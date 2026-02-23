ETV Bharat / international

ഫ്ലോറിയാന ദ്വീപിൽ വീണ്ടും 150ലധികം ഭീമൻ ആമകളെത്തി

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഫ്ലോറിയാന വീണ്ടും ഭീമൻ ആമകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്ത്രപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ജീവി വർഗമാണ് ആമകൾ.

This handout picture released by Ecuador's Environment Ministry shows a Floreana giant tortoise (Chelonoidis niger) after being released by park rangers on Floreana Island, in the Galapagos archipelago, Ecuador (AFP)
ക്വിറ്റോ: ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇക്വഡോറിലെ പ്രശസ്‌തമായ ഗാലപാഗോസ് ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ ഫ്ലോറിയാന ദ്വീപിലേക്ക് ആമകൾ തിരിച്ചെത്തി. 150ലധികം ഭീമൻ ആമകളെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിച്ചതായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഗാലപാഗോസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ഒരു പ്രജനന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആമകളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഇക്വഡോർ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

158 ആമകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ പെട്ടികൾ വഹിച്ചാണ് പാർക്ക് റേഞ്ചർമാർ എത്തിയതെന്നും ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ആമകളെ വിട്ടയച്ചതെന്നും മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഓരോ ആമയെയും ക്വാറൻ്റീന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും വിട്ടയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചറിയലിനായി മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഫ്ലോറിയാന ദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

"ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഫ്ലോറിയാന വീണ്ടും ഭീമൻ ആമകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്ത്രപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ജീവി വർഗമാണ് ആമകൾ. ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവനത്തിൻ്റെ സഹായി എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ആമകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു" മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

1800-കളുടെ മധ്യത്തിൽ ആക്രമണകാരികളായ സസ്‌തനികളുടെ വരവോട് കൂടി തദ്ദേശീയ ഇനമായ 'ചെലോനോയിഡിസ് നൈഗർ നൈഗർ' എന്ന ആമ വർഗം വംശനാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇതിന് ശേഷം ഫ്ലോറിയാനയിൽ ഭീമൻ ആമകൾ എത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന് ഐലൻഡ് കൺസർവേഷൻ എന്ന എൻ‌ജി‌ഒ സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു. രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇനം 175 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു.

ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപുകൾ: ലോക പൈതൃക ഇടമായ ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപുകൾ ഇക്വഡോറിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 1,000 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുല്യമായ സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇടമാണ് ഇത്. ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ്.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് ദ്വീപുകളിൽ 13 ഇനം ഗാലപാഗോസ് ആമകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് 250 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ (550 പൗണ്ട്) ഭാരം വരും. ഫ്ലോറിയാനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 180 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇസബെല്ല ദ്വീപിൽ കണ്ടെത്തിയ ഉയർന്ന ജനിതക ഭാരമുള്ള തദ്ദേശീയ ആമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുഴുവൻ ദ്വീപസമൂഹത്തിലും മനുഷ്യവാസമുള്ള ആദ്യത്തെ ദ്വീപാണ് 173 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്‌തൃതിയുള്ള ഫ്ലോറിയാന.

