ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാന ആക്രമണം; ഒമാനി പൈലറ്റിൻ്റെ കൈവശം "ഫ്രീ പലസ്തീൻ" പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുമായി ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ വച്ച് സഹ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
By ANI
Published : October 2, 2026 at 4:53 PM IST
ജെറുസലേം: ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ യാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ഒമാനി സഹ-പൈലറ്റിൻ്റെ കൈവശം പലസ്തീൻ അനുകൂല വസ്തുക്കൾക്കൊപ്പം "ഫ്രീ പലസ്തീൻ" (Free Palestine) ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലഘുലേഖകളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി എമിറേറ്റ്സ് വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രയേലിലെ 'i24 ന്യൂസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പലസ്തീൻകാർക്ക് പിന്തുണയും ഇസ്രയേലിനോട് ശത്രുതയും പൈലറ്റ് പലതവണ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും 'i24 ന്യൂസ്' റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദവൽക്കരണത്തെയും ഭീകരവാദ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നടക്കുന്ന വിപുലമായ അന്വേഷണവുമായി തെളിവുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള സഹപൈലറ്റിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് 'ജെറുസലേം പോസ്റ്റ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്രബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരന് ഈ റൂട്ടിൽ വിമാനം പറത്താൻ എങ്ങനെ അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ക്യാപ്റ്റനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് സഹ പൈലറ്റ്
സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലാണ് സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. വിമാനത്തിൽ വച്ച് ഒമാനിയായ സഹപൈലറ്റ് (co-pilot) ക്യാപ്റ്റനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. വിമാനം തകർക്കാനുള്ള ഭീകരവാദപരമായ നീക്കമെന്ന് ഇതെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഈ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിമാനം റാഞ്ചപ്പെട്ടതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടിയന്തര സന്ദേശം (distress signal) അയക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിമാനം ഏകദേശം 16,000 അടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.
ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും ഇന്ത്യക്കാരനായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ അക്രമിയെ ശക്തമായി ചെറുത്തുനിന്നു. അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായി ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്കിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ജീവനക്കാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു. തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലെ അടിയന്തര ലാൻഡിങിലൂടെ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങുകയും, അതിലുണ്ടായിരുന്ന 180 പേർക്കും പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു.
പ്രതികരിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു
സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വിമാനം ഇസ്രായേൽ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. കോക്ക്പിറ്റിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിക്കുംവിധം സഹപൈലറ്റിനെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ക്യാപ്റ്റന് കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലാത്ത രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തു.
വിമാനത്തിലെ സഹപൈലറ്റിൻ്റെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ആക്രമണം നടത്തിയയാൾ ഒമാനിൽ ജനിച്ചയാളും ഒമാൻ പൗരത്വമുള്ളയാളുമാണെന്ന് ഒരു ഒമാനി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിലുണ്ടായ ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ആക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ജീവനക്കാർക്ക് ഇയർഫോൺ വയറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കഫുകളും (plastic cuffs) ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു യുഎസിലെ പ്രഭാത വാർത്താ പരിപാടിയായ 'ഫോക്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്'നോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
ആക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഇയർഫോൺ വയറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കഫുകളും ഉപയോഗിച്ചു. "അയാൾ തറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരോട് 'എന്നെ കൊല്ലൂ, എന്നെ കൊല്ലൂ' എന്ന് വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, അയാൾക്ക് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നെന്നും വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്നും വ്യക്തമാണന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻ്റുമാർക്കൊപ്പം കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു യാത്രക്കാരനിൽ നിന്ന് നെതന്യാഹു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസിന്റെ "ദ സ്റ്റോറി" (The Story) എന്ന വാർത്താ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വക്താവ് ഡേവിഡ് മെൻസർ വെളിപ്പെടുത്തി.
ആ പൈലറ്റ് പൈലറ്റിൻ്റെ സീറ്റിലായിരുന്നില്ല ഇരുന്നതെന്ന് മെൻസർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വിമാനത്തിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് (controls) മുകളിലായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ അയാൾ തൻ്റെ കാലുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വിമാനം തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സഹ-പൈലറ്റ് 'ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു' എന്ന് ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ നിഗമനത്തിലെത്തിയതായി ഫോക്സ് ന്യൂസുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ, ഈ സംഭവത്തെ 'ജിഹാദിസ്റ്റ് ഭീകരാക്രമണ ശ്രമം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ്, സഹ-പൈലറ്റിനെ 'ഭീകരവാദി' എന്നും മുദ്രകുത്തിയിരുന്നു.
ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിൻ്റെ അസാധാരണമായ ധീരതയെ നെതന്യാഹു പ്രശംസിച്ചിരുന്നു; ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിലും കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ, 9/11 മാതൃകയിലുള്ള മറ്റൊരു വിമാനാപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ആ പൈലറ്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇറാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
അതേസമയം, സഹപൈലറ്റിന് ഇറാനുമായി ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. താന് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിഗമനമെന്നും ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനിയൻ പങ്കാളിത്തമുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ "ഇനിയും സമയമായിട്ടില്ല" എന്ന് ഫോക്സ് (Fox) വാർത്താ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ വാക്കുകൾ.
സംഭവം സെപ്റ്റംബർ 11 മാതൃകയിലുള്ള ആക്രമണശ്രമമാണോ എന്നും, അതോ കുറ്റവാളി സ്വതന്ത്രമായാണോ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഒരു ഇസ്രായേലി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് (CBS News) പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ ഹമാസിനും ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കുമെതിരെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേലിനും അവരുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെയുണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ വർധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നെതന്യാഹു നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലേക്ക് (യുഎഇ) മാറ്റി. സൗദി അധികൃതർ സഹ-പൈലറ്റിനെ യുഎഇക്ക് കൈമാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ നേരിട്ട് നെതന്യാഹുവിനെ അറിയിച്ചതായി ഒരു മുതിർന്ന ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനും ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ബാഹ്യശക്തികളുടെ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ഇസ്രായേലി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ യുഎഇയിലേക്ക് അയച്ചു.
വിമാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറും യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിനുള്ളിലുണ്ടായ പരിഭ്രാന്തി ഇസ്രായേലിലെ ചാനൽ 12 പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
കോക്ക്പിറ്റിന് അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ വീഡിയോയിൽ, "അവൻ വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു" എന്നും "അവനെ പുറത്താക്കൂ" എന്നും യാത്രക്കാർ അലറുന്നതും മറ്റുള്ളവരോട് സീറ്റിലിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും കാണാം. സൗദി അറേബ്യയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കോ-പൈലറ്റ് ഒരു ഭീകരവാദിയാണെന്ന് യാത്രക്കാർ ഗ്രൗണ്ട് ജീവനക്കാരോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം
ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ യുഎഇയിലെ ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ക്യാപ്റ്റനെയും കുടുംബത്തെയും സന്ദർശിച്ച അംബാസഡർ മിത്തൽ, മച്ചാറിൻ്റെ മനോവീര്യം വളരെ ഉയർന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും ദീപക് മിത്തൽ അറിയിച്ചു.
ആശുപത്രി സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രസാർ ഭാരതിയോട് സംസാരിക്കവെ, നൂറുകണക്കിന് ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുകയും വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആകാശമധ്യേയുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ധീരമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിനെ ഇന്ത്യയുടെ ധീരപുത്രൻ എന്ന് അംബാസഡർ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടയിൽ, ദുബായിൽ കുടുങ്ങിയ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള ലാൻഡിംഗ് അനുമതി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഇസ്രായേലിലെ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനിയായ 'എൽ അൽ' (El Al) ആ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്നാൽ, യാത്രകൾക്ക് കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാമെങ്കിലും അവ നടക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നതായി 'ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇസ്രായേൽ കമ്പനികൾക്ക് ദുബായിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കിയതായി ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, നാളെ (ഒക്ടോബർ 2, വെള്ളിയാഴ്ച) നടത്താനിരുന്ന തങ്ങളുടെ രക്ഷാദൗത്യ വിമാനങ്ങൾ (LY974-1, LY972) റദ്ദാക്കാൻ നിർബന്ധിതരായെന്ന് 'എൽ അൽ' (El Al) തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നൽകിയ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ച സർവീസുകൾ സമയപ്പട്ടികയിൽ തുടരുമെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളും ഇതിനകം ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. 'ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, ഇസ്രായേലി വിമാനങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള അന്തിമ കരാറുകളോ അനുമതികളോ ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന്, ഇസ്രായേലിലെയും യുഎഇയിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ നടത്തിയ നീണ്ട ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കൽ നടപടി ഉണ്ടായത്.
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