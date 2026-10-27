നെതന്യാഹു വാഴുമോ, വീഴുമോ? ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടിങ് റെക്കോർഡിലേക്ക്
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ 44.9 ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1973ന് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉച്ചകാല പോളിങ് നിരക്കാണിതെന്ന് സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻസ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.
By ANI
Published : October 27, 2026 at 8:39 PM IST
ജെറുസലേം:ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിങ് ശതമാനം റെക്കോർഡിലേക്ക്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ 44.9 ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1973ന് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉച്ചകാല പോളിങ് നിരക്കാണിതെന്ന് സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻസ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.
7.33 ദശലക്ഷം സമ്മതിദായകരിൽ ഏകദേശം 32.9 ലക്ഷം പേരാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്തത്. രാവിലെ 10 മണിക്ക് സൈനിക വോട്ടർമാരിൽ 30 ശതമാനം പേർ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ പൊതു പോളിങ് 31.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു, അതായത് 23 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് സൈനികരുടെ പോളിങ് 48 ശതമാനമായി കുതിച്ചു, 2022ലെ 44.4 ശതമാനത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേരത്തേ തന്നെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും ഭാര്യ സാറയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജെറുസലേമിലെ ഒരു പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാണ് ഇരുവരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാ ജനങ്ങളോടും വോട്ടാവകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. "ഇതൊരു അടിയന്തര ആഹ്വാനമാണ്! നമ്മുടെ ജൂത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാവി നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി വോട്ട് ചെയ്യൂ!" എന്ന് നെതന്യാഹു എക്സിൽ കുറിച്ചു.
משימת חיי היא להנהיג את מדינת ישראל. לשמור על המדינה שלנו. ביום שלישי צאו להצביע מחל - רק הליכוד! https://t.co/fbGnMpVdUK— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026
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അതേസമയം ഇത്തവണത്തെ ജനവിധി നെതന്യാഹുവിന് നിർണായകമായിരിക്കുമെന്നാണ് പല റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് രാത്രി 10 മണി വരെ ഉണ്ടാകും. ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ് (Likud) പാർട്ടിയും ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'യശർ' (Yashar) സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ 31.5% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി.
1977ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. അതായത് 12 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് സാരം. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ സര്ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാന് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് വോട്ടര്മാരെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ 12,018 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 7331981 യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരാണ് സമ്മതിദാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഫല പ്രഖ്യാപനം നവംബർ നാലിനായിരിക്കും.
120 അംഗ നെസ്സെറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം തികച്ച് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു കക്ഷിക്കോ സഖ്യത്തിനോ കുറഞ്ഞത് 61 സീറ്റുകൾ എങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. സാധാരണ ഒരു സംഖ്യം രൂപികരിക്കാൻ 28 ദിവസത്തെ സമയമാണ് ലഭിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ 14 അധിക ദിവസം കൂടി നീട്ടി നൽകും. അതേസമയം പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ സംഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിലെങ്കിൽ അവസരം മറ്റൊരു പാർട്ടിയ്ക്ക് ലഭിക്കും. അതും പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, 61 എംകെമാരുടെ (നെസെറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ) ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയോടെ, ഒരു പ്രത്യേക നിയമസഭാംഗത്തെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
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