഫിഷ്‌ലേക്ക് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റിന് സമീപം തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീ കനത്ത രീതിയിൽ പടർന്നതോടെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ ലഭിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം തീ ഏകദേശം 165 ചതുരശ്ര മൈൽ (427 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) പ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു. 19 ശതമാനം മാത്രമാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 600-ലധികം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തീപിടിത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ആറ് കെട്ടിടങ്ങൾ നശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പുനരാരംഭിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്‌മി നിസ്ട്രേഷൻ, നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡ് എന്നിവ അന്വേഷണം നടത്തും.

ഒറിഗോണിൽ ബുൾഡോസർ ഓപ്പറേറ്റർ മരിച്ചു; അതിവേഗം പടർന്ന് കാട്ടുതീ

അതേസമയം ഒറിഗോണിൽ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ 47കാരനായ ജേസൺ എൻസൈൻ മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്‌ച ഒരു ടിംബർ കമ്പനിക്കായി ബുൾഡോസർ ഓടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സൗത്ത്-സെൻട്രൽ ഒറിഗോണിലെ ചിക്ക്വിൻ പട്ടണത്തിന് കിഴക്കാണ് ബുധനാഴ്‌ച Wrights Spring Fire എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്.

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തീ “അപ്രതീക്ഷിതവും അതിവേഗത്തിലുമുള്ള പടരുകയായിരുന്നു” എൻസൈന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി തീയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്‌ചയോടെ തീ ഏകദേശം 14 ചതുരശ്ര മൈൽ (36 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) പ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടും തീയുടെ ഒരു ഭാഗവും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

അത്യന്തം ചൂടുള്ളതും വരണ്ടതുമായ കാലാവസ്ഥയാണ് തീയുടെ സ്വഭാവം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം മാറ്റുന്നതെന്ന് യുഎസ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് അറിയിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റ്, ഉയർന്ന താപനില എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും റെഡ് ഫ്ലാഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

യുഎസിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന വരൾച്ചയും ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ റെക്കോർഡ് കുറഞ്ഞ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയും തുടർന്നുള്ള കടുത്ത ചൂടും ശക്തമായ കാറ്റും കാട്ടുതീയുടെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ജൂണിൽ കൊളറാഡോയിലും അതിവേഗം പടർന്ന കാട്ടുതീയിൽ നാല് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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TAGGED:

HELICOPTER CRASH UTAH WILDFIRE
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UTAH WILDFIRE CRASH
FIREFIGHTING OPERATIONS IN OREGON
HELICOPTER CRASH

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