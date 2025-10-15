റെയില ഒഡിങ്കെയുടെ മൃതദേഹം കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റും; നടപടിക്രമങ്ങള് പുരോഗമിക്കുന്നു
ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെത്തിയതായിരുന്നു റെയില ഒഡിങ്കെ (80). ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം. KENYA FORMER PM RAILA ODINGA DEATH
Published : October 15, 2025 at 1:49 PM IST
എറണാകുളം: അന്തരിച്ച കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒഡിങ്കെയുടെ (80) മൃതദേഹം കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് എറണാകുളം ദേവമാത ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികള്ക്കായി കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേയ്ക്ക് മൃതദേഹം മാറ്റുന്നത്.
കൂത്താട്ടുകുളം പൊലീസ് എത്തി ബന്ധുക്കളുടെയും ആശുപത്രി അധികൃതരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കൂത്താട്ടുകുളം ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയുടെ പ്രതിനിധി സ്വരൂപ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നേത്ര ചികിത്സയ്ക്കായി കേരളത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഒഡിങ്കയെ സമീപത്തെ ദേവമാതാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം കെനിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കെനിയൻ എംബസി അധികൃതരായിരിക്കും തീരുമാനമെടുക്കുക.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതിയാണ് കെനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയിലെ നേത്രചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയിൽ ഇതിന് മുൻപും റെയില ഒഡിങ്കെയും കുടുബവും ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മകളുടെ കണ്ണ് സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെയും ചികിത്സ്ക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയത്.
മുൻപും റെയില ഒഡിങ്കെ കേരളത്തിലെത്തി ചികിത്സ തേടിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിലടക്കം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചികിത്സയ്ക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകുന്നതടക്കമുള്ള മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങള് എംബസി മുഖേന ഏകോപിപ്പിക്കും.
ഇനി നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. നിലവിൽ മൃതദേഹം ദേവമാതാ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും ബന്ധുക്കളും കൂടെയുണ്ട്.
ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശമാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനോടൊന്നും അദ്ദേഹമോ കുടുബമോ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
വ്യാപകമായ അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. ആശുപത്രി കിടക്കയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളടക്കം പങ്കുവച്ചായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചരണം. എന്നാൽ എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോട്ടായാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു ഫാക്ട് ചെക്കിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. കെനിയൻ ഡിജിറ്റൽ വാർത്താ സൈറ്റ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നത്.
2008 മുതൽ 2013 വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന റെയില ഒഡുങ്ക കെനിയയിലെ ഓറഞ്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് (ODM) പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ്. 1997, 2007, 2013, 2017, 2022 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.