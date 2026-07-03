നാളെ മുതൽ ഖമേനിക്ക് വിടചൊല്ലാൻ ഇറാൻ; രാജ്യം കനത്ത സുരക്ഷയിൽ
ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ഇറാൻ്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവിനെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്ത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ വധിച്ചത്.
Published : July 3, 2026 at 5:32 PM IST
ദുബായ്: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇറാന്റെ പരമാധികാര നേതാവെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റുകയും ഇസ്രായേലുമായും അമേരിക്കയുമായും ഉള്ള നിരന്തരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഇറാനെയും പശ്ചിമേഷ്യയെയും പുതിയൊരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരുന്നു.
ഷിയ മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാരുടെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ച അയത്തുള്ള റൂഹുള്ള ഖൊമേനിയുടെ മരണശേഷം 1989-ലാണ് ഖമേനി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത്. ഖൊമേനിയെ അപേക്ഷിച്ച് മതപരമായ യോഗ്യതകൾ കുറവായിരുന്നിട്ടും ആ വിപ്ലവ ദർശനത്തെ ഒരു ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയായി മാറ്റാൻ ഖമേനിക്ക് കഴിഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിരവധി സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണച്ച അദ്ദേഹം ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ആഭ്യന്തര പ്രതിഷേധങ്ങളെ കടുത്ത അടിച്ചമർത്തലുകളിലൂടെ നേരിടുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയോടും ഇസ്രയേലിനോടും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്തിനകത്ത് വലിയ പിന്തുണ നേടിക്കൊടുത്തുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനപഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
1980-കളിലെ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് എന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെ തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൂണാക്കി മാറ്റാൻ ഖമേനിക്ക് സാധിച്ചു. ഈ സേന പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ വരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സൈനിക-ബിസിനസ് ഭീമനായി വളർന്നു. ഖമേനിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഇറാൻ പരമ്പരാഗത യുദ്ധമുറകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നയത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറി, അങ്ങനെയാണ് "ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്" രൂപപ്പെടുന്നത്.
2000-ൽ തെക്കൻ ലെബനനിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പുറത്താക്കുകയും പിന്നീട് നിരന്തരം ഇസ്രായേൽ സേനയോട് പോരാടുകയും ചെയ്ത ലെബനീസ് സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ഇറാൻ നൽകിയ പിന്തുണ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതർക്കും പലസ്തീനിലെ ഹമാസിനും ഇറാൻ പിന്തുണ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇറാഖിലെ യു.എസ് സൈന്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള മിലീഷ്യകൾ സജീവമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ 7ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ ഈ പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ഹമാസിനെയും ഹിസ്ബുള്ളയെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉപരോധങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ഖമേനി ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. ആണവായുധങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു മതപരമായ വിധി അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആണവോർജ്ജ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2015-ലെ ആണവ കരാർ പ്രകാരം ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് പകരമായി യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം കുറയ്ക്കാൻ ഇറാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ 2018-ൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ കരാറിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറിയതോടെ ഇറാൻ വീണ്ടും ആയുധ നിലവാരത്തിലേക്ക് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഇറാന് ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാനുള്ള വഴിതുറക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ഭയപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി 2025-ൽ നടന്ന യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണവും നിലവിലെ യുദ്ധവും ഇറാVdJz ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്.
ഇറാനിലെ രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തലുകളും തകർന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ അഹമ്മദി നെജാദിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2017-ലും 2019-ലും ഇന്ധനവില വർധനവിനെതിരെ നടന്ന സമരങ്ങളിലും കടുത്ത അടിച്ചമർത്തലുകളാണ് ഉണ്ടായത്. 2022-ൽ മഹ്സ അമീനിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോഴും സുരക്ഷാ സേന അതിനെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തി. ഒടുവിൽ 2025-ന്റെ അവസാനത്തോടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടാൻ ഭരണകൂടം നടത്തിയ കടുത്ത നടപടികൾ ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു.
ഖമേനിയുടെ മരണം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭാവിയെ വലിയ രീതിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നമാക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അയത്തുള്ള മൊജ്തബ ഖമേനിയെ അടുത്ത പരമാധികാര നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിലും പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. നിലവിലെ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇറാൻ ജനതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലും അത്തരമൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതുവരെ ദൃശ്യമായിട്ടില്ല. ഇറാനിലെ കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങൾ തെരുവുകളിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്.
ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നത് ഭരണഘടനയെയും അധികാരത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഏത് അതിക്രമവും കാട്ടാൻ മടിക്കാത്ത റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് പോലുള്ള ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഖമേനി ഇല്ലാത്ത ഇറാന്റെ ഭാവി പ്രവചനാതീതമാണ്. നാലര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള അമേരിക്കന് ആശ്രിതത്വത്തിലേക്ക് ഇറാന് പോകുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യം.
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