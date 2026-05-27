ETV Bharat / international

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ; കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഹാജിമാർ മിനായിൽ

അറഫാ മൈതാനിയിലെ പ്രാർഥനാ നിർഭരമായ പകൽ അവസാനിച്ച ശേഷം മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർത്താണ് ഹാജിമാർ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മിനായിൽ എത്തിയത്.

Gulf Bakrid Celebrations Haj Pilgrims In Mina Expat Eid Celebrations ബലി പെരുന്നാൾ
ഹാജിമാർ മിനായയിൽ (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 7:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും സ്മരണകൾ പുതുക്കി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും മകൻ ഇസ്മാഈൽ നബിയുടെയും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം അനുസ്മരിച്ചാണ് ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഈ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത്.

യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ വൻ ജനത്തിരക്കാണ്. വിവിധ പള്ളികളിലും ഈദ് ഗാഹുകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിനായി ഒത്തുകൂടും. പ്രാർഥനകൾക്ക് ശേഷം പരസ്പരം ആശംസകൾ കൈമാറിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായും പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും.

മിനായിൽ തിരിച്ചെത്തി ഹാജിമാർ
വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമങ്ങളിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായ അറഫാ സംഗമം പൂർത്തിയാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകർ മിനായിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അറഫാ മൈതാനിയിലെ പ്രാർഥനാ നിർഭരമായ പകൽ അവസാനിച്ച ശേഷം മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർത്താണ് ഹാജിമാർ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മിനായിൽ എത്തിയത്. മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജംറകളിലെ കല്ലേറ് കർമവും മൃഗബലിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മിനായിൽ വച്ച് നടക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഹാജിമാരാണ് ഇത്തവണ ഹജ്ജ് കർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

സൗദിയുടെ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ
കടുത്ത വേനലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും തീർഥാടകർക്ക് സുഗമമായി കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് സൗദി ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളതിനാൽ പ്രത്യേക കൂളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ മിനായിലും മക്കയിലും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും വൈദ്യസഹായത്തിനും ആയിരക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂര്യതാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ കുടകൾ ഉപയോഗിക്കാനും പകൽ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനും അധികൃതർ ഹാജിമാരോട് നിർദേശിച്ചു. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രായമായവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളും വീൽചെയറുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവാസ ലോകത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ
അവധി ദിനമായതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഗൾഫ് നഗരങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമാണ്. പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും അവർ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുന്നു. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറന്ന് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ജീവകാരുണ്യ കൂട്ടായ്മകളും സജീവമാണ്. ആഹ്ളാദകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ ദിനം ഗൾഫിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

Also Read:- ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; ലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് അറഫയിൽ സംഗമിക്കും

TAGGED:

GULF BAKRID CELEBRATIONS
HAJ PILGRIMS IN MINA
EXPAT EID CELEBRATIONS
ബലി പെരുന്നാൾ
BAKRID CELEBRATIONS GULF

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.