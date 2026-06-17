'ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ജോഡിയാണ് ഞങ്ങൾ'; വൈറലായ മെലഡി വീഡിയോയിൽ പ്രതികരിച്ച് ജോർജിയ മെലോണി
ഫ്രാൻസിലെ എവിയൻ-ലെസ്-ബെയ്ൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടി വേദിയിലായിരുന്നു ജോർജിയ മെലോണിയുടെ പ്രതികരണം.
Published : June 17, 2026 at 4:38 PM IST
പാരീസ്: ഫ്രാൻസിലെ എവിയൻ-ലെസ്-ബെയ്ൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കായി ഒത്തുകൂടിയ ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി. മെയ് മാസത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഇറ്റലി സന്ദർശനവും തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ സൗഹൃദ സംഭാഷണവും മെലോണിക്ക് മെലഡി മിഠായി നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വയറലായിരുന്നു.
'ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ജോഡി ഞങ്ങൾ' എന്ന് ജി7 ഉച്ചകോടിയിലെ വേദിയിൽ വൈറലായ മെലഡി വീഡിയോയെകുറിച്ച് മെലോണി പറഞ്ഞു.
'മെലഡി' നിമിഷം
മെയിൽ മോദി നടത്തിയ പര്യടനത്തിൽ ഏറ്റവും വൈറലായത് ഇറ്റലി സന്ദർശനമായിരുന്നു. അതിന് പ്രധാന കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് മെലഡി ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് മെലോണിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ്. ഈ വീഡിയെ മോദി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ 277 മില്യൺ ആളുകൾ കാണുകയും 13 ദശലക്ഷം ലൈക്കുകളും സ്വന്തമാക്കി.
"പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ വളരെ നല്ല ടോഫി," എന്ന് പറഞ്ഞ് മിഠായി പാക്കറ്റ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ചിരിക്കുന്ന മലോണിയും വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പുതിയ നടപടികളുമായി ജി 7
ആഗോള മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അന്തർദേശീയ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ജി 7 നേതാക്കൾ കൂട്ടായി സംയുക്ത നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമുദ്ര സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രിമിനൽ ധനകാര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതു, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി നടപടികൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
ശക്തമായ ഇന്ത്യ-ഇറ്റലി ബന്ധം
പലഹാരങ്ങൾക്കും തമാശകൾക്കും അപ്പുറം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും പങ്കിടുന്ന ശക്തമായ ബന്ധത്തിൻ്റെയും സഹകരണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, നവീകരണം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, സാംസ്കാരിക വിനിമയം എന്നിവയിലെ സഹകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സംയുക്തവും തന്ത്രപരവുമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി 2025-2029 പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സന്ദർശനം.
ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 2025 ൽ 16.77 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം 2000 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം 3.66 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു.
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