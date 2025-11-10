കീഴടങ്ങാതെ റഫ തുരങ്കങ്ങളിലെ ഹമാസ് സേനാംഗങ്ങള്; കാത്തിരിപ്പ് മധ്യസ്ഥ ചര്ച്ചകള്ക്ക്, ആയുധങ്ങൾ കൈമാറൂവെന്ന് ഇസ്രയേൽ
ആയുധം കൈമാറിയാൽ ഇസ്രയേൽ വാക്ക് പാലിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഹമാസ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 10, 2025 at 7:34 AM IST
ടെൽ അവീവ്: റഫ തുരങ്കങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഹമാസ് സേനാംഗങ്ങൾ കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് ഇസ്രയേലിനോട് പലസ്തീൻ സംഘടന. ഹമാസിൻ്റെ കീഴടങ്ങൽ ആവശ്യം തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേലിന് ഹമാസിൻ്റെ മറുപടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകള്ക്കായി മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്നാണ് ഹമാസിൻ്റെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള റഫ തുരങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയാൽ പലസ്തീൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ നിലപാട്. ഇക്കാര്യം ഈജിപ്തും പിന്താങ്ങുന്നതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ ആയുധം കൈമാറിയാൽ ഇസ്രയേൽ വാക്ക് പാലിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഹമാസ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
200ഓളം ഹമാസ് സേനാംഗങ്ങളാണ് റഫയിലെ തുരങ്കങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹമാസിൻ്റെ കീഴടങ്ങല് പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും കീഴടങ്ങാൻ തയാറാകാത്തത് ഗസയ്ക്കുമേലുള്ള ഇസ്രയേൽ ഭീഷണി വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യം ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. കരാർ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷവും തുടർന്ന ആക്രമണത്തിന് ഇസ്രയേൽ നൽകിയ മറുപടിയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു.
ഹമാസ് ഇസ്രയേലിന് കീഴടങ്ങുന്നത് വെടിനിർത്തൽ കരാർ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കാനുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു. ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭീഷണിയാണ്. സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി കീഴടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഇസ്രയേലിൻ്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ്.
അതേസമയം 2014ലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്രയേൽ സൈനികൻ്റെ മൃതദേഹം ഹമാസ് കൈമാറി. വെടിനിര്ത്തല് കരാറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മൃതദേഹ കൈമാറ്റത്തിലും ഇസ്രയേല് കരാര് ലംഘിക്കുന്നതായാണ് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഗാസയിലേക്ക് തിരിച്ച് നല്കിയ മൃതദേഹങ്ങളില് പലതും തിരിച്ചറിയാനാകാത്തവയാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ക്രൂര പീഡനങ്ങള്ക്ക് ഇരയായാണ് പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മൃതദേഹങ്ങളില് ക്രൂര പീഡനം നടന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി ഗാസയിലെ പലസ്തീന് സിവിലയന്സ് ഡിഫന്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 69,169 പലസ്തീൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക്.
284 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തതോടെ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു. വെടിനിര്ത്തലിന് ശേഷവും ഗാസ ഉപരോധം പിന്വലിച്ചിട്ടില്ല. ഗാസയിലെ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും കൊടുംപട്ടിണിയാണ്. ദക്ഷിണ ഗാസയില് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേല് പ്രതിരോധ മന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
