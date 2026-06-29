ജർമനിയിൽ വെടിവയ്പ്പ്; അഞ്ചു പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സ്റ്റേഡ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : June 29, 2026 at 7:01 PM IST
ബെർലിൻ: വടക്കൻ ജർമനിയിൽ വെടിവയ്പ്പ്. അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്.
50,000 ത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റേഡ് പട്ടണത്തിലാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്. അഞ്ച് പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിലെ ഒരു യുവജന കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സ്റ്റേഡ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവം അറിഞ്ഞയുടനെ അടിയന്തര സേന സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് തത്ക്കാലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കാനും സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കാനും ലെനെബർഗ് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ അപകടത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പങ്ക് നിലവിൽ വ്യക്തമല്ലെന്നും മറ്റ് പ്രതികൾ ഒളിവില്ലാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ഇരകളെക്കുറിച്ചോ വെടിവയ്പ്പിലേക്ക് നയിച്ച കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. സ്റ്റേഡിൽ നിലവിൽ ഒരു പൊലീസ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും മാറി താമസിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ജർമനിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ തീവയ്പ്പ്
ജർമ്മൻ നഗരമായ ഹാംബർഗിലെ മാരിയൻക്രാങ്കൻഹോസ് ആശുപത്രിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് രോഗികൾ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. തീയിട്ടുവെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഒരു രോഗിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ജൂഷ രണ്ടിന് അർധരാത്രി ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ ജെറിയാട്രിക് വാർഡിലെ ഒരു മുറിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇത് മുകളിലത്തെ നിലയുടെ പുറംഭാഗത്തേക്ക് പടർന്നു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നാല് നിലകളിലും പുക വ്യാപിച്ചതായി ജർമൻ വാർത്ത ഏജൻസി ഡിപിഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മരിച്ച മൂന്ന് പേർക്ക് 84, 85, 87 വയസായിരുന്നു പ്രായം. 34 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ആശുപത്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പരിക്കേറ്റ രോഗികളെ കൂടുതലും ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചു. എന്നാൽ, രണ്ട് പേരെ അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഗ്നിശമസേന വന്ന തീ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.