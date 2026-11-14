യുക്രെയ്ന് സമാധാന ചര്ച്ച; യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും പോളണ്ടും യുകെയും
റഷ്യ യുക്രെയ്ന് സമാധാന ചര്ച്ചയില് EU സ്ഥാനങ്ങള്ക്കൊപ്പം E5. യൂറോപ്പിന്റെ സുരക്ഷയും യുക്രെയ്നിന്റെ താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. സമാധാന ചര്ച്ചയില് പങ്കാളികളാകാന് ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും പോളണ്ടും യുകെയും.
By ANI
Published : November 14, 2026 at 8:23 AM IST
ഡബ്ലിന്: റഷ്യ യുക്രെയ്ന് സമാധാന ചര്ച്ചയില് സക്രിയമായി പങ്കുവഹിക്കാന് തീരുമാനിച്ച് യൂറോപ്യന് യൂണിയന്. തീരുമാന പ്രകാരം ഫ്രാന്സ്, ജര്മ്മനി, ഇറ്റലി, പോളണ്ട്, ബ്രിട്ടന് തുടങ്ങിയ അംഗരാജ്യങ്ങള് സമാധാന ചര്ച്ചയുടെ ഭാഗമാകും. ചര്ച്ചകളില് യൂറോപ്പിന്റെ സുരക്ഷയും യുക്രെയ്നിന്റെ താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് ഉറപ്പാക്കും.
യൂറോപ്പിന്റെ ഏകകണ്ഠമായ നിലപാട് സമാധാന ചര്ച്ചയില് പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് അംഗരാജ്യങ്ങള് തമ്മില് ധാരണയിലെത്തിയതെന്ന് യൂറോപ്യന് കൗണ്സില് പ്രസിഡന്റ് അന്റോണിയോ കോസ്റ്റ അറിയിച്ചു. "സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്കുള്ള യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സംഘത്തെ ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു. ചര്ച്ചകളില് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കുമെന്നത് സുവ്യക്തമാണ്. അത് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സംഘം ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കുക" തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റില് അന്റോണിയോ കോസ്റ്റ കുറിച്ചു.
സമാധാന നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള്ക്ക് പുതിയ വേഗം കൈവന്നതിനെ യൂറോപ്യന് കമ്മിഷന് പ്രസിഡന്റ് ഉര്സ്വെല വോണ് ഡേര് ലീയെനും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ദീര്ഘ നാളായി തുടരുന്ന സംഘര്ഷത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതില് യൂറോപ്യന് പങ്കാളിത്തവും പ്രധാനമാണെന്ന് അവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"സമാധാന ശ്രമങ്ങള്ക്ക് പുതിയ ഗതി വേഗം കൈവന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മേഖലയില് ശാശ്വത സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. ചര്ച്ചകള് അര്ത്ഥ പൂര്ണമാകാന് ശക്തമായ യൂറോപ്യന് സാന്നിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും അനിവാര്യമാണ്. ഇ ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പും യൂറോപ്യന് യൂണിയനും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ചര്ച്ചകളുടെ ഭാഗമാകും. ഒരേ സമയം യൂറോപ്പിന്റേയും യുക്രെയിനിന്റേയും താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങള് നിലകൊള്ളും. "ഉര്സ്വെല വോണ് ഡേര് ലീയെന് പറഞ്ഞു.
"അമേരിക്കയും യുക്രെയിനും റഷ്യയും പങ്കു കൊള്ളുന്ന ബഹുകക്ഷി ചര്ച്ചയില് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാകും. ഒപ്പം യുക്രെയിനിന് സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും. ഇതിന് ശക്തമായ സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടികളും യുദ്ധാനന്തരം യുക്രെയിനിനെ പുനര്നിര്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും കൂടിയേ തീരൂ. "ഉര്സ്വെല വോണ് ഡേര് ലീയെന് വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യയ്ക്ക് മേല് സമ്മര്ദ്ദം ശക്തമാക്കിയും യുക്രെയ്നിനുള്ള പിന്തുണ തുടര്ന്നും മാത്രമേ അവരെ ചര്ച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് കഴിയൂവെന്നും ഉര്സ്വെല വോണ് ഡേര് ലീയെന് പറഞ്ഞു.
ഭാവി യൂറോപ്പിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോള് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമാധാന ചര്ച്ചകള് നിര്ണായകമാണെന്ന് പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാള്ഡ് ടസ്കും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "ഇ ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പിലുള്പ്പെട്ട അഞ്ച് അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളും യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുമാകും അമേരിക്കയും റഷ്യയും യുക്രെയിനും തമ്മില് നടക്കുന്ന ചര്ച്ചയില് യൂറോപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക. ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രം, യുക്രെയിനില് സമാധാനം. അതുവഴി പോളണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും ശാന്തി."ഡൊണാള്ഡ് ടസ്കിന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റ് പറയുന്നു.
അമേരിക്ക മുന്കൈയെടുത്ത് നടത്തിയ നീക്കങ്ങള്ക്കൊടുവിലാണ് യുദ്ധ വിരാമത്തിന് ചര്ച്ചകള്ക്ക് റഷ്യയും യുക്രെയിനും സന്നദ്ധരായത്. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രത്യേക ദൂതരായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാറീദ് കുഷ്നര് എന്നിവരുമായി അയര്ലണ്ടില് വച്ച് യുക്രേനിയന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് സെലന്സ്കി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇവര് സെലന്സ്കിയെ കണ്ടത്. കൂടുതല് നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും മനുഷ്യത്വപരമായസമീപനവും ആവശ്യമാണെന്ന് ചര്ച്ചകളില് ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു.
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ചര്ച്ചകളില് യൂറോപ്പിന്റെ കൂടുതല് പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇവര് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചകളില് ചില കാര്യങ്ങളില് കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി സെലന്സ്കി തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു. " ഒന്നാമത്തേത് തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റമാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൈമാറ്റം നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വപരമായ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണത്. രണ്ടാമത്തേത് യൂറോപ്യന് പ്രതിനിധികളെ ഞങ്ങള് നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു എന്നതാണ്. യുക്രെയിനെന്നും യൂറോപ്പിന്റെയാകെ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്."
പല കാര്യങ്ങളിലും നിര്ണായകമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചെങ്കിലും അതിര്ത്തി നിര്ണയം, സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടി പോലുള്ള വിഷയങ്ങളില് ഇനിയും റഷ്യയുമായി ധാരണയിലെത്താന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സമാധാന കരാര് നിലവില് വന്ന ശേഷം യുക്രെയിനിന്റെ മണ്ണില് ഏതെങ്കിലും വിദേശ സേനയുടെ സാന്നിധ്യം തങ്ങള്ക്ക് അംഗീകരിക്കനാവില്ലെന്ന് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് പുടിന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യുക്രെയിനില് സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതില് യൂറോപ്പിന്റെ നിലപാട് ഏകകണ്ഠമാണെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചര്ച്ചകളിലേക്ക് യൂറോപ്യന് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയക്കുക വഴി യൂറോപ്യന് യൂണിയന്.
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