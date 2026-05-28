ETV Bharat / international

ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം;സൈനിക മേധാവി മുഹമ്മദ് ഒഡേ കൊല്ലപ്പെട്ടു, സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹമാസ്

ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഒഡേയ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹമാസ്. ഓദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളോടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ച് ഗാസ.

HAMAS CONFIRM ODEH MURDER ISRAEL PALESTINIANS GAZA MOHAMMED ODEH DIED ISRAELI AIRSTRIKES
Palestinians mourn over the body of Mohammad Odeh (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 28, 2026 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തങ്ങളുടെ സൈനിക മേധാവി മുഹമ്മദ് ഒഡേയ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹമാസ്. മുൻ മേധാവി ഇസുദ്ദീൻ അൽ ഹദ്ദാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചുമതലയേറ്റ മേധാവിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം.

ഒഡെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഗ്രൂപ്പിൽ സജീവമാണെന്നും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സൈനിക, സായുധ വിഭാഗം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ച ആദ്യ തലമുറയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഹമാസ് പറഞ്ഞു. ഗാസയില്‍ ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഒഡെയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും ഹമാസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ 12 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗാസ സിറ്റിയില്‍ നടന്ന ഒഡെയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. നാല് മൃതദേഹങ്ങളും പച്ച ഹമാസ് പതാകകൾ കൊണ്ട് മൂടുകയും പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. "ഖസാം ബ്രിഗേഡുകളുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫുകളിൽ ഒരാൾ" എന്ന വാക്കുകൾ ആലേഖനം ചെയ്‌ത ഒഡെയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ ചടങ്ങില്‍ നിറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ സംസക്‌രിച്ചു.

ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഒഡേയ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൈന്യം ഒഡെയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒഡെയുടെ മരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹമാസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സ്ഥിരീകരണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

2026 മേയ് 15ന് ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഹമാസിൻ്റെ സായുധസംഘം തലവൻ ഇസുദ്ദീൻ അൽ ഹദ്ദാദും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതിനു പിന്നാലെ, ആ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഒഡേ. അദ്ദേഹം പുതിയ മേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റെന്നു വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് ഹമാസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

തെക്കൻ ഇസ്രായേല്‍ അക്രമണത്തിൻ്റെ "ശിൽപികളിൽ ഒരാൾ"

2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് തെക്കൻ ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ശിൽപികളിൽ ഒരാളെന്നാണ് കാറ്റ്സ് ഒഡെയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇസ്രയേൽ ഹമാസിന്‍റെ സൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനെ കൊല്ലുന്നത് ഇത് നാലാം തവണയാണ്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഹമാസ് നേതാക്കളെ ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുടരുമെന്ന് കാറ്റ്സും പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഹമാസ് സിവിലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക ഭരണം നടത്തില്ലെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Also Read: ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നു; ലിറ്റാനി നദി തീരത്ത് രൂക്ഷമായ പോരാട്ടം

TAGGED:

HAMAS CONFIRM ODEH MURDER
ISRAEL PALESTINIANS GAZA
MOHAMMED ODEH DIED
ISRAELI AIRSTRIKES
HAMS CONFIRM ODEH DEATH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.