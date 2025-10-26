ഏഴ് മിനിറ്റില് വന് കൊള്ള; ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തില് മോഷണം നടത്തിയ രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്
പിടിയിലാകുന്നത് അല്ജീരയയിലേക്ക് കടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ. പട്ടാപ്പകല് പാരിസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തില് നടത്തിയ കൊള്ള ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.
പാരിസ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് സഞ്ചാരികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മ്യൂസിയമാണ് പാരിസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം. സഞ്ചാരികള്ക്ക് മാത്രമല്ല കവര്ച്ചക്കാര്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ് ഈ മ്യൂസിയം. ലിയനാര്ദോ ഡ ഡാവിഞ്ചിയുടെ മാസ്റ്റര് പീസ് സൃഷ്ടിയായ മോണാലീസ പെയിന്റിങ് മോഷ്ടിച്ചതുള്പ്പെടെ വന് കവര്ച്ചകളുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ മ്യൂസീയത്തിനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് (ഒക്ടോബര് 19) പാരിസിനെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പെരും കൊള്ള മ്യൂസിയത്തില് നടന്നത്. അതും വെറും ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളില്.
ഫ്രാൻസിലെ രാജകുടുംബത്തെ ഒരുകാലത്ത് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന തിളങ്ങുന്ന നീലക്കല്ലുകൾ, മരതകങ്ങൾ, വജ്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അമൂല്യനിധിയാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തില് നിന്നും മോഷ്ടാക്കള് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു പോയത്. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോള് രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് വരുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എപിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പിടിയിലായ രണ്ടു പേരും ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരാണെന്നാണ് വിവരം.
മോഷ്ടാവാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെ ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം 10 മണിയോടെ പാരിസ് ചാള്സ് ഡി ഗല്ലെ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് പിടിയിലായത്. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാള് കസ്റ്റഡിയിലാവുന്നത്. തുടര്ന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മോഷ്ടാക്കള് അല്ജീരിയയിലേക്ക് കടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയിലാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പാരീസിലെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ സീൻ-സെന്റ്-ഡെനിസിലുള്ളവരാണ് പ്രതികൾ എന്നാണ് വിവരം. രണ്ടുപേരും മോഷണ കേസില് പ്രതികളാണ്.
വന് സുരക്ഷാ സംവിധാനമുണ്ടായിട്ടും പട്ടാപ്പകല് ലോകത്തെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവര്ച്ച നടന്നത്. രാവിലെ ഒന്പത് മണിക്ക് മ്യൂസിയം തുറന്ന് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് മോഷ്ടാക്കള് അകത്തു കടന്നത്. ട്രെക്കില് എത്തിയ മോഷ്ടാക്കള് വെറും ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് സുരക്ഷാസേനയേയും കാഴ്ചക്കാരേയും സാക്ഷിയാക്കി മോഷണം നടത്തിയത്. ഒരാഴ്ചയായിട്ടും മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാത്തതില് സര്ക്കാരിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും പരാജയമാണെന്ന പ്രതിഷേധമുയര്ന്നിരുന്നു.
ഫ്രഞ്ച് ചക്രവര്ത്തി നെപ്പോളിയന് ബോണപാര്ട്ടിന്റെയും ചക്രവര്ത്തിനിയുടെയും അമൂല്യ ആഭരണശേഖരത്തില് നിന്നുള്ള ഒന്പത് വസ്തുക്കളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ച മൂന്നോ നാലോ പേരുടെ ഒരു സംഘമാണ് മോഷണത്തിനു പിന്നില് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മ്യൂസിയത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ വശത്തുള്ള റോഡിൽ ട്രക്ക് നിർത്തി, അതിലുണ്ടായിരുന്ന യന്ത്രഗോവണി വഴി മോഷ്ടാക്കൾ ബാൽക്കണിയിലേക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് ബാൽക്കണിയിലെ ജനാല തകർത്ത് നേരെ അപ്പോളോ ഗാലറിയിലേക്ക് (ദി ഗാലറി ഡി അപ്പോളോൺ) കടന്നു.
102 മില്യണ് ഡോളര് വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അമൂല്യ വസ്തുക്കള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുന്നതിനുമായി 100 ലധികം പൊലീസുകാരെയാണ് നിയോഗിച്ചത്.
