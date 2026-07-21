അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിലക്ക്? ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലക്കെതിരെ അന്വേഷണം
ഹാർവാർഡിൻ്റെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളോടുള്ള വിവേചനത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് പുതിയ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്
Published : July 21, 2026 at 1:39 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളെ ഒഴിവാക്കി ചൈനീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രം സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാൻ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാല വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ്. സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നടപടി.
ഹാർവാർഡിൻ്റെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളോടുള്ള വിവേചനത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച പുതിയ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏത് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൈനീസ് ഫണ്ടിങ്ങും വിവേചനവും
ഹാർവാർഡിലെ ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികളാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ചില പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി ചൈനീസ് ദാതാക്കൾ ഹാർവാർഡിന് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ വിവേചനമായി കണക്കാക്കാമെന്നും വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫെഡറൽ ഫണ്ട് കൈപ്പറ്റുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകാനായി വിദേശ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പിലെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ മേധാവി ഹർമീത് ധില്ലൻ പറഞ്ഞു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും എവിടെ കണ്ടെത്തിയാലും തടയുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് ഹാർവാർഡും ചൈനയും
നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ നോട്ടിസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഹാർവാർഡ് പ്രതികരിച്ചു. സംഭാവനകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ സർവകലാശാല പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിൽ വംശം, ദേശീയത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണം പരസ്പര ഗുണകരമാണെന്ന് വാഷിങ്ടണിലെ ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് ലിയു ചാങ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ, അക്കാദമിക് വിനിമയങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് പല സർവകലാശാലകളെയും പോലെ ഹാർവാർഡും നേരിട്ടുള്ള സംഭാവനകളിലൂടെയോ കരാറുകളിലൂടെയോ വിദേശ ഫണ്ടിങ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പുറത്തുനിന്നുള്ള പണമിടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത വേണമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദേശ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചൈനീസ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 630 ദശലക്ഷം ഡോളർ ഹാർവാർഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫെഡറൽ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം 4.5 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്കുകൾ നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഉദ്ധരിച്ചുവെങ്കിലും, പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ദാതാക്കളെയോ പ്രോഗ്രാമുകളെയോ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ, ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റ് നേരിട്ട് ആരംഭിച്ച കംപ്ലയൻസ് റിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.
വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സഹായം
അമേരിക്കയിലെ ഭൂരിഭാഗം സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഹാർവാർഡും മറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളും അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അന്തർദേശീയ വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻ്റുകളും മറ്റ് സഹായങ്ങളും അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഹാർവാർഡിന് സ്വന്തമായി ഫണ്ടുണ്ടെന്ന് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അന്തർദേശീയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വിദേശ ദാതാക്കൾ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2014ൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ സോഹോ ചൈനയുടെ സഹസ്ഥാപകരായ പാൻ ഷിയി, ഷാങ് സിൻ എന്നീ ചൈനീസ് ദമ്പതികൾ ചൈനീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഹാർവാർഡിന് 15 ദശലക്ഷം ഡോളർ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. ചൈനീസ് സർവകലാശാലകൾക്ക് പകരം വിദേശ സ്കൂളുകൾക്ക് പണം നൽകുന്നത് വഞ്ചനയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചൈനയിലെ വിമർശകർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
ചില പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വകാര്യ ഫണ്ടിങ് നൽകുന്നത് അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പൗരാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന അസാധാരണമായ നിയമപരമായ വാദമാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വോക്നെസ് (wokeness) അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ജൂതവിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനുമുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളിൽ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹാർവാർഡ്.
ഈ തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ഹാർവാർഡിനുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ ഫെഡറൽ ഗവേഷണ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസ് നീക്കം ഒരു ഫെഡറൽ ജഡ്ജി തടഞ്ഞിരുന്നു. നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടയിലും, വിദേശ വിദ്യാർഥികളെയും അമേരിക്കൻ സൈനികരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹാർവാർഡിൻ്റെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്താനും, പ്രവേശന പ്രക്രിയകളിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളെ ഒഴിവാക്കി ചൈനീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രം സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാൻ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാല വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ്. സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നടപടി.
ഹാർവാർഡിൻ്റെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളോടുള്ള വിവേചനത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച പുതിയ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏത് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൈനീസ് ഫണ്ടിങ്ങും വിവേചനവും
ഹാർവാർഡിലെ ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികളാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ചില പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി ചൈനീസ് ദാതാക്കൾ ഹാർവാർഡിന് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ വിവേചനമായി കണക്കാക്കാമെന്നും വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫെഡറൽ ഫണ്ട് കൈപ്പറ്റുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകാനായി വിദേശ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പിലെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ മേധാവി ഹർമീത് ധില്ലൻ പറഞ്ഞു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും എവിടെ കണ്ടെത്തിയാലും തടയുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് ഹാർവാർഡും ചൈനയും
നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ നോട്ടിസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഹാർവാർഡ് പ്രതികരിച്ചു. സംഭാവനകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ സർവകലാശാല പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിൽ വംശം, ദേശീയത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണം പരസ്പര ഗുണകരമാണെന്ന് വാഷിങ്ടണിലെ ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് ലിയു ചാങ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ, അക്കാദമിക് വിനിമയങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് പല സർവകലാശാലകളെയും പോലെ ഹാർവാർഡും നേരിട്ടുള്ള സംഭാവനകളിലൂടെയോ കരാറുകളിലൂടെയോ വിദേശ ഫണ്ടിങ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പുറത്തുനിന്നുള്ള പണമിടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത വേണമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദേശ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചൈനീസ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 630 ദശലക്ഷം ഡോളർ ഹാർവാർഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫെഡറൽ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം 4.5 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്കുകൾ നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഉദ്ധരിച്ചുവെങ്കിലും, പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ദാതാക്കളെയോ പ്രോഗ്രാമുകളെയോ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ, ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റ് നേരിട്ട് ആരംഭിച്ച കംപ്ലയൻസ് റിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.
വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സഹായം
അമേരിക്കയിലെ ഭൂരിഭാഗം സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഹാർവാർഡും മറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളും അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അന്തർദേശീയ വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻ്റുകളും മറ്റ് സഹായങ്ങളും അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഹാർവാർഡിന് സ്വന്തമായി ഫണ്ടുണ്ടെന്ന് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അന്തർദേശീയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വിദേശ ദാതാക്കൾ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2014ൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ സോഹോ ചൈനയുടെ സഹസ്ഥാപകരായ പാൻ ഷിയി, ഷാങ് സിൻ എന്നീ ചൈനീസ് ദമ്പതികൾ ചൈനീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഹാർവാർഡിന് 15 ദശലക്ഷം ഡോളർ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. ചൈനീസ് സർവകലാശാലകൾക്ക് പകരം വിദേശ സ്കൂളുകൾക്ക് പണം നൽകുന്നത് വഞ്ചനയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചൈനയിലെ വിമർശകർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
ചില പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വകാര്യ ഫണ്ടിങ് നൽകുന്നത് അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പൗരാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന അസാധാരണമായ നിയമപരമായ വാദമാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വോക്നെസ് (wokeness) അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ജൂതവിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനുമുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളിൽ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹാർവാർഡ്.
ഈ തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ഹാർവാർഡിനുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ ഫെഡറൽ ഗവേഷണ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസ് നീക്കം ഒരു ഫെഡറൽ ജഡ്ജി തടഞ്ഞിരുന്നു. നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടയിലും, വിദേശ വിദ്യാർഥികളെയും അമേരിക്കൻ സൈനികരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹാർവാർഡിൻ്റെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്താനും, പ്രവേശന പ്രക്രിയകളിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
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