എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു; ഇന്ധനവില വർധന ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകും
ആറുമാസത്തിലധികമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങളും പുതിയ ആക്രമണങ്ങളും വിപണിയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : September 10, 2026 at 12:10 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളർ കടന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
രാജ്യാന്തര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില ജൂലൈയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി 101.21 ഡോളറിലെത്തി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും കപ്പലുകൾക്കും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ യുഎസ് ബെഞ്ച്മാർക്ക് ക്രൂഡ് വില 96.05 ഡോളറിലുമെത്തി. യുദ്ധം കാരണം ആഗോള വിതരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തടസങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ ഇത് കാരണമാകും.
ആറുമാസത്തിലധികമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങളും പുതിയ ആക്രമണങ്ങളും വിപണിയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണവില വീണ്ടും 100 ഡോളറിലെത്തിയത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘടകമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില വർധിക്കുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, വീട്ടുസാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിനും ഗതാഗതത്തിനും വിമാന യാത്രകൾക്കും ഇത് ചെലവേറ്റും.
ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 100 ഡോളർ കടന്നത് വിപണികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പത്തെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്കയെന്ന് ആഗോള ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ എഫ്എക്സ്ടിഎമ്മിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് മേധാവി ലുക്മാൻ ഒതുനുഗ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം എണ്ണവില വർധന വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചേക്കാം. നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ എണ്ണവില കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച പ്രതികരിച്ചു.
വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഇറാനുമായി ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നത്. ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി വിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 120 ഡോളറിനടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ സജീവമായതോടെ വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വില 70 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയും പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതോടെ വില വീണ്ടും ഉയരുകയായിരുന്നു.
ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ജൂലായിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 100 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം മുതൽ ഇത് 90 ഡോളറിന് താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. അമേരിക്കൻ സേന അഞ്ച് ഇറാനിയൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ തകർക്കുകയും ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധസമയത്ത് സൗദി അറേബ്യ എണ്ണ കടത്താൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ബദൽ പാത ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഹൂതികളുടെ ആക്രമണം ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചടി
എണ്ണവില വർധനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഇന്ധനവിലയിലാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഫ്യുവൽ എന്നിവയ്ക്ക് വില വർധിക്കുന്നത് ട്രക്കുകൾ, ട്രെയിനുകൾ, വിമാനങ്ങൾ, കപ്പലുകൾ എന്നിവ വഴിയുള്ള ചരക്കുകടത്ത് ചെലവേറിയതാക്കും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഗ്ലോബൽ പെട്രോൾ പ്രൈസസിൻ്റെ പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നൈജീരിയയിൽ ഡീസൽ വില 90 ശതമാനത്തിലധികവും പെട്രോൾ വില 58 ശതമാനവും വർധിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഡീസലിന് 87 ശതമാനവും പെട്രോളിന് 38 ശതമാനവും വില കൂടി. ലെബനനിൽ ഇത് യഥാക്രമം 80 ശതമാനവും 46 ശതമാനവുമാണ്.
അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഗാലൻ പെട്രോളിൻ്റെ ശരാശരി വില ബുധനാഴ്ച 4.22 ഡോളറായി ഉയർന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ 42 ശതമാനം വർധനവാണിത്. ഡീസൽ വില ഗാലന് 5.94 ഡോളർ എന്ന റെക്കോഡിലെത്തി. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള 58 ശതമാനം വർധനവാണിത്. ദീർഘദൂര ട്രക്കുകൾക്കും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഡീസൽ അനിവാര്യമായതിനാൽ ഇതിൻ്റെ വില വർധന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഉത്പാദന, ഗതാഗത ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂട്ടാൻ കാരണമാകും. ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകൾക്കും പാഴ്സലുകൾക്കും അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കാനും ഇത് വഴിവയ്ക്കും.
വിമാന ഇന്ധനവില ഉയർന്നതോടെ പല എയർലൈനുകളും സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. റബർ, സിന്തറ്റിക് വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വില ഉയർന്നേക്കാം. നൈട്രജൻ വളം നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാന പാത കൂടിയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. എണ്ണയ്ക്ക് സമാനമായി വാതക വിതരണവും തടസപ്പെടുന്നത് കാർഷികോത്പാദനം കുറയ്ക്കാനും ലോകത്ത് പട്ടിണി വർധിപ്പിക്കാനും കാരണമാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം
എണ്ണവില 100 ഡോളർ കടന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. വില എത്രകാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുമെന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യമെന്ന് എഫ്എക്സ്ടിഎമ്മിൻ്റെ ലുക്മാൻ ഒതുനുഗ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും വില 110 ഡോളറിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഷ്യയിലെ റിഫൈനറികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെട്ടതും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതും ആഗോളതലത്തിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായതായി ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ അനലിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ എണ്ണവില പ്രവചനം അവർ ബാരലിന് 83 ഡോളറായി ഉയർത്തി. ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ വില 95 മുതൽ 120 ഡോളർ വരെ എത്തിയേക്കാം. പ്രധാന ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ വില 150 ഡോളർ വരെയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഒരു സമാധാന കരാറിലെത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും അനലിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കി.
എട്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർന്ന ഊർജ ചെലവുകൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് എണ്ണവില കുറയില്ലെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ മാറ്റമുണ്ടാകൂ എന്നും ട്രംപ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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