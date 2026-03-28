പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനത്തിന് പാകിസ്ഥാന്‍റെ നീക്കം; സൗദി, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്ക്

പാകിസ്ഥാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദാറിന്‍റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ എത്തുന്നത്.

IRAN ISRAEL US WAR സൗദി അറേബ്യ ഈജിപ്ത് തുർക്കി പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷം പാകിസ്ഥാൻ
By PTI

Published : March 28, 2026 at 4:56 PM IST

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടി സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പാകിസ്ഥാനിലെത്തുന്നു. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർണ്ണായക സന്ദർശനം. അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

പാകിസ്ഥാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദാറിന്‍റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ എത്തുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ അൽ സൗദ്, തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാൻ, ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്ദലട്ടി എന്നിവർ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്‌ലാമാബാദിലെത്തും.

അതേസമയം, ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചോ മുഖാമുഖ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചോ വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് വക്താവ് താഹിർ ആൻഡ്രാബി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യം. മന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിനെയും സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയനുമായി സംസാരിക്കുകയും സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ഇസ്‌ലാമാബാദിനെ വേദിയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ സഹോദര രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പാകിസ്ഥാൻ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പാകിസ്ഥാന്‍റെ സഹകരണവും ഏകോപനവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യം തുർക്കിയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗം ഇഷാഖ് ദാറിന്‍റെ വിവാഹനിശ്ചയം കാരണം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

നിലവിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പാകിസ്ഥാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഷയത്തിന്‍റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുപ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം സമാധാനപരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ മേഖലയിലെ മറ്റ് പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR
പാകിസ്ഥാൻ
PAKISTAN
MIDDLE EAST WAR
FOREIGN MINISTERS TO VISIT PAKISTAN

