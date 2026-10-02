ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ ആക്രമണം; സഹപൈലറ്റിനെ യുഎഇക്ക് കൈമാറി
ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ഛറിനെ സഹപൈലറ്റ് ആക്രമിക്കുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു
Published : October 2, 2026 at 6:21 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: ദുബായിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച സഹപൈലറ്റിനെ സൗദി അറേബ്യ യുഎഇക്ക് കൈമാറി. വിമാനം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഫോക്സ് ന്യൂസ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമം
ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ഛറിനെ സഹപൈലറ്റ് ആക്രമിക്കുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വിമാനം ആയിരക്കണക്കിന് അടി താഴേക്ക് പതിച്ചു. എന്നാൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിലും ക്യാപ്റ്റൻ കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നതോടെ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ഇടപെട്ട് സഹപൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പൈലറ്റുമാർ ചേർന്ന് നിയന്ത്രണം തിരികെ പിടിച്ചു. വിമാനം പിന്നീട് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കി. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 174 പേരും സുരക്ഷിതരാണ്. പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായും നിലവിൽ അബുദബിയിൽ വൈദ്യനിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതിയെ സൗദി അറേബ്യ യുഎഇ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. വിമാനത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുഎഇ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
ഇറാൻ ബന്ധം സംശയിച്ച് അമേരിക്ക
അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. തനിക്ക് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഫ്ലൈദുബായ് സഹപൈലറ്റിന് ഇറാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറൈൻ വണ്ണിൽ കയറുന്നതിനിടെ ഫോക്സ് ന്യൂസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സഹപൈലറ്റിന് ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, താൻ കേട്ടതനുസരിച്ച് അതെ എന്നാണ് ഉത്തരമെന്നും എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് ആണോ സഹപൈലറ്റിനെ നിയോഗിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെയാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.
തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സ്വാധീനമെന്ന് ഇസ്രയേൽ
സഹപൈലറ്റിന് ഇറാനുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ച സഹപൈലറ്റ് തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രതിയെ നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും ഇസ്രയേൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സഹപൈലറ്റ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായും വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇയർഫോൺ കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അയാളുടെ കൈകൾ കെട്ടിയതെന്നും പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക് കഫ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. തറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് അയാൾ ജീവനക്കാരോട് വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായും വിമാനം തകർക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും വ്യക്തമാണെന്ന് നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സഹപൈലറ്റിൻ്റെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനകളോട് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മിഖാൽ മായൻ പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിയുടെ ആശയപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, കൂട്ടാളികൾ, മുൻകൂർ ആസൂത്രണം എന്നിവ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സജീവമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഒമാനി പൈലറ്റിൻ്റെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചിരുന്നതായും ഈ വഴിക്കും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സാധ്യതകളും തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിനും ജൂതന്മാർക്കും നേരെ വർഷങ്ങളായി ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും മിഖാൽ മായൻ വ്യക്തമാക്കി.