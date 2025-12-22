"ബംഗ്ലാദേശിലേയ്ക്ക് മടങ്ങില്ല", തിരിച്ചുവരുമെന്ന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹസീന
എഎൻഐക്ക് നൽകിയ ഇമെയിൽ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചത്.
Published : December 22, 2025 at 2:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന. തനിക്കെതിരായ നിയമനടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ താൻ തിരിച്ചുപോകില്ലെന്നും ഷെയ്ഖ് ഹസീന അവകാശപ്പെട്ടു. നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നേരിടാൻ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു നിയമാനുസൃതമായ ഒരു സർക്കാരും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജുഡീഷ്യറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ തിരിച്ചുവരൂ എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐസിടി) പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ നടപടിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിധിയാണെന്ന് എഎൻഐക്ക് നൽകിയ ഇമെയിൽ അഭിമുഖത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന വിശദീകരിച്ചു. വാദിക്കാനും അഭിഭാഷകരെ നിയമിക്കാനുമുള്ള അവകാശം തനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവാമി ലീഗിനെ വേട്ടയാടാൻ ട്രൈബ്യൂണലിനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വോട്ടർ പങ്കാളിത്തം തകരും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിനും ധാർമ്മിക അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ഷെയ്ഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് സൗഹൃദം എന്നും നിലനിൽക്കും
ഇന്ത്യയുടെ ആതിഥ്യമര്യാദയ്ക്കും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന രംഗത്തെത്തി. ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തെ എടുത്ത് പറയുകയും ശരിയായ ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഷെയ്ഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകൾ ന്യായമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഗുണ്ടകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിചാരണ നടത്തുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, തീവ്രവാദ ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ഹസീന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
കോടതി വിധി വധശിക്ഷ
ബംഗ്ലാദേശ് കുറ്റകൃത്യ ട്രിബ്യൂണലാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സര്ക്കാര് വിരുദ്ധ കലാപം അടിച്ചമര്ത്താന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന നടത്തിയത് വംശഹത്യയാണെന്നും അത് മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നുമാണ് കോടതി വിധി. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് പുറമെ മുന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അസദുസ്സമാന് ഖാന് കമാലിനും വധശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
453 പേജുകളുള്ള വിധിന്യായത്തില് മനുഷ്യവകാശ ലംഘനം, വധശ്രമം, കൂട്ടക്കൊല എന്നീ കുറ്റങ്ങള് കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ഹസീന കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രൈംസ് ട്രിബ്യൂണല് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഹസീനയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിധി ചരിത്ര വിധിയാണെന്നാണ് നിലവിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ബംഗ്ലാദേശ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭമാണ് അവാമി ലീഗ് സര്ക്കാരിന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായത്.
സംഭവത്തില് 1400ലധികം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈനിക നടപടി കേസിലാണ് ധാക്കയിലെ പ്രത്യേക അന്താരാഷ്ട്ര ട്രിബ്യൂണല് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. 2024 ജലൈ 15നും ഓഗസ്റ്റ് 5നും ഇടയിലായിരുന്നു സംഘര്ഷങ്ങള് അരങ്ങേറിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്ക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തില് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1971ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായ മോശം സാഹചര്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ റിപ്പോര്ട്ടുകളില് അടക്കം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്.
