പുത്തന് ഭരണസംവിധാനം നിലവില് വന്നാല് തങ്ങളുടെ സര്ക്കാരിനെ പിരിച്ച് വിടുമെന്ന് ഹമാസ്, ചര്ച്ചകള് അന്തിമഘട്ടത്തില്
സമിതിക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്കാന് ഖലീല് അല് ഹയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹമാസ് പ്രതിനിധി സംഘം മറ്റ് പലസ്തീന് സംഘങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യന് അധികൃതര്
Published : January 12, 2026 at 9:59 AM IST
കെയ്റോ: പലസ്തീൻ ടെക്നോക്രാറ്റിക് നേതൃത്വ സമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഗാസയിലെ നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ഹമാസ്. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള സമാധാന പദ്ധതി പ്രകാരമാണിതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഈ മാറ്റങ്ങള് എപ്പോഴാകുമെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകിയില്ല.
പുതിയ സർക്കാരിനെ നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഇതുവരെ ഹമാസും പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയേതര വ്യക്തികളായിരിക്കേണ്ടതിനാൽ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും യുഎസിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. നിലവിൽ ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു "ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്" എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഒക്ടോബര് പത്തിന് നിലവില് വന്ന വെടിനിർത്തലിന്റെ്യും അനുബന്ധ ജോലികളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുക, സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം വെടിനിർത്തലിന് ശേഷവും ഗാസയിൽ മരണസംഖ്യ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്രയേല് വെടിവയ്പില് മൂന്ന് പലസ്തീനികള് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പലസ്തീന് ആശുപത്രി അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുദ്ധം നിർത്തിവച്ച് ഇസ്രയേൽ തടവിലാക്കിയ ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീനികളെയും ഗാസയിൽ ബന്ദികളാക്കിയവരെയും മോചിപ്പിച്ചതോടെയാണ് വെടിനിർത്തൽ നിലവില് വന്നത്.
ഗാസയിലെ അവസാന ബന്ദിയെയും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്ന ഈ കരാർ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതേസമയം വെടിനിർത്തൽ പ്രക്രിയയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഈജിപ്റ്റ്, ഖത്തർ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഹമാസ് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയയ്ക്കുമെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഗാസയിലെ ഭാവി ഭരണകൂടം
ടെക്നോക്രാറ്റിക് കമ്മിറ്റിയെ ഉടൻ തന്നെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഹമാസ് വക്താവ് ഹസീം കാസെം. ടെലിഗ്രാമിലെ കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമ രൂപീകരണത്തിന് ഹമാസ് ഈ ആഴ്ച മറ്റ് പലസ്തീൻ വിഭാഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യയായിരിക്കും ഹമാസ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ അധികൃതര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമിതിയുടെ മേല്നോട്ടവും ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കൽ, ഗാസ പുനർനിർമാണം, രാജ്യാന്തര സമാധാന സേനയെ വിന്യസിക്കല്, ഇസ്രയേല് സേനയുടെ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങിയവയും ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൻഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എങ്കിലും സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
പുതിയ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ
ബൾഗേറിയൻ മുൻ പ്രതിരോധ-വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും യുഎൻ പശ്ചിമേഷ്യ സമാധാന വക്താവുമായ നിക്കോളായ് മ്ലാഡെനോവിനെ ബോർഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാഖിലെ യുഎൻ പ്രതിനിധിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്നലെ (ജനുവരി 11) ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിഡിയൻ സാർ ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോഷിമിറ്റ്സു മൊട്ടേഗിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ജറുസലേമിൽ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. വെടിനിർത്തൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സിവിൽ-മിലിട്ടറി ഏകോപന കേന്ദ്രം മൊട്ടേഗി സന്ദർശിച്ചതായി ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നെതന്യാഹുവിനെയും പലസ്തീൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്.
ഗാസയിലെ പോരാട്ടം തുടരുന്നു
ദക്ഷിണ നഗരമായ ബാനിസുഹാലിയയില് രണ്ട് പേര് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതായി നാസര് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് ആശുപത്രിയില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാസയുടെ സമീപപ്രദേശമായ ടുഫാഹില് നടന്ന വെടിവയ്പിലാണ് ഒരാള് മരിച്ചതെന്ന് അല് അഹലി ആശുപത്രി പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ മൃതദേഹം ഈ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത്.
വടക്കന് ഗാസയില് ഭീകരരുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്ങള് വെടിവച്ചതെന്നാണ് ഇസ്രയേല് സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇവര് സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാന് നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു എന്നും ഇസ്രയേല് പറയുന്നു. സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ച ഒരു ഭീകരനെ വെടിവച്ചു കൊന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ്യം.
വെടിനിര്ത്തല് കരാര് ലംഘനത്തിന് ഇസ്രയേലും ഹമാസും പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്. ഗാസയില് ഇസ്രയേല് തുടരുന്ന ആക്രമണത്തില് നാനൂറിലേറെ പലസ്തീനികള് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. വെടിനിര്ത്തല് നിലവില് വന്നിട്ടും നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള് കരാര് ലംഘനമാണെന്നാണ് ഇസ്രയേല് സൈന്യത്തിന്റെ വാദം.
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തടവിലാക്കി ഇസ്രയേല് പൊലീസ്
സൈനിക വിവരങ്ങള് ഒരു ജര്മ്മന് ടാബ്ലോയ്ഡിന് ചോര്ത്തി നല്കിയതുമായു ബന്ധപ്പെട്ട് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസില് നിന്നുള്ള ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തങ്ങള് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് ഇസ്രയേല് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹുവിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സാചി ബ്രാവര്മാനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ വരും മാസങ്ങളില് ബ്രിട്ടണിലെ സ്ഥാനപതിയായി നിയമിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ജര്മന് ടാബ്ലോയ്ഡ് ബില്ഡിന് ഇത്തരത്തില് നിര്ണായക വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിന് പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വ്യക്തിയാണ് ബ്രാവര്മാന്. 2024ല് ഗാസയില് ആറ് ബന്ദികള് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായി പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഖാന് ന്യൂസ് നെതന്യാഹുവിന്റെ വക്താവ് എലി ഫെല്ഡ്സ്റ്റെയിനുമായി നടത്തിയ ഒരു സ്ഫോടനാത്മക അഭിമുഖത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വാര്ത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്. ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രാവര്മാനുമാിയ ഒരു ഭൂഗര്ഭ പാര്ക്കിങില് വച്ച് അര്ദ്ധരാത്രിയില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തില് വെളിപ്പെടുത്തി. പുറത്തായ വിവരങ്ങള് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തടയാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായും ഫെല്ദ്സ്റ്റെയിന് പറഞ്ഞു.
ബ്രാവര്മാനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യാഇര് ലാപിഡ് രംഗത്ത് എത്തി. ഗുരുതര സുരക്ഷ അന്വേഷണം തടസപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു വലിയ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രതിനിധിയായി അയക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് ഔദ്യോഗികമായി ബ്രാവര്മാന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കണ്ടെത്തുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കില്ലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
Also Read: ഇറാനില് പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു; മരണം 490 ആയി, അടിച്ചമര്ത്തലുണ്ടായാല് സൈനികമായി നേരിടുമെന്ന് ട്രംപ്