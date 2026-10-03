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അമേരിക്കയിലെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി: പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് ജി7 രാജ്യങ്ങൾ

നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അമേരിക്കയിലെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും അനിവാര്യമാണ്.

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President Donald Trump speaks to reporters on the South Lawn of the White House before boarding Marine One, Friday, Oct. 2, 2026, in Washington. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 5:36 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ഇന്ധനവില റെക്കോർഡിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, വരും ആഴ്‌ചകളിൽ 100 ​​ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയും ഇന്ധന ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങളും വിപണിയിലിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് സമ്പന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ 'ജി-7' (G7). ഇതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ഡീസൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

അടുത്ത 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വലിയ അളവിൽ ഡീസൽ വിപണിയിലിറക്കി നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിടാനും ബാക്കിയുള്ളവ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നുമാണ് ജി-7ൻ്റെ വാഗ്‌ദാനം. ഡീസൽ വിതരണം ഉടനടി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കുതിച്ചുയരുന്ന വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും അനിവാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

യുഎസിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസി നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, വർധിച്ചുവരുന്ന ഇന്ധനവിലയും പെട്രോളിയം ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും സംബന്ധിച്ച് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മാക്രോണുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ജി7 നേതാക്കളുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിന് മാക്രോൺ നേതൃത്വം നൽകി.

ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷവും വ്യാപാര തർക്കങ്ങളും കാരണം അമേരിക്കയിൽ എണ്ണയുടെയും മറ്റ് ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങളുടെയും വില വർധിച്ചതോടെ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ട്രംപ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ തൃപ്‌തരല്ല. ജനപ്രീതി (അപ്രൂവൽ റേറ്റിംഗ്) ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയെന്ന് എപി-നോർക് (AP-NORC) സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇന്ധനവില വർധനവ്

എട്ട് മാസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിനിടെ അമേരിക്കയിലും വിദേശത്തും ഇന്ധനവിലയിൽ വൻ വർധനവാണുണ്ടായത്. ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വില നൽകുന്നത് അർഥവത്താണെന്ന് ട്രംപ് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 22ന് ഒരു ഗാലൻ ഡീസലിന് റെക്കോർഡ് വിലയായ 6.52 ഡോളർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, ഇന്നലെ അമേരിക്കയിലെ ദേശീയ ശരാശരി വില 6.37 ഡോളറായിരുന്നു.

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യൂറോപ്പിലും ഡീസൽ വില റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ ഡീസൽ വിപണിയിലിറക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഡീസൽ കയറ്റുമതി കുറയാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇത് ഏതാനും ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ ഗാലന് 25 മുതൽ 50 സെൻ്റ് വരെ വില കുറയാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് ഊർജ്ജ-സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിഷ്‌പക്ഷ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ 'എനർജി പോളിസി റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ' വിദഗ്‌ധനായ മൈക്കൽ ലിഞ്ച് പറഞ്ഞു.

എണ്ണയും ഉത്പ്പന്നങ്ങളും വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ ജി-7

എണ്ണ വിപണിയിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ ഏജൻസിയിലെ (IEA) അംഗരാജ്യങ്ങൾ 426 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയും ഉത്പ്പന്നങ്ങളും വിപണിയിലിറക്കുമെന്ന് മാർച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏകദേശം 92 ദശലക്ഷം ബാരൽ ഇന്ധനം വിപണിയിലെത്തിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്; ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്ന് സംസ്‌കരിച്ചെടുത്ത ഡീസൽ പോലുള്ള ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങളാണ്.

"ഈ കൂട്ടായ തീരുമാനവും ഐക്യവും വില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഇന്ധനശേഖരം വിപണിയിൽ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും വില കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും," എന്നും മാക്രോൺ വിശദീകരിച്ചു.

പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിന് ശേഷമാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. ജി-7 കൂട്ടായ്‌മയുടെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസാണ്. കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, യുകെ, യുഎസ് എന്നിവയാണ് ജി-7 രാജ്യങ്ങൾ; കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യവുമുണ്ട്.

വിലക്കയറ്റവും ഇന്ധന ലഭ്യതയും

ഡീസൽ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില വർധനവിന് പുറമേ, റഷ്യൻ റിഫൈനറികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ യുക്രേനിയൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് റഷ്യ കയറ്റുമതി നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

യൂറോപ്പ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡീസൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും തുർക്കി, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ റഷ്യൻ ഡീസലിൻ്റെ മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ധനം ലഭിക്കാനായി യൂറോപ്പുമായി മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതേസമയം, യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങളും കയറ്റുമതി പാതകൾ തടസപ്പെട്ടതും കാരണം പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഉത്പ്പാ‌ദകരിൽ നിന്നുള്ള സംസ്‌കരിച്ച ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കയറ്റുമതി നിരോധനം പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് ജി7 (G7) വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഡീസൽ കയറ്റുമതി നിരോധിക്കണമെന്ന് യുഎസിലെ ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പരസ്‌പരമുള്ള ഊർജ്ജ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ജി7 തീരുമാനിച്ചതായി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

യുഎസ് കയറ്റുമതി നിരോധനം ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വില കുറച്ചേക്കാമെങ്കിലും, ഒടുവിൽ അത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് എണ്ണ വിപണി വിശകലന വിദഗധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കാരണം റിഫൈനറിയിലെ മൊത്തം ഉത്പ്പാദനം കുറയ്ക്കാതെ ഡീസൽ ഉത്പ്പാദനം മാത്രം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഗ്യാസോലിൻ (പെട്രോൾ) ലഭ്യത കുറയാൻ കാരണമാകും.

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TAGGED:

G7 NATIONS
OIL DIESEL PRICES SOAR
US IRAN WAR OIL PRICES HIKE
G7 NATIONS GAVE FUEL PRODUCTS
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