ഫ്രാൻസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം ശക്തം; തെരുവിലിറങ്ങി ലക്ഷങ്ങൾ
പാരീസിൽ സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്
Published : October 7, 2026 at 6:56 AM IST
പാരീസ്: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ റാലികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
തെരുവിലിറങ്ങി വിദ്യാർഥികൾ
പാരീസിൽ സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മാക്രോണിൻ്റെ പത്തുവർഷത്തോളം നീണ്ട ഭരണകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊന്നാണിത്. മാർസെയിൽ, സ്ട്രാസ്ബർഗ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ പ്ലക്കാർഡുകളും പതാകകളുമേന്തി വലിയ ജനക്കൂട്ടം തെരുവിലിറങ്ങി. ഹൈസ്കൂളുകൾ ഉപരോധിച്ചാണ് വിദ്യാർഥികൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്. പതിനേഴുകാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ലില്ലി നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ലിയ മോണിമാർട്ട് പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്തുടനീളം നടന്ന പ്രകടനങ്ങളിൽ 2,66,000 പേർ പങ്കെടുത്തു. പാരീസിൽ മാത്രം 56,000 പേരാണ് അണിനിരന്നത്. സമാധാനപരമായി നടന്ന മാർച്ചിനൊടുവിൽ നഗരചത്വരത്തിൽ വച്ച് ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം അഞ്ഞൂറോളം പേരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കൗമാരക്കാർക്ക് നേരെ കണ്ണീർവാതകവും കലാപനിയന്ത്രണ ആയുധങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും വ്യാപകമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്. വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികരണം
എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആനുപാതികമാണെന്നും പലപ്പോഴും പ്രതിഷേധം കലാപമായി മാറിയതിനാലാണ് ഇടപെടേണ്ടി വന്നതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലോറൻ്റ് ന്യൂനെസ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കാനും പരിഹാരം കാണാനും സർക്കാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും തയാറാകണമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർനു പറഞ്ഞു. പാർലമെൻ്റിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവേ, സ്കൂളുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന അക്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു. പൊലീസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും എന്നാൽ പൊലീസ് വംശീയവാദികളാണെന്നത് നുണയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി തുടരുന്ന ക്ലാസ് ബഹിഷ്കരണത്തിലും സ്കൂൾ ഉപരോധത്തിലും ഇതുവരെ 6,500ലധികം പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലും ഈ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ മർദിക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സർവകലാശാല വിദ്യാർഥിയായ ഫെലിക്സ് ബാർണി പറഞ്ഞു. റബർ ബുള്ളറ്റുകളും കണ്ണീർവാതകവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൊലീസിൻ്റെ അക്രമം അസഹനീയമാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഫ്രാൻസ് അൺബൗഡിൻ്റെ നിയമസഭാംഗം ഔറേലിയൻ ലെ കോക് പ്രതികരിച്ചു. ഇവരുടെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിസന്ധിയിലായി ഭരണകൂടം
പൊലീസിൻ്റെ നടപടികൾക്കിടെ നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസിൻ്റെ സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടി പതിനഞ്ചുകാരന് കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം 715 പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നതും ദാരിദ്ര്യവും സാമ്പത്തിക അസമത്വവും വർധിച്ചതും ഫ്രാൻസിൽ വലിയ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാക്രോണിന് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതിക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
'യുവാക്കളാണ് ഭാവി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, അതിനാൽ അവരെ കേൾക്കുക' എന്ന് പാരീസിലെ ഒരു സ്കൂളിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ച പ്ലക്കാർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നു. പാരീസിലെ ഇരുപതാം ജില്ലയിലുള്ള ഹെലൻ ബൗച്ചർ ഹൈസ്കൂളിൽ ചവറ്റുകുട്ടകളും സൈക്കിളുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്തു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നൂറുകണക്കിന് സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതലാണ് അധികൃതർ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുതുടങ്ങിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച 891 സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസുകൾ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ നിർത്തിവച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അജ്ഞാതമായി അറിയിക്കാൻ മന്ത്രാലയം ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘടനയിലെ അംഗമായ എമിലിയ സിച്ചിലി സുറിയാം പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ക്ലാസ് മുറികൾ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, എലികളുടെ ശല്യം തുടങ്ങിയവ വിദ്യാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ജീവനക്കാരുടെ കുറവും അമിതമായ ജോലിഭാരവും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർബന്ധിത പഠന മണിക്കൂറുകളുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് ഹൈസ്കൂളുകളിലാണ്. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് സുസെയ്ൻ നിജ്ദാം വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിന് പുറമെ അയൽരാജ്യമായ ബെൽജിയത്തിലും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ നഗരമായ ലീജിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുപ്പതിലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിരവധി പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രസൽസിലും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും ചെറിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു.
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