ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്കാരം ജൂലൈയിൽ; അന്ത്യ വിശ്രമം ഇമാം റെസ ദേവലായത്തിൽ
ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ഇറാൻ്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവിനെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്ത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ വധിച്ചത്.
Published : June 13, 2026 at 8:38 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ സംയുക്ത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ജൂലൈ ഒൻപതിന് നടക്കും. ഇറാനിയന് ടിവിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്ന് നഗരങ്ങളിലായായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയെ വധിച്ചത്. ഇമാം റെസ ദേവലായത്തിലായിരിക്കും ആയത്തുള്ള ഖമേനിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം പിൻഗാമിയായി മുജ്തബ ഖമേനിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
അന്ത്യ വിശ്രമം ഇമാം റെസ ദേവലായത്തിൽ
We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026
We would like to thank United States of…
ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ടെഹ്റാനിൽ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ഘോഷയാത്ര നിരവധി മുതിർന്ന ഷിയാ പുരോഹിതന്മാരുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ഖുമിലേക്കും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മഷ്ദിലേക്കും നീങ്ങും. ഒടുവിൽ ഷിയാ ഭക്തരുടെ പുണ്യ സ്ഥലമായ ഇമാം റെസ ദേവാലയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിക്കും. ഖമേനിയുടെ മകളുടെയും മരുമകൻ്റെയും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളും അതേ ദിവസം തന്നെ നടക്കും.
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The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
1989 ലാണ് ഖമേനി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. 1979ലെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം പരമോന്നത നേതാവിന്റെ പദവിയിലെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഖമൈനി. 1989 മുതല് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വര്ഷം ഇറാന്റെ എല്ലാ നിര്ണായക തീരുമാനങ്ങളിലും അവസാന വാക്ക് ഖമൈനിയുടേതായിരുന്നു.
സാധാരണ മത നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്ഗാമി ആയിരുന്ന ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷന് നേതാവ് അയത്തൊള്ള റുഹൊള്ള ഖമൈനിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് ഖമൈനിക്ക് മതപാണ്ഡിത്യം ഏതുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തെക്കാള് മൂന്നിരട്ടിക്കാലം അധികാരത്തില് തുടരാന് അദ്ദേഹത്തിനായി. ഇറാനെ അതിനാടകീയമായി പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
യുഎസ് - ഇറാൻ സമാധാന കരാർ
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമാധാന കരാർ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒപ്പുവെക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. അടുത്തയാഴ്ച സാങ്കേതിക തല ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സ് വഴി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയെന്നാണ് യുഎസും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ജേതാവ് തങ്ങളാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ച്ചി പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്.
മേഖലയിലെ സാഹചര്യം വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് വെടിനിർത്തൽ കാരാർ നിലവിൽ വന്നു. നിരവധി തവണ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ച ഉടമ്പടികൾ പാലിക്കാൻ തയാറാകാതെ വന്നതോടെ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
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