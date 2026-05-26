ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; ലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് അറഫയിൽ സംഗമിക്കും

വെള്ള ഇഹ്റാം വസ്ത്രമണിഞ്ഞ ഹാജിമാർ പാപമോചന പ്രാർഥനകളുമായി സൂര്യാസ്തമയം വരെ അറഫയിൽ ചെലവഴിക്കും

Millions Gather At Arafat Saudi Arabia Hajj Arrangements Arafat Day Special Prayers Hajj Pilgrimage Key Rituals
മക്കയിലെ ഹറമിനുള്ളിലെ വാട്ടർ-മിസ്റ്റ് ഫാനുകൾക്ക് കീഴിൽ ഹാജിമാർ. കനത്ത ചൂടാണ് ഇക്കുറി സൗദിയിൽ (AFP)
Published : May 26, 2026 at 7:19 AM IST

മക്ക: പ്രാർഥനാനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. കർമങ്ങളുടെ പ്രധാന ചടങ്ങായ അറഫാ സംഗമത്തിനായി ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. മിനായിൽനിന്ന് പുലർച്ചെ തന്നെ ഇതിനായുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു.

അറഫാ സംഗമം
ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മുഴുവൻ തീർഥാടകരും അറഫയിൽ പ്രവേശിക്കും. വെള്ള ഇഹ്റാം വസ്ത്രമണിഞ്ഞ ഹാജിമാർ പാപമോചന പ്രാർഥനകളുമായി സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കും. ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം ഹജ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമമാണ് ഈ സംഗമം. ഉച്ചയോടെ നമിറ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണത്തിനും പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾക്കും ശേഷമാണ് ഹാജിമാർ സംഗമത്തിൽ മുഴുകുക. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടന്നത് ഇവിടെവച്ചാണ്.

മക്കയിലെ ഹറമിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഹാജിമാർ (ETV Bharat)

സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം തീർഥാടകർ അറഫയിൽനിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പുണ്യസ്ഥലമായ മുസ്ദലിഫയിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇന്ന് രാത്രി അവിടെയാണ് രാപ്പാർക്കുക. ജംറകളിൽ എറിയാനുള്ള കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം നാളെ പുലർച്ചെ വീണ്ടും മിനായിലേക്ക് മടങ്ങും. നാളെ മുതൽ കല്ലേറ് കർമം, ബലികർമം, മുടി മുറിക്കൽ, മക്കയിലെ കഅ്ബയെ വലംവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ തിരക്കുപിടിച്ച ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നെത്തിയ തീർഥാടകർ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രാർഥനാനിരതരാകുന്നത്.

മിനയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഹാജിമാർ (ETV Bharat)

വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ
വിപുലമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് സൗദി ഭരണകൂടം മക്കയിലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചു. ചൂട് ശക്തമായതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ആംബുലൻസുകളും ഹെലികോപ്ടറുകളും സജ്ജമാക്കി. പൊലീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുരക്ഷയ്ക്കായി രംഗത്തുണ്ട്.

ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹജ്ജ് ഏകോപനം. തീർഥാടകരുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പ്രത്യേക സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്രമിക്കാൻ ശീതീകരിച്ച ടെൻ്റുകൾ മിനായിലും അറഫയിലും സജ്ജമാക്കി. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി മികച്ച സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

നമിറ പള്ളിയിലെ പ്രഭാഷണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്‌ലിംങ്ങൾ തത്സമയം ശ്രവിക്കും. വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഇതിൻ്റെ വിവർത്തനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ് പ്രഭാഷണത്തിൽ നൽകുന്നത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ മികച്ച ആസൂത്രണമാണ് അധികൃതർ നടത്തുന്നത്. മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വൊളൻ്റിയർമാരാണ് തീർഥാടകരെ സഹായിക്കാൻ കർമനിരതരായിട്ടുള്ളത്.

ഹറമിനുള്ളിൽ സെൽഫിയെടുക്കുന്ന ഹാജിമാർ (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തീർഥാടകരും കർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴിയും വിവിധ ഏജൻസികൾ മുഖേനയുമാണ് ഇവർ എത്തിയത്. പ്രായമായവർക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

