ഗദ്ദാഫിയുടെ മകനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു; പിന്നില്‍ മുഖംമൂടി ധരിച്ച സായുധര്‍

53 വയസുകാരനായ സെയ്‌ഫ് അൽ ഇസ്‌ലാം തലസ്ഥാനമായ ട്രിപ്പോളിയിലെ സിന്താൻ പട്ടണത്തിൽ വച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്

FILE - In this Tuesday, Aug. 23, 2011 file photo, Moammar Gadhafi's son Seif al-Islam makes the victory sign as he appears at the Rixos hotel in Tripoli, Libya. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 9:23 AM IST

കെയ്‌റോ: ലിബിയൻ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന മുഅമ്മർ ഗദ്ദാഫിയുടെ മകനും ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നയാളുമായ സെയ്‌ഫ് അൽ ഇസ്‌ലാം ഗദ്ദാഫി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലിബിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. 53 വയസുകാരനായ അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനമായ ട്രിപ്പോളിയിലെ സിന്താൻ പട്ടണത്തിൽ വച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സെയ്‌ഫ് അൽ ഇസ്‌ലാമിൻ്റെ അഭിഭാഷകനായ ഖാലിദ് അൽ സെയ്‌ദി മരണവാർത്ത ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സായുധരായ നാല് മുഖംമൂടി ധാരികൾ സെയ്‌ഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി "ഭീരുത്വവും വഞ്ചനാപരവുമായ രീതിയിൽ" അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘം പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അക്രമികളെ തടയാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതായും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ അക്രമികൾ വീട്ടിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതായും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

1972 ജൂണിൽ ട്രിപ്പോളിയിൽ ജനിച്ച സെയ്‌ഫ് അൽ ഇസ്‌ലാം, ലണ്ടൻ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്ഡി നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ഗദ്ദാഫി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പരിഷ്‌കരണവാദിയായ മുഖമായാണ് അദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2011-ലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ മുഅമ്മർ ഗദ്ദാഫി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സിന്താനിലെ പോരാളികൾ സെയ്‌ഫിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു. പിന്നീട് 2017-ൽ ഇവർ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സിന്താനിലായിരുന്നു താമസം.

കൊലപാതകം, പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി 2015-ൽ ലിബിയൻ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, മാനവികതയ്ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയും (ICC) അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 2021 നവംബറിൽ ലിബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രൊസിക്യൂട്ടർമാർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗദ്ദാഫിക്ക് ശേഷം ലിബിയയുടെ ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ആഭ്യന്തരയുദ്ധവും നിയമനടപടികളും കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലം ഒളിവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന വിവാദ നായകനായിരുന്നു സെയ്‌ഫ് അൽ-ഇസ്‌ലാം.

2011-ലെ വിപ്ലവം: 2011-ൽ ലിബിയയിൽ തൻ്റെ പിതാവിനെതിരെയുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അടിച്ചമർത്താൻ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ വർഷം അവസാനം ഗദ്ദാഫി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സെയ്‌ഫ് അൽ-ഇസ്‌ലാം സിന്താൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പോരാളികളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു.

ശിക്ഷയും തടവും: പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് 2015-ൽ ലിബിയൻ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. കൂടാതെ, മാനവികതയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയും (ICC) അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മോചനം: 2017-ൽ സിന്താനിലെ പോരാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രഹസ്യമായി ലിബിയയിൽ തന്നെ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

