'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റ്; ശ്രീലങ്കയിൽ മരണം 56, സ്‌കൂളുകളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു

'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ദിശമാറാൻ സാധ്യത. ഇന്ത്യയിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേരളത്തിലും നേരിയ മഴയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യത.

CYCLONE DITWA HEAVY RAIN IN SRILANKA SRILANKA AND INDIA ON HIGH ALERT RAIN ALERT TODAY
Representational Image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 2:38 PM IST

കൊളംബോ: 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റ് വിതച്ച ദുരന്തത്തിൽ 56 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 21 പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാതായി. ശ്രീലങ്കയിൽ ഇതിനോടകം കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളാണ് നശിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ 12,000ലധികം കുടുംബങ്ങളിലെ 44000 ആളുകളെ പ്രളയം ബാധിച്ചു.

തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ഗതാഗതവും സാരമായി തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിശക്ത മഴയാണ് പെയ്‌തത്. ശ്രീലങ്കയിലെ പല ജില്ലകളിലും 200 മില്ലി മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം 300 മില്ലി മീറ്ററിലധികം മഴ ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ തീവ്രത വർധിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ തുടർച്ചയായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും തുടരുകയാണ്. ജില്ലകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുപോരുന്നു. ദൃശ്യപരത കുറവായതിനാൽ ബന്ദാരനായകെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

സമീപ വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് ശ്രീലങ്ക നേരിടുന്നത്. മരണവും അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും കനത്ത നാശനഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ (നവംബർ 27) രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 21 പേർ വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതായും വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 20,000ലധികം സൈനികരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി

കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്‌കൂളുകൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് (നവംബർ 28) സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ നടക്കാനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി വച്ചതായും അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം: 'ഡിറ്റ്‌ വാ' ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം. ശ്രീലങ്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് നീങ്ങുന്നതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. നാളെ (നവംബർ 29) വൈകുന്നേരത്തിനും നവംബർ 30ന് പുലര്‍ച്ചെയ്‌ക്കുമിടയില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കൻ തീരത്തേയ്‌ക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലും തെക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേയ്‌ക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ച് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലി മീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലി മീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.

യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകൾ

28-11-2025: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി

29-11-2025: പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്

