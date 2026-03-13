ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും വ്യക്തിത്വം മാറില്ല; വേറിട്ടൊരു റമദാൻ നോമ്പുതുറയുമായി ജർമനിയിലെ സ്വവർഗാനുരാഗി
ചരിത്രപരമായി സ്വവർഗാനുരാഗി സമൂഹത്തെ സ്വീകരിച്ച ഒരു നഗരമാണ് ബെർലിനെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ടെന്ന് 'Ali asks' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അലി ഡാർവിച്ച്.
Published : March 13, 2026 at 10:30 PM IST
ബെർലിൻ: ഏതൊരാളും എവിടെനിന്നു വരുന്നവരായാലും ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായാലും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെതന്നെ തുടരുമെന്ന സന്ദേശവുമായി ജർമനിയിലെ സ്വവർഗാനുരാഗിയായ ഇൻഫ്ലുവൻസർ. അലി ഡാർവിച്ച് എന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ യുവാവ് റമദാൻ നോമ്പുതുറയോട് അനുബന്ധിച്ച് പങ്കുവച്ച സന്ദേശവും ചിത്രങ്ങളുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറെ ആരാധകരുള്ള അലി ഡാർവിച്ച് 'അലി ആസ്ക്സ്' (Ali asks) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എൽജിബിടിക്യു പ്ലസ് സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ച് അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചാണ് പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം അലി ഡാർവിച്ച് റമദാൻ നോമ്പ് തുറന്നത്.
വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സംഗമം
മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും ജർമൻകാരും കുടിയേറ്റക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് തനിക്കൊപ്പം നോമ്പുതുറക്കാൻ എത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്വവർഗാനുരാഗികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ ബെർലിനിലെ ഈ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു. താൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെന്നും ക്രിസ്തുമതം, ജൂതമതം എന്നിവപോലെ ഇസ്ലാം മതവും ഏറെ മനോഹരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ സ്വവർഗാനുരാഗികളെ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമപ്പെടുത്തി.
മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മതവിശ്വാസികൾക്കും സ്വവർഗാനുരാഗികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ലെന്ന് അലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജർമനിയിലുടനീളം എൽജിബിടിക്യു പ്ലസ് സമൂഹത്തിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളലിൻ്റെ സന്ദേശം താൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നും അലി ഡാർവിച്ച് പറഞ്ഞു. ചരിത്രപരമായി ഇത്തരം സമൂഹത്തെ ചേർത്തുപിടിച്ച നഗരമാണ് ബെർലിൻ. എന്നാൽ പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജർമനിയിലെ പതിനാറ് ഫെഡറൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടിടത്തും ഇത്തരം ആളുകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളിൽ നാൽപത് ശതമാനം വർധന ഉണ്ടായതായി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കൗൺസിലിങ് സെൻ്റേഴ്സ് ഫോർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് റൈറ്റ്-വിങ് ആൻഡ് ആൻ്റി സെമിറ്റിക് വയലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഒറ്റപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ്
സ്വവർഗാനുരാഗികളായ ആളുകൾ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന കടുത്ത ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോകളിൽ അലി ഡാർവിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. റമദാൻ പോലെയുള്ള ആഘോഷവേളകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ ദുഷ്കരമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരെ ചേർത്തുപിടിക്കാനും അവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ഇത്തരം വിരുന്നുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്താണ് താൻ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയതെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അലി വിശദീകരിച്ചു.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൻ്റെ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ലെന്നും മാസങ്ങളോളം സംസാരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞതോടെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളും തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരു ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ലെന്നും റമദാനിൽ പോലും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും അലി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും വലിയ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനായെന്നും നിലവിൽ അമ്മയോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെയാണ് കഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മറ്റുള്ളവർ എത്രത്തോളം വെറുപ്പ് കാണിച്ചാലും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് അലി ഡാർവിച്ച് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം.
