എഫ്ബിഐ മുന്‍ മേധാവി റോബര്‍ട്ട് മുള്ളര്‍ അന്തരിച്ചു, വിടവാങ്ങിയത് റഷ്യ-ട്രംപ് പ്രചാരണ ബന്ധങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച എഫ്ബിഐ പരിഷ്‌ക്കര്‍ത്താവ്

എഫ്ബിഐയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം മേധാവി ആയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് വിടവാങ്ങിയത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പദവിയില്‍ തുടരണമെന്ന ഒബാമയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയെ തുടര്‍ന്ന് 2013വരെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം വഹിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 10:27 AM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: എഫ്‌ബിഐയുടെ മേധാവി ആയിരുന്ന റോബര്‍ട്ട് എസ് മുള്ളര്‍ മൂന്നാമന്‍ അന്തരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ എഫ്‌ബിഐയെ അടിമുടി പരിഷ്‌ക്കരിച്ച ആളാണ് വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 2001 സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനൊന്ന് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഭീകര വിരുദ്ധ പോരാട്ട ഏജന്‍സിയായി ഫെഡറല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷനെ ആകെ ഉടച്ച് വാര്‍ത്തു. പിന്നീട് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ റഷ്യയുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. എണ്‍പത്തിയൊന്ന് വയസായിരുന്നു.

കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് പ്രസ്‌താവനയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണവിവരം അറിയിച്ചത്. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നും കുടുംബം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

21ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഗുണകരമായ രീതിയില്‍ എഫ്‌ബിഐയെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ മുള്ളര്‍ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്‌തുലമാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനൊന്ന് ആക്രമണത്തിന് കേവലം ഒരാഴ്‌ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം എഫ്‌ബിഐ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷം അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്നു. രണ്ട് രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളും പ്രസിഡന്‍റ് പദത്തിന് കീഴില്‍ അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

കേവലം ആഭ്യന്തര കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഭീകരതയെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിലേക്ക് എഫ്‌ബിഐയെ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു ഇത്. രാജ്യത്ത് നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിട്ട നൂറില്‍ 99 ഭീകരാക്രമണങ്ങളും തടയാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.

പിന്നീട് 2016ലെ ട്രംപിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന നീതിന്യായ വകുപ്പിന്‍റെ അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രത്യേക കോണ്‍സല്‍ ആയും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. റഷ്യയുടെ ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍. ട്രംപിന് അനുകൂലമായി റഷ്യ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെന്നും ഇത് ട്രംപും കൂട്ടരും സ്വാഗതം ചെയ്‌തു എന്നുമായിരുന്നു കണ്ടെത്തല്‍. അതേസമയം കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകള്‍ മുള്ളര്‍ക്കും കൂട്ടര്‍ക്കും ലഭ്യമായില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രംപ് നിയമം അട്ടിമറിച്ചെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനവര്‍ക്കായില്ല.

ട്രംപിനെതിരെ നീണ്ട രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ മുള്ളറുടെ അന്വേഷണത്തെ ദുര്‍മന്ത്രവാദം, പീഡനം എന്നൊക്കെയാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നിരന്തരം ട്രംപ് മുള്ളറെ ഭര്‍ത്സിച്ച് കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ യാതൊരു പ്രതികരണവും മുള്ളര്‍ നടത്തിയില്ല.

എന്നാല്‍ മുള്ളറുടെ മരണം പോലും ആഘോഷമാക്കുന്ന പ്രസിഡന്‍റിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത്. മരണവാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് തന്‍റെ സന്തോഷം വ്യക്തമാക്കി ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ പോസ്റ്റിടുകയും ചെയ്‌തു. റോബര്‍ട്ട് മുള്ളര്‍ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല കാര്യം. താന്‍ ആ മരണത്തില്‍ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ദീര്‍ഘകാലം നിരപരാധികളെ വേദനിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും ട്രംപ് കുറിച്ചു.

അതേസമയം മുള്ളറുടെ മരണത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ജോര്‍ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷും എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. തന്‍റെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ പൊതുസേവനത്തിനായി സമര്‍പ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും ബുഷ് കുറിച്ചു. വിയറ്റ്‌നാമിലെ നാവികനായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഏത് കഠിനമായ ജോലിയും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ താന്‍ തയാറാണെന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വമാണദ്ദേഹത്തിന്‍റേതെന്നും ബുഷ് കുറിച്ചു.

എഫ്‌ബിഐയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മേധാവിമാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു മുള്ളറെന്ന് ബാരക് ഒബാമ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. നിരവധി ജീവനുകള്‍ക്ക് രക്ഷകനാകുകയും എഫ്‌ബിഐയെ അടിമുടി പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും അദ്ദേഹം അനുസ്‌മരിച്ചു.

അദ്ദേഹം ജീവിതത്തില്‍ പുലര്‍ത്തിയ മൂല്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരണീയനായ ജനസേവകനാക്കി മാറ്റിയതെന്നും ഒബാമ കുറിച്ചു.

