'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുഴിമാടം'; തകര്ന്നടിഞ്ഞ ഗാസയില് വീണ്ടെടുക്കാന് പതിനായിരത്തോളം മൃതദേഹങ്ങള്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുഴിമാടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗാസ. വീണ്ടെടുക്കാനുള്ളത് പതിനായിരകണക്കിന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്.
ടെൽ അവീവ്: 'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുഴിമാടം' ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗാസ. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പായി പതിനായിരത്തോളം മൃതദേഹങ്ങളാണ് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റുമായി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്തത് മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കനത്ത നാശനഷ്ടവും യുദ്ധം വരുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുഴിമാടം' ആണ് ഗാസയിലേതെന്നാണ് കാണാതായ വ്യക്തികളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം. 2 വർഷമായി നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ 68,872 പേർ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1,70,677 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒക്ടോബർ 11ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടും 240 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 607 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 511 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ വീണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
2023 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കുറഞ്ഞത് 68,875 പലസ്തീനികളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നും യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 240ലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 600ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് ഗാസ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാസയിലെ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഏഴ് വർഷമെടുക്കുമെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്ത വെടിക്കോപ്പുകളുടെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഗാസ നിവാസികൾ പലപ്പോഴും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
ക്രൂരതയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ
ഗാസയിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ തിരിച്ച് നല്കിയ മൃതദേഹങ്ങളില് പലതും തിരിച്ചറിയാനാകാത്തവയാണെന്നാണ് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. ക്രൂര പീഡനങ്ങള്ക്ക് ഇരയായാണ് പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മൃതദേഹങ്ങളില് ക്രൂര പീഡനം നടന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി ഗാസയിലെ പലസ്തീന് സിവിലയന്സ് ഡിഫന്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞിരുന്നു
ഇസ്രയേല് തിരിച്ച് നല്കിയ മൃതദേഹങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂട്ടത്തോടെ സംസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഗാസയിലെ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും കൊടും പട്ടിണിയാണ്. ദക്ഷിണ ഗാസയില് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേല് പ്രതിരോധ മന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണം കടുത്തതോടെ നിരവധി പേര് ഗാസയില് നിന്നും പലായനം ചെയ്തിരുന്നു. കൊടും പട്ടിണിയും പോഷകാഹാര കുറവും മൂലം നിരവധി കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണം കൊടുമ്പിരികൊണ്ടിരിക്കെയാണ് സമാധാന കരാറുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് എത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് കടുത്ത ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് അറുതിയായത്.
