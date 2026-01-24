സ്വത്വവും ഓര്മ്മകളും സാംസ്കാരിക ഭാവിയും വിളിച്ചോതുന്ന കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിലെ ജര്മ്മന് പവലിയന്
ഇക്കൊല്ലത്തെ കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിലെ അതിഥിരാഷ്ട്രമായ ജര്മ്മനിയുടെ പവലിയനില് നിങ്ങള്ക്ക് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ പൗരാണിക രേഖ മുതല് പ്രിന്റ് മെയ്ക്കിങും ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങളും ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളുമടക്കമുള്ളവ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
Published : January 24, 2026 at 1:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്ന കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തില് ജര്മ്മനിയാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി രാജ്യം. എന്നാല് കേവലം സാംസ്കാരിക കയറ്റുമതിയോ ദേശീയ ബ്രാന്ഡോ ആയി അല്ല ജര്മ്മനി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം വ്യത്യസ്തമായ പല വിഭവങ്ങളുമായാണ് അവര് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്.
പ്രാതിനിധ്യം മുതല് പരസ്പര ബന്ധം വരെ
ഗോഥെ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യുട്ടൂം ബംഗളുരുവിലെ മാക്സ് മുള്ളവര് ഭവനുമാണ് കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിലെ ജര്മ്മന് പങ്കാളിത്തത്തിന് തുണയാകുന്നത്. ഇക്കുറി മേളയുടെ മൊത്തം ഘടനയില് തന്നെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തുണ്ട്. ജര്മ്മനി കേവലമൊരു അതിഥിതിയോ പാനലുകളിലും സാഹിത്യങ്ങളിലുമായി ഒതുങ്ങുകയോ അല്ലിവിടെ. മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിയായി അവര് മാറിയിരിക്കുന്നു.
Also Read: 'ഉത്തേജക മരുന്നുകൾക്ക് ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും'; കെഎൽഎഫിൽ മനസ് തുറന്ന് ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് ബെൻ ജോൺസൺ
സുസ്ഥിരതയ്ക്കും പശ്ചാത്തലമറിഞ്ഞ് രൂപരേഖകള് തയാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പേരുകേട്ട ബംഗളുരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വാസ്തുശില്പ്പ സ്ഥാപനമായ പര്പ്പിള് ഇന്ക് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് 11000 ചതുരശ്ര അടി വരുന്ന ജര്മ്മന് പവലിയന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാഹിത്യോത്സവത്തിന് ശേഷം അഴിച്ച് മാറ്റി പുനരുപയോഗിക്കാനാകും വിധമുള്ള പവലിയനാണിത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് കേരളത്തിന് മേല് അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു നിര്മ്മിതി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പവലിയന് തയാറാക്കിയ ബംഗളുരുവിലെ ഗോഥെ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്നുള്ള ആയിഷ എ കെ പറയുന്നു. മറിച്ച് ഇത് ഒരു സംയോജനമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്കപ്പുറം സാംസ്കാരിക ഏറ്റുമുട്ടലുകള് സര്വസാധാരണമായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത് ഇവ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു. മറു വശത്ത് കയറ്റി അയക്കുകയും. എന്നാലിന്ന് ഇവ ഒരു ചങ്ങലപോലെ പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്. കഥകള് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു, സ്വത്വങ്ങള് മാറി മറിയുന്നു.
ഈ മാറ്റം നമുക്ക് ജര്മ്മന് പവലിയനിലും കാണാമെന്ന് ആയിഷ ഈനാടു ഇടിവിയോട് പറഞ്ഞു. ഇത് കേവലം ഒരു കാഴ്ച മാത്രമല്ല. നാടകം,അച്ചടി, ഭക്ഷണം, ചിന്തോദ്ദീപകമായ ചര്ച്ചകള്, സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകള്, ദീപ വിതാനങ്ങള്, ശില്പ്പശാലകള്, കുടിയേറ്റത്തെയും വംശാവലികളെയും കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് എന്നിവയാല് സമ്പുഷ്ടമാണെന്നും ആയിഷ പറയുന്നു.
എന്ത് കൊണ്ട് ജര്മ്മനി?
ഒറ്റനോട്ടത്തില് ജര്മ്മനിയും കേരളവും വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരിക താളം പേറുന്ന രണ്ടിടങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അത്യധികം വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട,യുക്തിഭദ്രമായ, ക്രമവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടതായാണ് ഇതിലൊന്നിനെ ലോകം കാണുന്നത്. മറ്റൊന്നാകട്ടെ സാഹിത്യവും കച്ചവടത്തിന്റെ ചരിത്രവും കോളോണിയല് ഭൂതകാലവും പ്രതിരോധചരിത്രവും പേറുന്ന ഒരു തീരഭൂമിയും. എങ്കിലും ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം അലിഞ്ഞലിഞ്ഞങ്ങ് ഇല്ലാതായെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാല് നമുക്ക് കാണാം.
കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ ജര്മ്മനിക്കും പറയാനുള്ളത് പൊതുനന്മയ്ക്കായി കുടിയേറ്റം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രീയ അവബോധം, സാക്ഷരത എന്നിവ പരുവപ്പെടുത്തിയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കഥയാണ്. ഇരുസമൂഹങ്ങള്ക്കും മറക്കാനാകാത്ത ചില വടുക്കളുമുണ്ട്. ജര്മ്മനിക്ക് കൂട്ടക്കുരുതിയുടെയും കോളനിവാഴ്ചയുടെയും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. കേരളത്തിനാകട്ടെ ജാതി, വര്ഗം, കോളനിവത്ക്കരണാനന്തരകാലത്തെ ചില കണക്കുകളുമടങ്ങിയ ഒരു ഓര്മ്മപുസ്തവും. കഴിഞ്ഞതൊന്നും കഴിഞ്ഞതല്ലെന്ന് അടിവരയിടുന്നു ഇരുസമൂഹവും. മറിച്ച് അത് ഇന്നിനെ നിര്ണയിക്കുന്ന കരുത്താണ്. ഈ സമാനതകള് തന്നെയാണ് ജര്മ്മന് പവലിയനും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള കുടിയേറ്റം രൂപപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയില് വംശവും കുടിയേറ്റവും എന്ന വിഷയത്തില് ചര്ച്ചകള് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ജര്മ്മന് എഴുത്തുകാരന് ഡേവിഡ് വാഗ്നര് അടക്കമുള്ള സര്ഗാത്മകരായ പാനല് അംഗങ്ങള് പലയാനം എന്ത് കൊണ്ട് ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന വിഷയം ആഴത്തില് പരിശോധിച്ചു.
പവലിയനില് ഒരു പ്രദര്ശനവും നടക്കുന്നുണ്ട്. "എല്ലാം ഇരുണ്ടതല്ല; മലബാറിന്റെ അതിജീവന ചരിത്രത്തിന്റെ വേരുകള്" എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പ്രദര്ശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇഷിത ഷായാണ്. കാലഹരണപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്ന പരിഹരിക്കാത്ത ചരിത്രവസ്തുതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പ്രദര്ശനമാണിത്.
സ്വത്വം പാരമ്പര്യമല്ല
ഇന്ത്യന് വംശജയായ ജര്മ്മന് എഴുത്തുകാരിയും വനിതാ വിമോചന പണ്ഡിതയും സാംസ്കാരിക തത്വചിന്തകയുമായ മിതുസന്യാലിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഇത്തരം സംഘര്ഷഭരിതമായ ചില ശബ്ദങ്ങള് ഈ സാംസ്കാരികോത്സവത്തില് ഉയര്ന്നു കേട്ടു. ജര്മ്മനിയില് താന് തികഞ്ഞ ഇന്ത്യാക്കാരിയാണ്. ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ തന്നെ ജര്മ്മന്കാരിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജര്മ്മനി ഔദ്യോഗികമായി വംശീയ വിഭാഗത്തിന്റെ നിലനില്പ്പ് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗികമായി ഇത് തങ്ങളുടെ നാസി ഭൂതകാലത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ്. എങ്കിലും മിശ്രിത വംശങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന ജര്മ്മനിക്ക് പക്ഷേ മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയാനുള്ളത്. ജര്മ്മന്കാരായി ജീവിക്കാന് ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഇവര് ജര്മ്മന്കാര് മാത്രമാകുന്നുമില്ലെന്നും അവര് ഈനാടുഇടിവിയോട് പറഞ്ഞു.
സന്യാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വത്വം ഒരിക്കലും പൂര്ണമല്ല. അവരുടെ ആദ്യ ഓര്മ്മകള് ഒരു പുസ്തകമോ കളിപ്പാട്ടമോ അല്ല. 1975ല് അവളുടെ അമ്മ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ജര്മ്മന് പാസ്പോര്ട്ടാണ്. സ്ത്രീകള്ക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പൗരത്വം കൈമാറാന് അവസാനം അംഗീകാരം കിട്ടിയ വര്ഷം. അത് ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ നിമിഷമായിരുന്നു.
സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള സാംസ്കാരികചരിത്രം മുതല് കോളനിവത്ക്കരണകാലാന്തര ഓര്മ്മകളും സ്ത്രീ സമത്വവും വംശവും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ എഴുത്തുകളില് ഒരിക്കലും സമരസപ്പെടലുകള്ക്ക് സന്യാല് വഴിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സമൂഹം എന്നും എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവര് ചെയ്തത്. ഒരുപതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ പുസ്തകത്തിന് ആഗോള അംഗീകാരം കിട്ടിയത്. പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രകോപനമല്ല ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. മറിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളാണ്.
ഓര്മ്മകള്, അധികാരം മറവിയുടെ രാഷ്ട്രീയം
ഓര്മ്മകള്, പ്രാതിനിധ്യം, സ്വത്വം എന്ന വിഷയത്തില് സന്യാലിന്റെ ചര്ച്ച സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാന്ഡ് ബോക്സ് കളക്ടീവ് എന്ന സ്ത്രീ സംഘടനയാണ് ചര്ച്ച ഒരുക്കിയത്. ഇവരാണ് പവലിയനിലെ സ്ത്രീപക്ഷ വായനശാല ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതും. ജര്മ്മനിയില് കോളനികാലാനന്തര പഠനങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിലാണ്. വലതുപക്ഷ സംഘങ്ങള് കൊളോണിയല് സംഘര്ഷങ്ങളെയും എന്തിന് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് പോലും മത വിരുദ്ധ ആയുധങ്ങളാക്കുന്നു. കൊളോണിയല് ചരിത്രകാരന്മാരും ഹോളോകാസ്റ്റ് പണ്ഡിതരും അക്കാദമിക ഇടങ്ങളില് തോളോട് തോള് ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിന് എന്തെങ്കിലും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വസ്തുതകളിന്മേല് അല്ല ഈ പോരാട്ടം. മറിച്ച് ചട്ടക്കൂടിന്മേലാണ്.
മേളകള് നാളെയുടെ പരീക്ഷണശാലകള്
കേരളസാഹിത്യോത്സവം കേവലമൊരു സാഹിത്യ മേളയല്ലെന്ന് ഡിസി ബുക്സ് സിഇഒയും പ്രസാധകനുമായ രവി ഡിസി പറയുന്നു. വിവിധപ്രായക്കാരും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളിലുമുള്ള എഴുത്തുകാരെയും വായനക്കാരെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനായി ഒരുക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി സംവിധാനമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ചിലസമയങ്ങളില് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാിക തൃഷ്ണകളെ കണക്കുകള് ശമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യോത്സവം പോലു്ള മേളകള് ഇതിനൊരു ബദലാണ്. ഇത് നാം ഇതുവരെ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചിലതിനെ നമുക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില അപൂര്വ ഭാഗ്യങ്ങളാണ്.
ജര്മ്മന് പവലിയന് ഇതാണ് നല്കുന്നത്. വൈകുന്നേരത്തെ സാധാരണ നടപ്പ് മുതല് ഐ ആം ടോഡ് ഇന് മൈ ടൈം ഓഫ് ഡൈയിങ് പോലുള്ള നാടകങ്ങള് വരെ- ബെര്ലിന് അടുക്കളകാര്യങ്ങള് മുതല് കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് ഹൗസിലെ ദീപാലങ്കാരങ്ങള് വരെ- ഈ പവലിയന് സംസ്കാരവും ദൈനംദിന ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അതിരുകള് ഭേദിക്കുന്നു. ഭാവിസംസ്കാരമെന്നത് കൂടിച്ചേരലിടങ്ങളാകുമെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനേറെ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്.