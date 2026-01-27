ബന്ദികളുടെ കൈമാറ്റം പൂര്ത്തിയായി; റാന് ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹം ഇസ്രയേലിലേക്ക്, ധാര്മിക ദൗത്യം പൂര്ത്തിയായെന്ന് നെതന്യാഹു
ഗാസയില് ബന്ദിയാക്കിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് റാന് ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹം ഇസ്രയേലിന് കൈമാറി. 251 പേരെയാണ് ഗാസയില് ബന്ദികളാക്കിയിരുന്നത്. റാഫ ക്രോസിങ്ങും തുറന്നു.
Published : January 27, 2026 at 10:57 AM IST
ജറുസലം: ഗാസയില് തടവിലാക്കപ്പെട്ട അവസാന ബന്ദിയായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് റാന് ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ ഇസ്രയേലിന് കൈമാറി. ഇതോടെ ഒക്ടോബര് 7ലെ ആക്രമണത്തിനിടെ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട മുഴുവന് പേരെയും ഇസ്രയേലിന് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് 251 പേരെയാണ് ഗാസയില് ബന്ദികളാക്കിയത്. റാന് ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹം കൂടി കൈമാറിയതോടെ ഇസ്രയേല് ധാര്മിക ദൗത്യം പൂര്ത്തിയാക്കിയെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹം തിരികെ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗാസയ്ക്കും ഈജിപ്തിനും ഇടയിലുള്ള റാഫ ക്രോസിങ്ങും തുറന്നു. കാല്നട യാത്രക്കാര്ക്ക് മാത്രമാണ് ക്രോസിങ്ങിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാകുക. ഗാസയിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കവാടമാണ് റാഫ.
പലസ്തീനില് ശേഷിക്കുന്ന ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹം തിരികെ നല്കിയാല് ഗാസയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടം തുറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനായി പൊലീസ് ഉദ്യേഗസ്ഥനായ റാന്ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടണമെന്നായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ആവശ്യം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അവസാന ബന്ദിയായ ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹവും ഗാസയില് നിന്നും വിട്ടുനല്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒക്ടോബര് 10ന് പ്രാബല്യത്തില് വന്ന യുഎസ് പിന്തുണയുള്ള ഗാസ വെടി നിര്ത്തല് കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിച്ചത്. ഏകദേശം രണ്ട് വര്ഷത്തിലേറെ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനാണ് വെടിനിര്ത്തല് കരാറിലൂടെ ശമനമായത്. എന്നാല് കരാര് നിലവില് വന്നതിന് ശേഷവും പലസ്തീനില് ഇസ്രയേല് സൈന്യം ആക്രമണം തുടര്ന്നുവെന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് ഗ്വിലിയുടെ മാതാവ്: തന്റെ മകന്റെ തിരിച്ച് വരവ് അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നുവെന്ന് ഗ്വിലിയുടെ മാതാവ് താലിക് പറഞ്ഞു. ഏറെ നാളുകള്ക്ക് ശേഷം അവന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. തങ്ങള്ക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും താലിക് പറഞ്ഞു.
ഇതോടെ മുഴുവന് ബന്ദികളെയും ഹമാസ് ഇസ്രയേലിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചൂവെന്ന് ഇസ്രയേല് സൈന്യം പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. ഗ്വിലിയുടെ മൃതദേഹം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
2023ല് ഇസ്രയേലും പലസ്തീനും തമ്മില് സംഘര്ഷം ആരംഭിച്ചപ്പോള് തോളിന് പരിക്കേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയ പൂര്ത്തിയാക്കിയ ഗ്വിലി അവധിയിലായിരുന്നു. എന്നാല് സംഘര്ഷം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ തന്റെ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് തോക്കുമെടുത്ത് നേരെ സംഘര്ഷ സ്ഥലത്തെത്തി ഗ്വിലി. അവിടെ ഹമാസുമായി നീണ്ട നേരത്തെ പോരാട്ടം തുടര്ന്നു. പിന്നാലെ ഹമാസ് ഗ്വിലിയെ ആക്രമണത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പിടികൂടി ഗാസയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് യുഎസ് പ്രിസഡന്റ്: സംഭവത്തില് പ്രതികരിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും രംഗത്തെത്തി. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത സംഭവമാണെന്നാണ്. എന്നാലത് നടത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
Also Read: റഫ അതിർത്തി തുറക്കാൻ സമ്മതം അറിയിച്ച് ഇസ്രയേൽ; അനുമതി കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം