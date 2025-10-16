2024 ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷം; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആഗോളതാപനം കുറക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങള് മുമ്പോട്ടു വയ്ക്കുകയാണ് വിദഗ്ധർ.
Published : October 16, 2025 at 8:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2024 ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനാ (WMO) റിപ്പോർട്ട്. വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 1.5°C ചൂട് ആണ് 2024ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ +3.5 പാർട്സ് പെർ മില്യൺ (ppm) നിരക്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തി.
1957 ൽ അന്തരീക്ഷ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗണ്യമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് WMO യുടെ 21-ാം മത് വാർഷിക ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസ് ബുള്ളറ്റിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം വാതകങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ശേഷി ദുർബലമാവുകയാണ്. ഇത് ഉയർന്ന താപത്തിനും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥക്കും കാരണമാകുന്നു.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ CO₂
2024 ൽ CO₂ ൻ്റെ ആഗോള ശരാശരി സാന്ദ്രത 423.9 ± 0.2 ppm ആയിരുന്നു. 2023 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 3.5 ppm ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ 3.5 ppm ൽ നിന്നുള്ള വർധനവ് ഏകദേശം 70 വർഷത്തിനിടയിലെ CO₂ വിൻ്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വർധനവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഫോസിൽ ഇന്ധന ജ്വലനത്തിലെ വർധനവ്, എൽ നിനോ മൂലമുണ്ടായ വർധിച്ച വരൾച്ച, കാർബൺ സിങ്കുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും സംഭരിച്ച കാർബൺ വീണ്ടും വായുവിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തതുമൂലം ഉണ്ടായ വൻ കാട്ടുതീ എന്നിവയാണ് ഈ വർധനവിന് കാരണമെന്ന് WMO ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ആമസോൺ തടത്തിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായ തീപിടുത്തങ്ങൾ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒന്നായിരുന്നു. കാർബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡും മറ്റ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചൂട് കാലാവസ്ഥയെ ടർബോ-ചാർജ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് WMO ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ കോ ബാരറ്റ് പറയുന്നു.
റെക്കോർഡ് തകർത്ത് മീഥെയ്നും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും
ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാണ് മീഥെയ്നും (CH₄) നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും (N₂O). ഇവയും എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി. മീഥെയ്ൻ 1,942 പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ (ppb) രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് മുൻപുള്ള നിലവാരത്തിൽ നിന്നും 166% കൂടുതലാണ്. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മാത്രം 338 ppb ആണ് ഉയർന്നത്.
മുൻപുള്ള നിലവാരത്തിൽ നിന്നും 125% കൂടുതലാണിത്. ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെയും താപന ഫലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 98 ശതമാനവും ഈ മൂന്ന് വാതകങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. മൊത്തം താപന ആഘാതത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും CO₂ മാത്രമാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്.
ജനീവയിൽ നടന്ന ഒരു ബ്രീഫിംഗിൽ, WMO യുടെ സീനിയർ സയൻ്റിഫിക് ഓഫിസറും ബുള്ളറ്റിനിൻ്റെ മുഖ്യ രചയിതാവുമായ ഒക്സാന താരസോവ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഭയാനകമായ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ CO₂ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇതിന് വളരെ നീണ്ട ആയുസുണ്ട്. പുറത്തുവിടുന്ന ഓരോ തന്മാത്രയും ആഗോളതലത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ പുറത്തുവിടുന്ന CO₂ ൻ്റെ പകുതിയും വനങ്ങൾ, കര, സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
എൽ നിനോ, കാട്ടുതീ, കാർബൺ സിങ്കുകളുടെ ദുർബലപ്പെടുത്തൽ
2024 ലെ CO₂ വർധനവിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കരയിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ കാർബൺ ആഗിരണം കുറയുന്നതും റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുന്ന കാട്ടുതീയും മൂലമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ 2023–2024 എൽ നിനോ മഴയെയും താപനിലയെയും മാറ്റിമറിച്ചു. ദക്ഷിണ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ CO₂ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞതുമൂലം വരണ്ടുപോയി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും വടക്കൻ ബ്രസീലിലും വരൾച്ച രൂക്ഷമായി. അതേസമയം ദക്ഷിണേഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ പടർന്നു. കൂടാതെ കോടിക്കണക്കിന് ടൺ CO₂ വായുവിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടതുമൂലം കാട്ടുതീ പടർന്നു.
1850-ൽ റെക്കോർഡുകൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായിരുന്നു 2024 എന്ന് WMO സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത് 2023-ൽ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് തകർത്തു. ആഗോള ശരാശരി താപനില 1850–1900 ത്തിലെ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏകദേശം 1.55 °C കൂടുതലായിരുന്നു. ഇത് പാരീസ് ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രധാന മാനദണ്ഡമായ 1.5 °C കടന്ന ആദ്യ കലണ്ടർ വർഷമായി മാറി.
വിദഗ്ധർ പറയുന്നതെന്ത്?
WMO യുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ വലിയ ഭീഷണി ആയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ആഗോള പ്രതിസന്ധി എത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 1.4 ബില്യൺ ജനസംഖ്യ രാജ്യത്തുണ്ട്. സുസ്ഥിര വികസനം നേടലാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
'ഇന്ത്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യവസായവത്കരണം, നഗര വികസനം, വർധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ ഉപഭോഗം എന്നിവ ഉദ്വമനത്തിൻ്റെ (വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ) പ്രധാന ചാലകശക്തികളാണ്. ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കൽക്കരിയിൽ നിന്നുള്ള പരിവർത്തനം ഇന്ത്യ അടിയന്തിരമായി ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വ്യവസായത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത നോക്കേണ്ടതുണ്ട്', എന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും എക്സൽ ജിയോമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിഇഒയുമായ രാജേഷ് സോളമൻ പോൾ പറയുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും വ്യവസായങ്ങളും പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നഗര ഹരിതവൽക്കരണം, മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം നേടൽ, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ആഗോളതാപനത്തിന് പ്രധാനമായും കാരണം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ ശുദ്ധമായ ഊർജത്തിലേക്കും സുസ്ഥിര നഗര ആസൂത്രണത്തിലേക്കും മുന്നേറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനായി വ്യവസായങ്ങൾ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുക, പൊതുഗതാഗതം പരമാവധി ഹരിത ഓപ്ഷനുകള് സ്വീകരിക്കുക, ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
Also Read: വീടുകൾ തോറും ഉത്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ: 25,000 സോഷ്യൽ സെല്ലർമാർ രംഗത്തേക്ക്; സ്ഥിരവരുമാനം ലക്ഷ്യം