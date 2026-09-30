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180 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനം റാഞ്ചിയോ? ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാം

വിമാനം ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു (ഹൈജാക്കിങ്) എന്ന അപായസന്ദേശം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതാണ് വൻ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായത്. ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് സൈറ്റുകളെയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ആകാശത്ത് നടന്നത്.

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Representational Image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 1:14 PM IST

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ടെല്‍ അവീവ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് 180 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം അടിയന്തിരമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറക്കേണ്ടി വന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയിലാഴ്ത്തി. വിമാനം ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു (ഹൈജാക്കിങ്) എന്ന അപായസന്ദേശം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതാണ് വൻ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായത്. എന്നാൽ, വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പൈലറ്റുമാർ തമ്മിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാറിയ അപായ കോഡുകൾ

ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് സൈറ്റുകളെയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ആകാശത്ത് നടന്നത്. പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തുവന്നത് സാധാരണ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കോഡായ 'Squawk 7700' ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം ഇത് മാറി 'Squawk 7500' എന്ന കോഡിലേക്ക് സന്ദേശമെത്തി. വിമാനം ആരോ നിയമവിരുദ്ധമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ കോഡാണിത്.

യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്നു, ലോകം ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു

ഹൈജാക്കിങ് കോഡ് ലഭിച്ചതോടെ ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന അതീവ ജാഗ്രതയിലായി. എന്തും നേരിടാൻ സജ്ജമായി വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. ഇതിനിടെ വിമാനവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം തടസ്സപ്പെടുകയും ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിമാനം പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തത് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കി.

സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്ന വിമാനം പെട്ടെന്ന് യു-ടേൺ എടുത്ത് ഒടുവിൽ സൗദിയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഹൈജാക്കിങ് സാധ്യത പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.

ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനാ മേധാവി മേജർ ജനറൽ ഒമർ ടിഷ്‌ലർ, ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ ഇറ്റ്‌സിക് കോഹൻ, ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ ശ്ലോമി ബിന്ദർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഐഡിഎഫ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ്‌ ജനറൽ ഇയാൽ സമീർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചതായി ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതോടെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അധികാരികൾക്ക് വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അടിയന്തിര നീക്കങ്ങൾ

ഇസ്രായേലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്രമണമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ഈ സംഭവമുണ്ടായത്. വിമാനത്തിൻ്റെ അപായസന്ദേശം വന്നതോടെ നെതന്യാഹുവും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സും അടിയന്തിര യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ഒപ്പം ഇസ്രയേൽ സൈനിക മേധാവികളും വ്യോമസേനാ തലവന്മാരും പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. ആകാശത്ത് പൈലറ്റുമാർ തമ്മിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടുണ്ടായ തർക്കത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ കർശനമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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