'നോ താങ്ക്‌സ്'; ആശുപത്രി കപ്പൽ വേണ്ട, ട്രംപിൻ്റെ ഓഫർ നിരസിച്ച് ഗ്രീൻലൻഡും ഡെന്മാര്‍ക്കും

നാവിക ആശുപത്രി കപ്പൽ നൽകാമെന്ന ഡെണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വാഗ്‌ദാനം വേണ്ടെന്ന് ഗ്രീൻലൻഡും ഡെന്മാര്‍ക്കും.

AI picture of hospital ship, Donald Trump (truth social, AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 10:54 AM IST

Updated : February 23, 2026 at 11:02 AM IST

കോപ്പൻഹേഗൻ: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ വാഗ്‌ദാനം നിരസിച്ച് ഗ്രീൻലൻഡും ഡെന്മാര്‍ക്കും. ദ്വീപിലേക്ക് നാവിക ആശുപത്രി കപ്പൽ നൽകാം എന്ന ഓഫറാണ് വേണ്ടെന്ന് വച്ചത്. രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രീൻലൻഡിലേക്ക് ഒരു മികച്ച ആശുപത്രി ബോട്ട് അയയ്ക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ആഗ്രഹം മുളയിലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻലൻഡിലെയും ഡെൻമാർക്കിലെയും നേതാക്കൾ.

ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്ദി പറയില്ല. ഗ്രീൻലാൻഡിലേക്ക് ഒരു യുഎസ് ആശുപത്രി കപ്പൽ അയയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ പരിചരണം നൽകുന്ന ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടെന്നും അമേരിക്കയുടെ സേവനം വേണ്ടെന്നും ഗ്രീൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജെൻസ്-ഫ്രെഡറിക് നീൽസൺ ഫേസ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഐ നിർമിച്ച ഒരു ആശുപത്രി കപ്പലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മറുപടിയുമായി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഡെന്മാർക്കിലേതുപോലെ ഗ്രീൻലൻഡിലും പൗരന്മാർക്ക് ആരോഗ്യ പരിചരണവും മറ്റും സൗജന്യമാണ്. നിലവിൽ ദ്വീപിൽ അഞ്ച് പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തലസ്ഥാനമായ ന്യൂക്കിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ട ചികിത്സയും സേവനവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതിയല്ല ഇവിടെ. സൗജന്യ ചികിത്സയാണ് അധികവും നൽകുന്നത്. ഗ്രീൻലൻഡിലെ ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർ ഡെന്മാർക്കിലേക്ക് പോകുമെന്നും ഡാനിഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ട്രോൾസ് ലണ്ട് പോൾസെൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രീൻലൻഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യവും തുല്യവുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഡാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സെൻ പറഞ്ഞു.

AI picture of hospital ship (Truth social @donald trump)

മെക്‌സിക്കോ, കൊളംബിയ, ക്യൂബ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ട്രംപിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്‌റ്റിലുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ലക്ഷ്യം ഗ്രീൻലൻഡാണ്. അതേസമയം നാറ്റോയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻലൻഡും ഡെന്മാർക്കുമെല്ലാം. നാറ്റോയുടെ അഞ്ചാം ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഒരു സഖ്യ രാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്നടങ്കം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആക്രമിക്കാൻ എത്തുന്നത് നാറ്റോ അംഗത്വമുള്ള അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. അതിനാലാണ് ഗ്രീൻലൻഡ് വിഷയം ഇത്രയും രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം. ആര് ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക.

