''പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊണ്ട രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹോർമുസിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന''; പുതിയ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് പുതിയ ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്ന ഇറാൻ അംബാസഡറുടെ പ്രസ്താവനയിലാണ് വ്യക്തത വരുത്തിയത്.
Published : July 5, 2026 at 10:22 AM IST
ബീജിങ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് പുതിയ ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്ന ഇറാൻ അംബാസഡറുടെ പ്രസ്താവനയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത. പ്രസ്താവനയെ എതിർത്ത് അമേരിക്ക എത്തിയതോടെയാണ് ഇറാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. “ഞങ്ങളുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുകയും പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രത്യേകമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കും,” എന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്.
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യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാരംഭ കരാറിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ 60 ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി കടലിടുക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാൽ ആ കാലയളവിനുശേഷം എന്തായിരിക്കുമെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. അതേസമയം സുപ്രധാന ജലപാതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഒമാനുമായുള്ള സഹകരണത്തിൽ തൻ്റെ രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ അംബാസഡർ അബ്ദുള്റേസ റഹ്മാനി ഫാസിലി ബീജിങിൽ നടന്ന വേൾഡ് പീസ് ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞു.
"ഹോർമുസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സേവന ഫീസ് ഈടാക്കും, എന്നാൽ അത്തരം ഫീസ് ഒരു ടോൾ ആയിരിക്കില്ല. ഈ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകുക, കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകുന്നതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക, വൻതോതിൽ കപ്പലുകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുക എന്നിവയാണ്'' - എന്നും ഇറാൻ അംബാസഡർ അബ്ദുള്റേസ റഹ്മാനി പറഞ്ഞു.
സമാധാന കരാറും വ്യവസ്ഥകളും
ജൂണിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ച കരാർ പ്രകാരം കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കടലിടുക്കിൻ്റെ ഭാവി ഭരണവും സമുദ്ര സേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്.
ആഗോള തലത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ വലിയൊരു ശതമാനവും ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ പോലും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ സമാധാന നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വിജയകരമായാൽ മേഖലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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