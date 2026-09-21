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സ്വര്‍ണവും എണ്ണയും താരിഫും മുതല്‍ എഐ വരെ, ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കൊരുങ്ങി ഷീയും ട്രംപും

സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 25 വരെ ഷീ അമേരിക്കയില്‍. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ആഗോള വിപണിയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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US President Donald Trump receives the guard of honour, at Great Hall of the People, in Beijing on May 14, 2026. (X@WhiteHouse/ANI Photo)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 3:35 PM IST

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ബീജിങ്: ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തെയും മാറ്റിമറിക്കാൻ പോന്ന നിർണായക നയതന്ത്ര നീക്കത്തിന് ലോകം സാക്ഷിയാകുന്നു. റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി, മൂർച്ഛിക്കുന്ന വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഷീ ജിൻപിങ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി അമേരിക്കയിലെത്തും. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 25 വരെയാണ് സന്ദർശനം.

തിങ്കളാഴ്ച ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുൻ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ, ആഗോള സമാധാനം, വികസനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ നടത്തും. ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലേക്ക്...

സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ വലിമുറുക്കവും താരിഫ് യുദ്ധവും

ട്രംപ് ഭരണകൂടം റഷ്യൻ എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്ന ചൈനയും ഇന്ത്യയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് 100 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തുമെന്ന കടുത്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. ഇത് ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം 30 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താരിഫ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ നടത്തുന്നു എന്ന വാർത്ത വിപണിക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ സാധിച്ചാൽ അത് ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിലും വിതരണ ശൃംഖലകളിലും (Supply Chain) വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാക്കും. പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് വരെ നയിച്ചേക്കാം.

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും എണ്ണ വിപണിയും

ഇറാനെതിരെയുള്ള ട്രംപിന്റെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവും യുഎസ് ഉപരോധങ്ങളും ആഗോള എണ്ണവിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ചൈന ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതും, യുഎസ് സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ചൈന ഇറാന് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകി എന്ന ആരോപണങ്ങളും അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ട്രംപും ഷീയും നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആക്കം കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ പര്യാപ്തമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലും സ്വർണ്ണവിലയിലും ഉടനടി പ്രകടമാകും.

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലെ (എഐ) ആധിപത്യവും സാങ്കേതിക യുദ്ധവും

പരമ്പരാഗത വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾക്കപ്പുറം ലോകം ഇന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ യുദ്ധത്തിലാണ്. ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ "എഐ ഫോഴ്സ്" ചൈനയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് രംഗത്ത് ആര് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നത് ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക-സൈനിക മേധാവിത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കും. ന്യൂയോർക്കിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നടത്തിയ പ്രാഥമിക ചർച്ചകളിൽ എഐ കടന്നുവന്നത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാങ്കേതിക കൈമാറ്റങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ആഗോള ടെക് കമ്പനികളുടെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കും.

തായ്‌വാൻ പ്രതിസന്ധിയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയും

സൈനികമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന തായ്‌വാൻ വിഷയം ചർച്ചകളിൽ വലിയ നിഴലായി മാറും. തായ്‌വാന്മേലുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങളും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമങ്ങളും ലോകത്തെ മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് നിർത്തുന്നത്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ താൽക്കാലികമായ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇരുവർക്കും സാധിച്ചാൽ അത് ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പ്, അജണ്ടയിൽ 'എല്ലാം'

ബുധനാഴ്ച ജോയിൻ്റ്‌ ബേസ് ആൻഡ്രൂസിൽ എത്തുന്ന ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റിനെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിക്കും. വ്യാഴാഴ്ചയായിരിക്കും ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഉച്ചകോടി. "ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും," എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ വച്ച് ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. തായ്‌വാൻ വിഷയം, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, ഇറാൻ യുദ്ധം ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ എന്നിവ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി മാറും. യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് ചൈന ഇറാനുമായി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നിർണായകമായ പശ്ചാത്തലം

ഈ ഉച്ചകോടിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ച് നിർണായകമായ സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ചൈനീസ് വൈസ് പ്രീമിയർ ഹെ ലിഫെങ്, യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ്‌, അമേരിക്കൻ ട്രേഡ് റപ്രസൻ്റേറ്റീവ് ജാമിസൺ ഗ്രീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കടന്നുവന്നു. കൂടാതെ, ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും തമ്മിൽ ഫോണിലും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

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TAGGED:

US CHINA RELATIONS
US CHINA TARIFF TALK
CRUDE OIL GOLD
XI JINPING AND TRUMP
XI JINPING USA VISIT

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