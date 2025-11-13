ETV Bharat / international

റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ സംഘർഷത്തിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം, സുഡാനിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ജി7 രാജ്യങ്ങൾ

ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞർ യുക്രെയ്‌നിന് പിന്തുണ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളെ ജി7 രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു.

Canada's Foreign Affairs Minister Anita Anand delivers closing remarks following the G7 Foreign Ministers' Meeting in Niagara-on-the-Lake, Ontario, Wednesday (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 11:56 AM IST

2 Min Read
ഒൻ്റാറിയോ: റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ സംഘർഷത്തിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തും സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തിയും ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ. ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞർ യുക്രെയ്‌നിന് പിന്തുണ പ്രകടിപ്പിച്ചു. റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള യുക്രെയ്‌ൻ പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം വർധിപ്പിക്കാനും ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തു.

യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ സൈനിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കണമെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമേൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും യുക്രെയ്‌ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ പറഞ്ഞു. "യുക്രെയ്‌നുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ധാരണ റഷ്യയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം റഷ്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഘർഷം തുടരുന്നത് പുടിനും ഭരണകൂടത്തിനും താങ്ങാനാവാത്ത ചെലവവുണ്ടാക്കണം," ആൻഡ്രി സിബിഹ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്‌നിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കനേഡിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. "റഷ്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കനത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരും. യുക്രെയ്‌നിനു മേൽ റഷ്യ പയറ്റുന്ന ഹൈബ്രിഡ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ഐടി മേഖലയ്ക്ക് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപരോധമാണ്," അനിത ആനന്ദ് പ്രതികരിച്ചു.

റഷ്യയിലെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളും കാനഡയുടെ ഉപരോധ പട്ടികയിലുണ്ട്. റഷ്യയുടെ കനത്ത ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ഊർജ മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്താൻ യുകെ 17.1 മില്യൺ ഡോളർ (150 കോടിയിലധികം രൂപ) ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൊലക്കളമാകുന്ന സുഡാൻ

സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളെ ജി7 രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു. സുഡാൻ സൈന്യവും സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന വിമത സേനയായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്‌സസും(ആർഎസ്എ‌ഫ്) തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായെന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പ്രസ്‌താവിച്ചു. സുഡാനിലെ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്‌സിന് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ആർ‌എസ്‌എഫ് മുന്നേറ്റങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും പിന്തുണയും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," റൂബിയോ പറഞ്ഞു. 2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ, സുഡാൻ സൈന്യവും ആർ‌എസ്‌എഫും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 ദശലക്ഷം പേർ പലായനം ചെയ്‌തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സുഡാനിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഡാർഫറിലെ അവസാന സൈനിക ശക്തികേന്ദ്രമായ എൽ-ഫാഷർ ആർ‌എസ്‌എഫ് പിടിച്ചെടുത്തതിന് രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജി7 ഉച്ചകോടി ആരംഭിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര കലാപവും കൂട്ടക്കൊലയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വെടിനിർത്തൽ ഉടനടി സാധ്യമാക്കണമെന്നും ജി7 രാജ്യങ്ങൾ അഭ്യർഥിച്ചു. സംഘർഷം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

വെനസ്വലേയിലെ സംഘർഷം

കരീബിയൻ പ്രദേശത്തെ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫ്രാൻസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ-നോയൽ ബാരറ്റ് കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിയമവിരുദ്ധമായ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തെ ചെറുക്കുക എന്നതാണ് സംഘർഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കരീബിയൻ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന സൈനിക നടപടികൾ ആശങ്കയോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ജീൻ-നോയൽ ബാരറ്റ് പറഞ്ഞു.

