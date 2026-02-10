'ശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയാൽ ആന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കും'; ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ കേസിൽ ദയാഹർജിയുമായി കാമുകി ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ
അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ്റെ കാമുകി ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ വിസമ്മതിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ട്രംപും ക്ലിൻ്റണും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ മാക്സ്വെല്ലിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും വാദം.
Published : February 10, 2026 at 1:47 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ കേസിൽ ദയാഹർജിയുമായി തടവിൽ കഴിയുന്ന ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്നെ ജയിൽ മോചിതയാക്കിയാൽ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ തയാറാണെന്നാണെന്നാണ് ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വാദം. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
എന്നാൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അവസാനിപ്പിച്ച് എപ്സ്റ്റീൻ്റെ മുൻ കാമുകിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ആരോപണം. താനും മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബിൽ ക്ലിൻ്റണും, ട്രംപും എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ തയാറാണെന്നും ദയാ ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നു.
ടെക്സസിലെ ഫെഡറൽ ജയിൽ ക്യാമ്പിൽ ലൈംഗിക മനുഷ്യക്കടത്തിന് 20 വർഷം കഠിന തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇവർ. ജയിൽ ക്യാമ്പിലേയ്ക്ക് നടത്തിയ വീഡിയോ കോളിലാണ് മാക്സ്വെലിനോട് ഹൗസ് ഏവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനും അവർ ഉത്തരം നൽകിയില്ല.
എന്നാൽ ദയാഹർജി നൽകാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അനുവദിച്ചാൽ പൂർണമായും സത്യസന്ധമായും സംസാരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ഡേവിഡ് ഓസ്കാർ പറഞ്ഞു. ഈ കേസിൽ ട്രംപും ക്ലിൻ്റണും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ മാക്സ്വെല്ലിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ തൻ്റെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ സുപ്രീം കോടതി മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ അപ്പീൽ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ മരിച്ചുപോയ ഇരയുടെ കുടുംബം ഇവർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ കുറ്റക്കാരിയായണെന്ന് കത്തിലൂടെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
"പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു'' - കത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
1990, 2000 കാലയളവിൽ ട്രംപും ബിൽ ക്ലിൻ്റണും എപ്സ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രംപിനും ബിൽ ക്ലിൻ്റണുമെതിരെ ഇതുവരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ല.
അതേസമയം ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് ദയാഹർജിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകള് ആരോപിക്കുന്നത്. ''ദയയില്ല, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കൂ...'' എന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി അന്ന പൗളിന ലൂണ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.
തിരുത്താത്ത ഫയലുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു
അതേസമയം എപ്സ്റ്റീനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫയലുകളുടെ തിരുത്താത്ത പതിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കാൻ നിരവധി നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ വാഷിങ്ടണിലെ നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഓഫിസിൽ ഒത്തുകൂടി. മൂന്നു ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫയലുകളാണ് നിലവിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഹൗസ് ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിയിലെ ഉന്നത ഡെമോക്രാറ്റായ പ്രതിനിധി ജാമി റാസ്കിയും ഓഫിസ് സന്ദർശിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
