ETV Bharat / international

ഹജ്ജ് 2026: വിശ്വാസികൾ പുണ്യ ഭൂമിയിലേയ്‌ക്ക്; മികച്ച ക്രമീകരണങ്ങള്‍, പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ബാധിച്ചില്ല

ത്യാഗം, ഭക്തി, വിശ്വാസം എന്നിവയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വാർഷിക തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും ഇരുപത് ദശലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് ഈ പുണ്യസ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരുന്നത്.

HAJJ MAKKAH HAJ 2026 SAUDI ARABIA
Muslim pilgrims are seen praying around the Kaaba (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജിദ്ദ: പുണ്യനാളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാർഷിക ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിലും മദീനയിലും സുഗമമായ സന്ദർശനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഈ അവസരത്തിൽ സ്‌ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ സ്‌തുതി ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ച് മക്കയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായ കഅബ സന്ദർശിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ ഒഴുക്കിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് വിമാന യാത്ര ഒരു പരിധി വരെ തടസമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ തീർത്ഥാടകർക്കുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതകൾ നികത്തിക്കൊണ്ട് സന്ദർശത്തിനുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കി.

ആഗോള മാതൃകയെന്ന് വിശേഷണം

ത്യാഗം, ഭക്തി, വിശ്വാസം എന്നിവയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും ഇരുപത് ദശലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് ഈ പുണ്യസ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരുന്നത്. ഹജ്ജിലെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്‌കിൽ പ്രാർഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോ. സാലിഹ് ബിൻ അബ്‌ദുല്ല ബിൻ ഹുമൈദ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹജ്ജ് അനുഭവത്തെ 'സുസ്ഥിരമായ മാനുഷികവും ദേശീയവുമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തീർത്ഥാടകരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള മാതൃക' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗദി സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹജ്ജ്, ഉംറ തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മികവിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെയും സംസ്‌കാരത്തിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

HAJJ MAKKAH HAJ 2026 SAUDI ARABIA
കഅബയ്ക്ക് ചുറ്റും മുസ്‌ലിം വിശ്വാസികൾ ഒത്തുകൂടുന്നു (AFP)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രി തൗഫിഗ് അൽ-റബിയ സർക്കാരിനെയും രാജ്യത്തെ മറ്റ് അധികാരികളെയും അവരുടെ സഹകരണത്തെയും എടുത്തുകാട്ടി പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഹജ്ജ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും തീർത്ഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഗതാഗത, ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ പദ്ധികൾ, തീർത്ഥാടനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേതന്നെ നടത്തുന്ന ആസൂത്രണത്തിൻ്റേയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് തീർത്ഥാടകരുടെ സന്ദർശനവും ഗതാഗതവും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി നിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത നിർദേശം

അതേസമയം, ഹജ്ജ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാതെ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കും അവരുടെ മാനേജർമാർക്കും കടുത്ത പിഴകളും ഈടാക്കും. അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഹജ്ജ് സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സന്ദർശന വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും, മക്കയിലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുകയോ താമസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, 25 ലക്ഷത്തിലധികം വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സന്ദർശന വിസകൾ നൽകിയ വ്യക്തികളുടെയും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പിഴ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള സേവനം ഇവിടെയെത്തുന്നതുവരെയുള്ള യാത്രയിലുടനീളം ഉദാരത, കരുതൽ, ബഹുമാനം എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീർത്ഥാടകരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സൗദി സർക്കാർ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും സേവനങ്ങളിലും പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.

Also Read: 14 വർഷത്തിന് ശേഷം കൊൽക്കത്തയിലെത്തി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി; റൂബിയോയുടെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കം

TAGGED:

HAJJ
MAKKAH
HAJ 2026
SAUDI ARABIA
SAUDI ARABIA FOR ANNUAL PILGRIMAGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.