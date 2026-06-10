മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം: താലിബാൻ മുൻ കമാൻഡർക്ക് 42 വർഷം തടവ്
മാൻഹട്ടൻ ഫെഡറൽ കോടതിയിലാണ് ഹാജി നജീബുല്ലയുടെ ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് ഇരയായ ഡേവിഡ് റോഡ് കോടതിയിൽ നജീബുല്ലയെ നേരിൽ കണ്ടത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി
Published : June 10, 2026 at 11:45 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവായ അമേരിക്കൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനും മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിന് കാരണമായ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകിയതിനും മുൻ താലിബാൻ കമാൻഡർക്ക് കോടതി 42 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കോടതി ഈ സുപ്രധാന വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
മാൻഹട്ടൻ ഫെഡറൽ കോടതിയിലാണ് ഹാജി നജീബുല്ലയുടെ ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് ഇരയായ ഡേവിഡ് റോഡ് കോടതിയിൽ നജീബുല്ലയെ നേരിൽ കണ്ടത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. 2008ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വച്ച് തന്നെയും മറ്റ് രണ്ട് പേരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൽ നജീബുല്ലയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ഡേവിഡ് റോഡ് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
എംഎസ്എൻഒഡബ്ലിയുവിൻ്റെ (MSNOW) ദേശീയ സുരക്ഷാ റിപ്പോർട്ടറായ ഡേവിഡ് റോഡ് മുൻപ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലും മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. തന്നെയും മറ്റൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനെയും ഡ്രൈവറെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ നജീബുല്ല തൻ്റെ പങ്ക് നിഷേധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും നിരാശനാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം ജഡ്ജി കാതറിൻ പോൾക്ക് ഫൈലയോട് പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാനിലെ ഗോത്രമേഖലയിലുള്ള താലിബാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു താവളത്തിൽ ഏഴ് മാസത്തിലധികം തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഇവർ പിന്നീട് അവിടെനിന്ന് അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കുറ്റസമ്മതവും മാപ്പപേക്ഷയും
ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ സഹായങ്ങൾ നൽകിയതിനും ആളുകളെ ബന്ദികളാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനും 2025 ഏപ്രിലിൽ നജീബുല്ല കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു.
ചൊവ്വാഴ്ച കറുത്ത തൊപ്പി ധരിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരായ 50കാരനായ നജീബുല്ല, 2007 മുതൽ 2009 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ താലിബാന് ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെയാണ് താൻ ഇത് ചെയ്തതെന്നും അയാൾ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പരിഭാഷകൻ മുഖേന സംസാരിച്ച നജീബുല്ല ഡേവിഡ് റോഡിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് വളരെ ഭയാനകമായ കാര്യമാണെന്നും അതിൽ തനിക്കുള്ള പങ്കിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും നജീബുല്ല പറഞ്ഞു.
നജീബുല്ലയിൽ നിന്ന് ഏതാനും അടി മാത്രം അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ഡേവിഡ് റോഡ്, നജീബുല്ലയുടെ നുണകളാണ് തന്നെ ഒരു അഭിമുഖത്തിനെന്ന് കരുതി ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ആളുകളെ ബന്ദികളാക്കുന്നത് വളരെ ക്രൂരവും ഭീരുത്വവുമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും തള്ളിനീക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ മോചനദ്രവ്യം നൽകാനുള്ള വലിയ തുകയോ സ്വാധീനമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതൊരു മിഥ്യാധാരണ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
താനും തന്നെ അറിയാവുന്നവരും അനുഭവിച്ച വേദന, നജീബുല്ലയുടെ കൂട്ടാളികൾ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ മരണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് ഡേവിഡ് റോഡ് വ്യക്തമാക്കി.
തൻ്റെ സംസാരത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം ആ സൈനികരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു. അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ കുടുംബം അനുഭവിച്ച വേദനയെക്കുറിച്ചും മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കവേ അദ്ദേഹം വികാരാധീനനായി.
അമേരിക്കക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എത്ര കാലമെടുത്താലും വേട്ടയാടി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഈ കേസ് തെളിയിക്കുന്നതായി ആക്ടിങ് അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ച് പിന്നീട് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ശിക്ഷാവിധിയിലെ ഇളവുകൾ
തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് ഇരയായ മറ്റ് ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡേവിഡ് റോഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ ജഡ്ജി പ്രശംസിച്ചു.
ഫെഡറൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നജീബുല്ലയ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതിനാലും ഇരകൾക്ക് കൂടുതൽ മാനസികാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കിയതിനാലും ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകിയതായി ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്തുൾപ്പെടെ ആറ് വർഷത്തോളം അയാൾ കഠിനമായ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചതും കോടതി പരിഗണിച്ചു.
എന്നാൽ യുദ്ധസമയത്ത് തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തൻ്റെ കക്ഷി ചെയ്തതെന്ന പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദം കോടതി തള്ളി. നജീബുല്ലയ്ക്ക് 18 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ നൽകണമെന്നായിരുന്നു അഭിഭാഷകൻ്റെ ആവശ്യം.
നജീബുല്ലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭീകരർ സൈനികരുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും മൂന്ന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ അയാൾ നേരിട്ട് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ജഡ്ജി കാതറിൻ പോൾക്ക് ഫൈല വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തോടുള്ള അഭിമാനം
നജീബുല്ലയുമായി ഒരു അഭിമുഖം തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണെന്ന് ഡേവിഡ് റോഡ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ നജീബുല്ലയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ താൻ ഒരിക്കലും അതിന് മുതിരില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ താനൊരു ചാരനാണെന്നാണ് ആരോപിച്ചതെന്നും എന്നാൽ താൻ യഥാർഥത്തിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു താലിബാൻ കമാൻഡറുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, ജീവിതം, ലോകവീക്ഷണം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
താൻ ഇപ്പോഴും ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെന്നും ഈ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇടറുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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