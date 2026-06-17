അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജി7 ഉച്ചകോടി; യുക്രെയ്ന് പിന്തുണ
ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന 52-ാമത് ജി7 ഉച്ചകോടിയിലാണ് ലോകനേതാക്കൾ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
By ANI
Published : June 17, 2026 at 9:36 AM IST
പാരീസ്: ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന 52-ാമത് ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം. യുക്രെയ്നുള്ള പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയ നേതാക്കൾ, ഇന്തോ-പസഫിക് സുരക്ഷ, ഊർജ പ്രതിരോധം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സ്ഥിരത എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ചയാണ് നേതാക്കൾ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രസ്താവനയിൽ, യുക്രെയ്ൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയ്ക്കും ജി7 നേതാക്കൾ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റഷ്യയുമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിയവിൻ്റെ സൈനിക, ഊർജ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടുന്ന യുക്രെയ്ന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ ജി7 രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന് സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ സൈനിക സഹായം
യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇൻ്റർസെപ്റ്ററുകൾ, ദീർഘദൂര ആക്രമണ ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുമെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, ലൈസൻസിങ് ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ യുക്രെയ്ൻ്റെ ആഭ്യന്തര സൈനിക ഉത്പാദനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പരിഗണനയിലുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്തിന് മുന്നോടിയായി യുക്രെയ്ൻ്റെ ഊർജ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു. എണ്ണ, വാതക മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ റഷ്യയുടെ യുദ്ധ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദം ശക്തമാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ജി7 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവരുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തപൂർണവും ഗൗരവമേറിയതുമായ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെങ്കിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിക്ക് മോസ്കോയിലേക്ക് വരാമെന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ചൊവ്വാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ മോസ്കോയും കിയവും തമ്മിൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ജി7-യുക്രെയ്ൻ സെഷനിലെ തീരുമാനങ്ങളെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി സ്വാഗതം ചെയ്തു. കൂടുതൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ ലഭ്യമാക്കുക, ശൈത്യകാല പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക, റഷ്യയ്ക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിലും ജി7 നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന സമാധാന കരാറിനെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടയാനും അവരുടെ പ്രാദേശിക, ബാലിസ്റ്റിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള മികച്ച അവസരമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നേതാക്കൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി (ഐഎഇഎ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ പങ്കാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത ഗതാഗതത്തിനുള്ള പിന്തുണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാതയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സമുദ്ര ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര മുൻകൈകൾക്ക് ഉച്ചകോടി അംഗീകാരം നൽകി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നേതാക്കൾ, ആഗോള ഊർജ വിതരണ ശൃംഖല വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതും ഊർജ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്നതും വേഗത്തിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വരും വർഷങ്ങളിൽ കാനഡയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഊർജം ലഭ്യമാകാനുള്ള സാധ്യതകളെയും അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
ഈ ആഴ്ച അവസാനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വച്ച് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്ക്കാനിരിക്കെയാണ് ജി7 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവരുന്നത്. ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കക്ഷികളുമായി നയതന്ത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുകയാണെന്ന് സ്വിസ് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും ഇന്തോ-പസഫിക് സുരക്ഷയും
ലെബനനിൽ ഉടനടി ശക്തമായ വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന് ജി7 രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധീകരിക്കാൻ ലെബനൻ നേതൃത്വം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ഉച്ചകോടി പിന്തുണച്ചു. ഗസയിലെ മാനുഷിക സഹായങ്ങളും പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത നേതാക്കൾ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രതിബദ്ധത ജി7 നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു. കിഴക്കൻ, ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലുകളിലും തായ്വാൻ കടലിടുക്കിലും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ ഭീഷണിയിലൂടെയോ തൽസ്ഥിതി മാറ്റാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ ശ്രമങ്ങളെ അവർ എതിർത്തു.
ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആണവ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികളിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രഖ്യാപനം, ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രാജ്യം പൂർണമായും ആണവ നിരായുധീകരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തര കൊറിയൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി മോഷണങ്ങളെയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ചെറുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും നേതാക്കൾ എടുത്തുകാട്ടി.
ഈ മാസം ആദ്യം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഗ്ലോബൽ കൺവെർജൻസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഉച്ചകോടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെയും ജി7 സ്വാഗതം ചെയ്തു. ആഗോള സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉച്ചകോടി ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ചു.
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