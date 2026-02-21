ETV Bharat / international

ഗാസയിലെ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം നിര്‍ത്തണം; ബോര്‍ഡ് ഓഫ് പീസ് നടപ്പിലാക്കാനിരിക്കെ ഹമാസ്

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്ന സേനയെയാണ് തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഹമാസ്.

HAMAS GAZA BOARD OF PEACE ISRAEL HAMAS WAR GAZZA WAR
Muslim worshippers gather for Friday prayer during the holy fasting month of Ramadan at the Alkanz Mosque, which was damaged during the Israel–Hamas war, in Gaza City, Friday, Feb. 20, 2026. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 9:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗാസ സിറ്റി: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് പീസ് നടപ്പിലാക്കാനിരിക്കെ ഇസ്രയേല്‍ ഗാസയ്‌ക്ക് മേലുള്ള ആക്രമണം പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തലാക്കണമെന്ന് ഹമാസ്. സമാധാന കരാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും ഹമാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിട്ട് മാസങ്ങളായി. എന്നാല്‍ ഹമാസ് എപ്പോള്‍ ആയുധങ്ങള്‍ താഴെ വയ്‌ക്കണമെന്നോ ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം പിന്മാറണമെന്നോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.

ഗാസ മുനമ്പിനെ കുറിച്ചോ പലസ്‌തീന്‍ ജനതയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ നടത്തുന്ന ഏതൊരു ചര്‍ച്ചയിലും ആക്രമണം പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്താനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ഹമാസ് പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ഗാസയില്‍ സമാധാനം പുലരാന്‍ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ദേശീയ അവകാശങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും ഹമാസ് പറഞ്ഞു.

ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റബിലൈസേഷന്‍ ഫോഴ്‌സ്‌ (ISF): ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ അൽബേനിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഖസാക്കിസ്ഥാൻ, കൊസോവോ, മൊറോക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഗാസയ്ക്കായി പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റബിലൈസേഷന്‍ ഫോഴ്‌സിലേക്ക് സൈന്യത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് ഓഫ് പീസ് മീറ്റിങ്ങില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പലസ്‌തീന്‍ ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്ഥാനം പ്രദേശത്ത് അന്താരാഷ്‌ട്ര സേനകള്‍ക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഹമാസ് വക്താവ് ഹസീം ഖാസീം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്ന സേനയെയാണ് തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അവര്‍ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നവരാകരുത്. ഗാസയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കും അധിനിവേശ സൈന്യത്തിനും ഇടയില്‍ ബഫറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സമാധാനപരമായി കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സേനയെയാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമെന്നും ഖാസിം പറഞ്ഞു. അതേസമയം 20,000 സൈനികരെയും ഒരു പുതിയ പൊലീസ് സേനയെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റബിലൈസേഷന്‍ ഫോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യ നിന്നും 8,000 സൈനികരെ വരെ അയയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമാധാനവും സുരക്ഷയും: ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഭരണത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബറിലാണ് പലസ്‌തീനും ഇസ്രയേലും തമ്മില്‍ സമാധാന കരാര്‍ നിലവില്‍ വന്നത്. കരാറിന്‍റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ ഹമാസിന്‍റെ നിരായുധീകരണം, ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യത്തിന്‍റെ പിന്മാറ്റം, ഐ‌എസ്‌എഫ് വിന്യാസം എന്നിവയാണ് നടപ്പിലാക്കാന്‍ പോകുന്നത്. കരാര്‍ നടപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഹമാസ് ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തെ വിനാശകരമായ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബറിൽ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നൂവെങ്കിലും ഗാസയ്‌ക്ക് മേല്‍ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹമാസ് നിരായുധീകരണത്തിന് വഴങ്ങാത്തത്.

Also Read: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയ്ക്ക് മുന്നിൽ യോഗ്യതയുള്ളവർ മതി; ചേരികൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നീക്കം, 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറാൻ നിർദേശം

TAGGED:

HAMAS
GAZA BOARD OF PEACE
ISRAEL HAMAS WAR
GAZZA WAR
HAMAS ON BOARD OF PEACE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.