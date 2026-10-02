ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ ആക്രമണം: സഹപൈലറ്റിന് ഇറാൻ ബന്ധമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) ആണോ ഇയാളെ നിയോഗിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, അങ്ങനെയാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
By ANI
Published : October 2, 2026 at 7:44 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ദുബായിൽനിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ച് വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച സഹപൈലറ്റിന് ഇറാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മറൈൻ വണ്ണിൽ കയറുന്നതിനിടെ ഫോക്സ് ന്യൂസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സഹപൈലറ്റിന് ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതെ എന്നാണ് ഉത്തരമെന്നും, എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) ആണോ ഇയാളെ നിയോഗിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, അങ്ങനെയാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി.
ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ ബന്ധം
സഹപൈലറ്റിന് ഇറാൻ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നുവെന്ന് നെതന്യാഹു സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിമാനം തകർത്ത് ജീവനൊടുക്കാനായിരുന്നു സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ശ്രമം. ഇയാളെ ഇയർഫോൺ കേബിളുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കഫുകളും ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. നിലത്ത് കിടന്ന ഇയാൾ തന്നെ കൊല്ലാൻ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും നെതന്യാഹു ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ആശയപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും മുൻകൂർ ആസൂത്രണങ്ങളും കൂട്ടാളികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മിഖാൽ മായനും വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലിനും ജൂതന്മാർക്കും നേരെ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോക്പിറ്റിലെ ആക്രമണം
174 യാത്രക്കാരുമായി ദുബായിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്.ഇസെഡ് 1073 (FZ1073) ബോയിങ് 737 വിമാനത്തിലാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ്, വിമാനത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ 39-കാരനായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ കോക്പിറ്റിനുള്ളിൽ വച്ച് കുത്തിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ വിമാനം 30 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ 14,000 അടിയോളം താഴേക്ക് പതിച്ചു.
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ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് രക്തം വാർന്നൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നുനൽകിയതോടെയാണ് യാത്രക്കാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാത്ത മറ്റ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ ചേർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു. അപകടനില തരണം ചെയ്ത ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ ഇപ്പോൾ അബുദബിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ യു.എ.ഇയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഉപരോധം
ഇതിനിടെ, ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം അമേരിക്ക കൂടുതൽ കർശനമാക്കി. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പുതിയ ഉപരോധങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇറാൻ്റെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി പൂർണമായും നിലച്ചതായി യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബറിൽ ഇറാനിൽനിന്ന് ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ടാങ്കറുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. 'ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ്' എന്ന പേരിലുള്ള നടപടികളിലൂടെ ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും, ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താനുള്ള അവരുടെ വഴികൾ അടഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ അവസാനം അടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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