ടൊയോട്ടയുടെ തലവര മാറ്റിയ മുൻ മേധാവി ഹിരോഷി ഒകുഡ അന്തരിച്ചു
1995 മുതൽ 2006 വരെ ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപറേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും പിന്നീട് ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു
Published : August 12, 2026 at 10:36 AM IST
ടോക്കിയോ: ആഗോള വിപണിയിൽ ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടൊയോട്ടയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പ് നൽകിയ മുൻ മേധാവി ഹിരോഷി ഒകുഡ (93) അന്തരിച്ചു. മരണകാരണമോ തീയതിയോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ബുധനാഴ്ചയാണ് ടൊയോട്ട മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പ്രിയസിൻ്റെ ശിൽപി
1995 മുതൽ 2006 വരെ ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപറേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും പിന്നീട് ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ടൊയോട്ടയിലെ 45 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് 1997ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗ്യാസ്-ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനമായ പ്രിയസിൻ്റെ വികസനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാണ്. അക്കാലത്ത് ഇന്ധനക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ സാങ്കേതികവിദ്യയായിരുന്നു ഇത്. ഹരിത വാഹനങ്ങൾ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വാഹന വ്യവസായത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ പ്രിയസ് ഒരു പ്രതീകമായി മാറി. ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്ന കാലത്ത് കാമ്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളിലൂടെയും ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള വാഹനം എന്ന ടൊയോട്ടയുടെ സൽപ്പേര് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒകുഡ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
ടൊയോട്ടയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മധ്യ ജപ്പാനിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. 1955ൽ ടോക്കിയോയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹിറ്റോട്സുബാഷി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ബിരുദം നേടി. തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നതും എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്നതുമായ പ്രകൃതക്കാരനായ അദ്ദേഹം ടൊയോട്ടയുടെ സ്ഥാപകരായ ടൊയോഡ കുടുംബത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയ അപൂർവം വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമാതാക്കളുടെ നേതൃത്വം സാധാരണയായി സ്ഥാപക കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരാറുള്ളത്. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും നിർമാണ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വിൽപ്പനയിലും ഉത്പാദനത്തിലും ടൊയോട്ടയെ ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻ മേധാവിയായ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
ആഗോള വിപണിയിലെ കുതിപ്പ്
ജൂഡോയിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടിയ ഒകുഡ, ടൊയോട്ടയുടെ വളർച്ച അമേരിക്കൻ നിർമാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ പര്യായമായ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ്, ഫോർഡ്, ക്രിസ്ലർ എന്നീ വമ്പൻമാരെ പിന്നിലാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വാഹന വ്യവസായം ആഗോളതലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഈ സന്ദേശം നൽകാൻ ഐക്യം എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ ടൊയോട്ട, ഹോണ്ട മോട്ടോർ കമ്പനി, നിസ്സാൻ മോട്ടോർ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ജാപ്പനീസ് നിർമാതാക്കൾ വൻ ലാഭം കൊയ്തു. ഇത് എൺപതുകളിൽ ജപ്പാൻ വിരുദ്ധ വികാരത്തിന് കാരണമായി. വിദേശത്തുനിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കാൻ യെന്നിൻ്റെ മൂല്യത്തകർച്ച സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ അന്നും ജാപ്പനീസ് കറൻസിയായ യെന്നിൻ്റെ മൂല്യത്തകർച്ച ടൊയോട്ടയ്ക്കും മറ്റ് ജാപ്പനീസ് നിർമാതാക്കൾക്കും അനുകൂല ഘടകമായി മാറി. 2007ൽ ടൊയോട്ടയുടെ ബോർഡിൽ ആദ്യമായി ജിം പ്രസ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒകുഡ ഉപദേശകനായിരുന്നു.
മാറ്റങ്ങളുടെ വക്താവ്
ജാപ്പനീസ് കോർപറേറ്റ് മേഖലയിൽ 60 വയസ്സുള്ളവർക്ക് പകരം 50 വയസ്സുള്ളവർക്ക് ചുമതല നൽകി യുവനേതൃത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും, തകർച്ച തുടങ്ങിയ ശേഷം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും 2005ൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിരന്തരമായ പുരോഗതി എന്ന ടൊയോട്ടയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വമായ കെയ്സെൻ എന്ന ആശയത്തിന് അദ്ദേഹം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. വലിയ തോതിൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഉത്പാദന രീതിയും ടൊയോട്ടയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
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ജപ്പാനിലെ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒകുഡ. കെയ്ഡാൻറെൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജപ്പാൻ ബിസിനസ് ഫെഡറേഷൻ, ജപ്പാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിൽ ഓഫ് ജപ്പാൻ, ജപ്പാൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംഘടനകളുടെ തലവനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടൊയോട്ട പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കുടുംബത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയെന്നും, പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പിന്നീട് ഔദ്യോഗിക അനുശോചന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
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