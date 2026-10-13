ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമം; രണ്ട് മാലിദ്വീപ് പൈലറ്റുമാർ കസ്റ്റഡിയിൽ, അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് യുഎഇ
ഒക്ടോബർ 3-നാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും, ഇവരെ തടങ്കലിലാക്കിയ വിവരം യുഎഇയിലെ മാലിദ്വീപ് എംബസി വഴി കുടുംബങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതായും മാലിദ്വീപ് വാർത്താ പോർട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 6:02 PM IST
ദുബായ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മാലിദ്വീപ് പൈലറ്റുമാരെ യുഎഇ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹ പൈലറ്റ് ദുബായ് - ടെൽ അവീവ് വിമാനം റാഞ്ചി തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
സംഭവത്തിൽ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാലിദ്വീപ് എംബസി വിവരം അറിയിച്ചതായും മാലിദ്വീപ് ന്യൂസ് പോർട്ടലായ അധാധു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പൈലറ്റുമാരുടെ കസ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് മാലിദ്വീപ് അധികൃതർ പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല.കസ്റ്റഡിയിലായ മാലിദ്വീപ് പൗരൻമാർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചോ യുഎഇ അധികൃതർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
സെപ്റ്റംബർ 30ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഫ്ലൈദുബായ് സഹ പൈലറ്റായ ഒമാൻ പൗരൻ ഹമ്മാം അൽ ഹമ്മാമിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യുഎഇ അധികൃതർ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പൈലറ്റായ മച്ചാറിനെ കോടാലി കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് അൽ ഹമ്മാമിക്കെതിരായ ആരോപണം.മാലി ആസ്ഥാനമായുള്ള മിഹാരു പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലായ രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും ജോലിസ്ഥലത്ത് വച്ച് അൽ ഹമ്മാമിയുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന അതേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സംഭവവുമായുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവമോ ഇവർക്കെതിരായ തെളിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളോ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഫ്ലൈദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആറ് മാലിദ്വീപ് പൗരൻമാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇരുവരെന്നും മാലിദ്വീപിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ എയർലൈൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തവരാണ് ഇവരെന്നും എഡിഷൻ ഡോട്ട് എംവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.174 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരുമായി ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എഫ്സെഡ്1073 വിമാനത്തിലാണ് ആക്രമണശ്രമം നടന്നത്. വിമാനം റാഞ്ചി തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ സഹ പൈലറ്റ് മച്ചാറിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. ആക്രമണത്തിൽ പൈലറ്റിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെങ്കിലും അദ്ദേഹം അക്രമിയെ ചെറുത്ത് കോക്ക്പിറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. ഇതോടെ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും അകത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി സഹ പൈലറ്റിനെ കീഴടക്കുകയും വിമാനം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയുമായിരുന്നു.
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തുടർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി.സംഭവത്തെ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമമായാണ് യുഎഇ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രതിയായ സഹ പൈലറ്റിനെ 29 കാരനായ അൽ ഹമ്മാമി എന്നാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് ഒമാൻ അധികൃതർ നേരത്തെ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നതായും യുഎഇ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം നിലനിൽക്കെ ഫ്ലൈദുബായ് അൽ ഹമ്മാമിയെ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുവെന്നതും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യവും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിക്ക് മറ്റ് വ്യക്തികളുമായോ ഗ്രൂപ്പുകളുമായോ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ അറിയിച്ചു.അതേസമയം മച്ചാറിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ വലിയ ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുടെ ഭീകരവിരുദ്ധ ഏജൻസിയായ എൻഐഎ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
ആന്റി ഹൈജാക്കിങ് നിയമവും കർശനമായ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമവും അനുസരിച്ചാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അബുദാബിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മച്ചാർ ചികിത്സയോട് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മച്ചാറിന്റെ കുടുംബം, ഡോക്ടർമാർ, ആശുപത്രി അധികൃതർ, പ്രാദേശിക അധികൃതർ എന്നിവരുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
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